Schnellere Erkennung, verbesserte Leistung und Effizienz.
IBM Storage FlashSystem 9600 ist die optimale Lösung für große, gemischte und konsolidierte Workloads. Bietet extreme Geschwindigkeit und Einfachheit für die anspruchsvollsten Workloads.
Bis zu 24 NVMe High-Availability-Flashspeicher in einem 2U-Speichergehäuse mit netzbasierter Replikation über 3 Standorte hinweg zur Vermeidung eines Single Point of Failure.
Eine smarte, selbstoptimierende Lösung, die leicht zu verwalten ist und dem zunehmenden Speicherbedarf wachsender Unternehmen gerecht wird.
Flash-Speicher mit hoher Dichte in einem kosteneffizienten Paket mit Komprimierung und KI-gestützter vorausschauender Analyse.
Das FlashCore Modul 5 (FCM5) überwacht kontinuierlich die Daten von jeder E/A mit MK-Modellen, um Anomalien wie Ransomware in unter einer Minute zu erkennen.1
|Spezifikationen:
|Effektive maximale Kapazität in einem einzigen Gehäuse:
- 11,8 PBe
|Maximale Bandbreite:
- 86 GB/s
|Format:
- 2U-Gehäuse
|Maximale I/O-Ports:
- 32
|Effektive maximale Kapazität in einem FlashSystem Grid:
- 377 PBe
|Speicher:
- 1,5 TB
- 3 TB
|Konnektivität: (Optional)
- 64 Gb/s FC oder NVMe/FC
- 32 Gb/s FC oder NVMe/FC
- 100/40 Gb iSCSI oder NVMe/TCP
- 25/10 Gb/s iSCSI oder NVMe/TCP
|Maximale IOPs (4K Lesetreffer)
- 6,3 Mio.
Nutzen Sie die Vorteile der eingebetteten Software und des Betriebssystems speziell für Unternehmen, die Ihre traditionellen Speichersysteme aufwerten und Sie gleichzeitig vor drohenden Cyberangriffen schützen können. Das kompakte Design eignet sich für Edge-Standorte mit wenig Platz und bietet gleichbleibende Funktionalitäten, ganz gleich, ob in einem lokalen oder hybriden System. Es ist außerdem ideal für Edge-Speicher, virtuelle und containerisierte Umgebungen.
Gerne beraten wir Sie zur Konfiguration von IBM Storage FlashSystem im Hinblick auf die konkreten Anforderungen Ihres Unternehmens.
1 Interne Experimente von IBM Research haben gezeigt, dass Ransomware innerhalb einer Minute nach Beginn des Verschlüsselungsprozesses erkannt wird. Dieses Experiment wurde auf einem FlashSystem 5200 mit 6 FCM und der Firmware-Version 4.1 durchgeführt. Auf dem 5200 war die Software 8.6.3 (allgemein verfügbar) geladen. Auf dem mit dem 5200 verbundenen Host wurde Linux mit dem XFS-Dateisystem ausgeführt. In diesem speziellen Fall wurde der IBM-Ransomware-Simulator namens WannaLaugh verwendet. Das zugrunde liegende System muss mit FCM4.1 und Version 8.6.3 kompatibel sein. (allgemein verfügbar) muss geladen sein, um die erhaltenen Ergebnisse zu empfangen.