DevSecOps-Lösungen

Mit richtlinienbasierter Automatisierung, Shift-Left-Sicherheit und Echtzeit-Überwachung – mit KI im Mittelpunkt – lässt sich sicherer Code schneller bereitstellen.

Shift-Left-Sicherheit nutzen

Sicherheit zur Beschleunigung der Implementierung und Bereitstellung von Anwendungen

Integrieren Sie Sicherheit, Compliance, Schwachstellen- und Expositionsmanagement in jeden Schritt Ihrer DevOps-Pipeline – von der Infrastrukturbereitstellung bis zur Laufzeit – mit automatisierten Echtzeit-Prüfungen, Erkenntnissen und Validierungen.
Sicherheit als Standard festlegen

Mit der Erkennung von Risiken auf Code-Ebene in Verbindung mit validierten Infrastrukturdefinitionen, der automatischen Durchsetzung von Richtlinien, kontinuierlicher Observability und geregelter Sanierung wird Sicherheit zum Standard anstatt einer nachträglichen Überlegung
Risiken mithilfe KI-gestützter Intelligenz priorisieren

Nutzen Sie die KI-gestützte Priorisierung, damit Ihre Teams sich auf die entscheidendsten Schwachstellen und Probleme konzentrieren können, die möglicherweise die Produktion stören oder Veröffentlichungen blockieren, anstatt sich mit unwichtigen Warnmeldungen aufzuhalten
Leitlinien in Code und Infrastruktur integrieren

Sicherheits- und Richtlinienprüfungen werden direkt in den Code, in die Infrastruktur als Code und in die Entwickler-Workflows eingebettet, so dass Teams Probleme bereits während der Erstellung erkennen und nicht erst, wenn die Pipelines zusammenbrechen
Sichere Codebereitstellung beschleunigen

Befähigen Sie Teams, sichere Anwendungen schneller auszuliefern, indem Sie Überarbeitungen und Verzögerungen durch automatisiertes Testen, Echtzeit-Erkenntnisse und optimierte Sicherheitsprozesse reduzieren.

Sicherheitsherausforderungen in der DevOps-Pipeline

Sicherheitslücke zu spät entdeckt

Schwachstellen treten häufig erst nach Abschluss der Entwicklung auf, was Nacharbeiten und Verzögerungen bei der Auslieferung zur Folge hat. Frühe, automatisierte Prüfungen erkennen Schwachstellen frühzeitig, priorisieren die größten Probleme und optimieren die Behebung. Dies reduziert Reibungsverluste und verhindert die Weiterentwicklung von riskanten Codes.

Digitale Darstellung eines Blocks aus dem Automatisierungs-Toolkit mit verschiedenen Kabeln, die monetäre Werte mit Ausgaben zur Darstellung finanzieller Rechenschaftspflicht und Sichtbarkeit von Ressourcen verbinden.
Digitale Darstellung eines Blocks aus dem Automatisierungs-Toolkit, der eine Eingabe für natürliche Sprache zur Codegenerierung und einen Bildschirm mit 3D-Objekten zur Darstellung von Cloud-Infrastruktur zeigt und die Entwicklung von Code zur Assetverwaltung veranschaulicht

Langsame und manuelle CI/CD-Einrichtung

Traditionelle Überwachungstools sind schwierig und zeitaufwändig einzurichten und erfordern umfangreiche Erfahrung mit Codierung und Scripting. Diese Tools neigen auch dazu, aufgrund von Problemen wie geringfügigen Änderungen der Benutzeroberfläche falsche Warnmeldungen auszulösen. 

Alarmgeräusche und ineffiziente Triage

IT-Teams haben oft Schwierigkeiten, Warnmeldungen aufgrund von fehlendem Kontext zu priorisieren, was zu einer Vielzahl von Meldungen und einer Verlangsamung der Störungsanalyse führt. Eine intelligente Korrelation von Anwendungssignalen und eine wirkungsbasierte Warnmeldungsrangfolge können diese vielen Meldungen reduzieren und die Ermittlung der Ursache beschleunigen.

Digitale Darstellung eines Blocks aus dem Automatisierungs-Toolkit, der ein Rad, einen transparenten Kasten und eine karussellartige Struktur zeigt, die verschiedene Apps zur Anwendungsverwaltung und KI-gestützten Erkenntnissen enthält
Digitale Darstellung eines Blocks aus dem Automatisierungs-Toolkit, der einen Block mit einer Karte zeigt, auf der Objekte den Betriebsstatus und Schieberegler darstellen und so das Asset Performance Management veranschaulichen

Uneinheitliche, unkontrollierte Infrastrukturänderungen

Manuelle Cloud-Bearbeitungen, Umgebungsdrift und uneinheitliche Vorlagen erhöhen Betriebs-, Sicherheits-, Compliance- und Kostenrisiken. Etablieren Sie das richtlinienbasierte IaC als Aufzeichnungssystem, das Policy-as-Code-Schutzmechanismen durchsetzt.  Standardisieren und stellen Sie sicher, dass jede Änderung versionsbasiert, validiert und konform in hybriden Umgebungen erfolgt. 

 

Patch-Überlastung und fehleranfällige Workflows

Unternehmen verwalten Tausende von Assets und müssen ständig Updates durchführen, was manuelle Patches langsam und fehleranfällig macht. Hohe Risiken, eine umfangreiche Dokumentation und Compliance-Druck erschweren zeitnahes Patchen.

Digitale Darstellung eines Blocks aus dem Automatisierungs-Toolkit mit einem transparenten Fach mit geordneten Quadraten und einem Scanner darüber, der ausschlaggebende Probleme in den Anwendungsstacks identifiziert  

KI-gestütztes DevSecOps ohne unkontrollierte Tool-Ausbreitung

Fotografie von Landon Nordeman, die einen Kunden beim Interagieren mit einem digitalen Bildschirm zeigt, auf dem ein Netzwerkdiagramm mit miteinander verbundenen Knoten und Clustern auf der IBM Think 2024 in Boston, Massachusetts, zu sehen ist
IBM Instana
Erkennen Sie Probleme frühzeitig und beschleunigen Sie CI/CD mit Echtzeit-Erkenntnissen
Person in modernem Büro, die einen Fernsehbildschirm nutzt, um Teammitgliedern Code zu präsentieren
IBM Concert
Kontinuierliche Risikotransparenz und automatisierte Sanierung
Zwei Personen sitzen an einem gemeinsamen Schreibtisch mit zwei Monitoren, Bürostühlen und einem Whiteboard mit farbigen Diagrammen und Notizen in einem modernen Büro
IBM Terraform
Aufbau einer richtliniengesteuerten Infrastruktur für sichere Skalierung als Code
