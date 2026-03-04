Mit richtlinienbasierter Automatisierung, Shift-Left-Sicherheit und Echtzeit-Überwachung – mit KI im Mittelpunkt – lässt sich sicherer Code schneller bereitstellen.
Integrieren Sie Sicherheit, Compliance, Schwachstellen- und Expositionsmanagement in jeden Schritt Ihrer DevOps-Pipeline – von der Infrastrukturbereitstellung bis zur Laufzeit – mit automatisierten Echtzeit-Prüfungen, Erkenntnissen und Validierungen.
Mit der Erkennung von Risiken auf Code-Ebene in Verbindung mit validierten Infrastrukturdefinitionen, der automatischen Durchsetzung von Richtlinien, kontinuierlicher Observability und geregelter Sanierung wird Sicherheit zum Standard anstatt einer nachträglichen Überlegung
Nutzen Sie die KI-gestützte Priorisierung, damit Ihre Teams sich auf die entscheidendsten Schwachstellen und Probleme konzentrieren können, die möglicherweise die Produktion stören oder Veröffentlichungen blockieren, anstatt sich mit unwichtigen Warnmeldungen aufzuhalten
Sicherheits- und Richtlinienprüfungen werden direkt in den Code, in die Infrastruktur als Code und in die Entwickler-Workflows eingebettet, so dass Teams Probleme bereits während der Erstellung erkennen und nicht erst, wenn die Pipelines zusammenbrechen
Befähigen Sie Teams, sichere Anwendungen schneller auszuliefern, indem Sie Überarbeitungen und Verzögerungen durch automatisiertes Testen, Echtzeit-Erkenntnisse und optimierte Sicherheitsprozesse reduzieren.
Schwachstellen treten häufig erst nach Abschluss der Entwicklung auf, was Nacharbeiten und Verzögerungen bei der Auslieferung zur Folge hat. Frühe, automatisierte Prüfungen erkennen Schwachstellen frühzeitig, priorisieren die größten Probleme und optimieren die Behebung. Dies reduziert Reibungsverluste und verhindert die Weiterentwicklung von riskanten Codes.
Traditionelle Überwachungstools sind schwierig und zeitaufwändig einzurichten und erfordern umfangreiche Erfahrung mit Codierung und Scripting. Diese Tools neigen auch dazu, aufgrund von Problemen wie geringfügigen Änderungen der Benutzeroberfläche falsche Warnmeldungen auszulösen.
IT-Teams haben oft Schwierigkeiten, Warnmeldungen aufgrund von fehlendem Kontext zu priorisieren, was zu einer Vielzahl von Meldungen und einer Verlangsamung der Störungsanalyse führt. Eine intelligente Korrelation von Anwendungssignalen und eine wirkungsbasierte Warnmeldungsrangfolge können diese vielen Meldungen reduzieren und die Ermittlung der Ursache beschleunigen.
Manuelle Cloud-Bearbeitungen, Umgebungsdrift und uneinheitliche Vorlagen erhöhen Betriebs-, Sicherheits-, Compliance- und Kostenrisiken. Etablieren Sie das richtlinienbasierte IaC als Aufzeichnungssystem, das Policy-as-Code-Schutzmechanismen durchsetzt. Standardisieren und stellen Sie sicher, dass jede Änderung versionsbasiert, validiert und konform in hybriden Umgebungen erfolgt.
Unternehmen verwalten Tausende von Assets und müssen ständig Updates durchführen, was manuelle Patches langsam und fehleranfällig macht. Hohe Risiken, eine umfangreiche Dokumentation und Compliance-Druck erschweren zeitnahes Patchen.
Die DevSecOps-Lösungen von IBM integrieren Sicherheit in jede Ebene Ihres IT-Stack