IT-Teams haben oft Schwierigkeiten, Warnmeldungen aufgrund von fehlendem Kontext zu priorisieren, was zu einer Vielzahl von Meldungen und einer Verlangsamung der Störungsanalyse führt. Eine intelligente Korrelation von Anwendungssignalen und eine wirkungsbasierte Warnmeldungsrangfolge können diese vielen Meldungen reduzieren und die Ermittlung der Ursache beschleunigen.