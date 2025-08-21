Untersuchen und beheben Sie IT-Vorfälle bis zu 80 % schneller mit agentischer KI
Der erste Schritt bei der Behebung eines IT-Problems besteht darin, die vollständige Art und den Umfang des Vorfalls zu verstehen, einschließlich der Identifizierung der wahrscheinlichen Ursache. Diese Untersuchung erfordert jedoch Zeit und Fachwissen, die die mittlere Reparaturzeit (MTTR) erheblich verkürzen können, insbesondere bei komplexeren Problemen. IBM Instana Observability bietet eine intelligente Untersuchung von Vorfällen, angetrieben von agentischer KI, für eine schnellere, umfassendere und genauere Ursachenanalyse.
Starten Sie mit einem einzigen Klick eine vollständige agentische KI-Untersuchung eines Vorfalls, um Details des Vorfalls, den Ort des Geschehens und seine Auswirkungen zu ermitteln.
Nutzen Sie generative KI, um ein Runbook mit Aktionen zur Behebung des Vorfalls zu erstellen und ein Bash-Skript für jeden Schritt zu erstellen, was Entwicklungszeit spart.
Erstellen Sie eine sofortige Zusammenfassung des Vorfalls, einschließlich der wahrscheinlichen Ursache, der geschäftlichen Auswirkungen und der durchgeführten Maßnahmen, um sie mit den Stakeholdern zu teilen.
Nutzen Sie den KI-Chat-Assistenten, um weitere Analysen anzufordern, in die Daten einzutauchen, ohne die Vorfallseite zu verlassen, oder um Diagramme und Grafiken zum besseren Verständnis des Problems zu erstellen.
Entfesseln Sie mit KI-gestützter, automatisierter Observability die volle Leistung cloudnativer Anwendungen.