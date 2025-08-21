Intelligente Untersuchung von Zwischenfällen

Untersuchen und beheben Sie IT-Vorfälle bis zu 80 % schneller mit agentischer KI

Eine visuelle Darstellung von verbundenen Datendiagrammen, Warnungen und Statusindikatoren in einem Workflow.

Beschleunigen Sie Reaktion und Wiederherstellung

Der erste Schritt bei der Behebung eines IT-Problems besteht darin, die vollständige Art und den Umfang des Vorfalls zu verstehen, einschließlich der Identifizierung der wahrscheinlichen Ursache. Diese Untersuchung erfordert jedoch Zeit und Fachwissen, die die mittlere Reparaturzeit (MTTR) erheblich verkürzen können, insbesondere bei komplexeren Problemen. IBM Instana Observability bietet eine intelligente Untersuchung von Vorfällen, angetrieben von agentischer KI, für eine schnellere, umfassendere und genauere Ursachenanalyse.

Hauptmerkmale

Instana-Dashboard zur Überwachung der Anwendungsleistung im gesamten Stack
Vollständige Untersuchung mit einem einzigen Klick
  • Starten Sie eine agentische KI-Untersuchung zu einem Vorfall, und Instana erstellt sofort eine Hypothese, um die Details des Vorfalls zu identifizieren – wo er stattgefunden hat und welche Auswirkungen er hat – und so in Sekundenschnelle vollständige Erkenntnisse über den Vorfall zu liefern.

  • Instana zeigt die Argumente und Aktionen des KI-Agenten in Echtzeit an, sodass Sie seinen Gedankengang überwachen und die Ergebnisse validieren können.
Instana-Dashboard mit automatischer Erkennung zur Überwachung der Anwendungsleistung
Schnellere Behebung
  • Nach der Überprüfung der Hypothese der Ursache des von IBM Instana ermittelten Vorfalls ist es an der Zeit, Korrekturen vorzunehmen. Instana nutzt agentische KI, um ein schrittweises Runbook von Aktionen zu erstellen.

  • Behalten Sie die volle Kontrolle darüber, welche Maßnahmen umgesetzt werden.
Zusammenfassung der Protokolle im Kontext, die den Aufbewahrungszeitraum, das Protokollvolumen und die Anzahl der Protokolle zeigt
Automatisieren Sie, um die MTTR weiter zu reduzieren
  • Mit ein paar Klicks erstellt Instana für jeden Sanierungsschritt ein Bash-Skript oder ein Ansible-Playbook.
  • Exportieren Sie Ihr Skript nach GitHub oder Gitlab zur Überprüfung, zum Testen und zur Bereitstellung.
Verfolgen Sie Daten von Jaeger in der Instana-Benutzeroberfläche
Lassen Sie die KI die manuelle Arbeit erledigen
  • Klicken Sie auf „Zusammenfassung erstellen“. Instana fasst den Vorfall dann zusammen, einschließlich wichtiger Informationen wie wahrscheinliche Ursache, geschäftliche Auswirkungen und durchgeführte Maßnahmen.
Vorteile

Vorfälle schneller verstehen

Starten Sie mit einem einzigen Klick eine vollständige agentische KI-Untersuchung eines Vorfalls, um Details des Vorfalls, den Ort des Geschehens und seine Auswirkungen zu ermitteln.
Schneller Korrekturen durchführen

Nutzen Sie generative KI, um ein Runbook mit Aktionen zur Behebung des Vorfalls zu erstellen und ein Bash-Skript für jeden Schritt zu erstellen, was Entwicklungszeit spart.
Weniger manuelle Arbeit

Erstellen Sie eine sofortige Zusammenfassung des Vorfalls, einschließlich der wahrscheinlichen Ursache, der geschäftlichen Auswirkungen und der durchgeführten Maßnahmen, um sie mit den Stakeholdern zu teilen.
Erhalten Sie sofort Antworten

Nutzen Sie den KI-Chat-Assistenten, um weitere Analysen anzufordern, in die Daten einzutauchen, ohne die Vorfallseite zu verlassen, oder um Diagramme und Grafiken zum besseren Verständnis des Problems zu erstellen.

Ressourcen

Machen Sie den nächsten Schritt

Entfesseln Sie mit KI-gestützter, automatisierter Observability die volle Leistung cloudnativer Anwendungen.

