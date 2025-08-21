Der erste Schritt bei der Behebung eines IT-Problems besteht darin, die vollständige Art und den Umfang des Vorfalls zu verstehen, einschließlich der Identifizierung der wahrscheinlichen Ursache. Diese Untersuchung erfordert jedoch Zeit und Fachwissen, die die mittlere Reparaturzeit (MTTR) erheblich verkürzen können, insbesondere bei komplexeren Problemen. IBM Instana Observability bietet eine intelligente Untersuchung von Vorfällen, angetrieben von agentischer KI, für eine schnellere, umfassendere und genauere Ursachenanalyse.