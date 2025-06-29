Lösen Sie Vorfälle schneller mit IBM Instana Intelligent Incident Investigation basierend auf agentischer KI

29. Juni 2025
Ankündigung der neuesten KI-Funktion von IBM Instana, Intelligent Incident Investigation mithilfe agentischer KI, jetzt in der Vorschau verfügbar. Instana nutzt bereits kausale KI, um die wahrscheinliche Ursache eines Vorfalls zu identifizieren. Aber jetzt können Benutzer mit einem einzigen Klick eine vollständige agentische KI-Untersuchung des Vorfalls starten, und Instana erstellt sofort eine Hypothese, um die Details des Problems, den Ort des Auftretens und die Auswirkungen zu identifizieren, wodurch in Sekundenschnelle umfassende Kenntnisse des Vorfalls bereitgestellt werden.
Da die Ausfallzeitkosten für mittelgroße und große Unternehmen laut ITIC bei über 300.000 USD pro Stunde liegen, sind Sekunden wichtig. In Kombination mit den dynamischen, verteilten Umgebungen, die viele Unternehmen betreiben, einschließlich der Verwendung von Microservices, Containerisierung, cloudnativer Muster und hybrider und Multi-Cloud -Architekturen sind IT-Systeme heute unglaublich groß und komplex. Darüber hinaus erzeugen diese Umgebungen eine große Menge an Betriebsdaten, was es schwierig macht, Signale aus dem Rauschen zu identifizieren.
Full-Stack-End-to-End-Observability-Tools wie IBM Instana umfassen Automatisierungs- und KI-Funktionen, die Identifizierung, Verfolgung und Lösung von Problemen beschleunigen und die MTTR senken. Es erfordert jedoch Zeit und Fachwissen, um dem Thread eines Problems zu folgen und es in Ihren Anwendungen und Ihrer Infrastruktur zu recherchieren und Fehler zu beheben.
Es ist 2 Uhr morgens und Ihr Observability-Tool hat gerade einen Vorfall mit geschäftlichen Auswirkungen erkannt. Ihr Bereitschafts-SRE wird ausgelagert und öffnet seinen Laptop. Ihre Mission: herauszufinden, was das spezifische Problem ist, was es verursacht hat, und es dann so schnell wie möglich zu lösen. Anstatt von Dashboard zu Dashboard zu springen und dem Thread des Vorfalls über Anwendungen und Infrastruktur hinweg zu folgen, was wäre, wenn unser SRE schnell und einfach mithilfe von agentische KI die Ermittlungsarbeit für sie erledigen könnte?
In Instana werden die Argumente und Aktionen des KI-Agenten, der die Untersuchung des Vorfalls durchführt, in Echtzeit angezeigt, sodass der SRE seinen Gedankengang überwachen und die Ergebnisse validieren kann. Erste Nutzer von Instanas Intelligent Incident Investigation berichteten von einer um bis zu 80 % schnelleren Untersuchung von Vorfällen.
„Wir freuen uns, die neue Intelligent Incident Investigation von Instana zu nutzen“, sagte Mahesh Billa von der IBM CIO Unternehmen für den Kunden Null. „So kann unser Betriebsteam in Rekordzeit von der Erkennung von Vorfällen über die Untersuchung bis hin zur Sanierung kommen.“
Nachdem wir den Vorfall untersucht und die Hypothese von Instana verifiziert haben, ist es an der Zeit, Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Auch hier setzt Instana agentische KI ein: Anhand der Ergebnisse der Untersuchung des Vorfalls kann die SRE ein schrittweises Runbook mit Maßnahmen bewerten, die zur Behebung des Vorfalls erstellt wurden. Jetzt konzentriert sich das SRE auf die Behebung des Problems und behält dabei die volle Kontrolle darüber, welche Maßnahmen umgesetzt werden.
Sie können sich nicht um 2 Uhr morgens an die Argumente und Parameter für eine bestimmte Aktion erinnern? Sie sind nicht allein. Auch hier hilft Instana. Mit ein paar Klicks wird für jeden Schritt ein Bash-Skript erstellt, das dann zur Überprüfung, reviews und Bereitstellung nach GitHub exportiert werden kann.
Eine kritische, aber mühsame Aufgabe nach jedem Vorfall ist es, das genaue Geschehen zu dokumentieren und mit Stakeholdern zu teilen. Instana kümmert sich auch darum: Klicken Sie auf „Zusammenfassung erstellen“ und Instana fasst den Vorfall zusammen, einschließlich wichtiger Informationen wie Ursache, geschäftliche Auswirkungen und durchgeführte Maßnahmen.
Die integrierte agentische KI ermöglicht eine schnellere, umfassendere und genauere Ursache-Identifizierung, sodass Sie in Sekundenschnelle vollständige Erkenntnisse über den Vorfall erhalten. Mit intelligenter Vorfalluntersuchung und Sanierung haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
IBM Instana bietet vollständige Transparenz über Anwendungen, Services und Infrastruktur für eine schnelle Problemerkennung und -lösung. Warum Instana im Vergleich zu anderen Observability- und APM-Tools?
IBM Instana Intelligent Incident Investigation befindet sich jetzt in der Vorschau. Um es selbst zu testen, melden Sie sich für die Testversion an. Oder buchen Sie eine Live-Demo, um einen vollständigen Überblick zu erhalten und Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten.