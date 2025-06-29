Lösen Sie Vorfälle schneller mit IBM Instana Intelligent Incident Investigation basierend auf agentischer KI

Ankündigung der neuesten KI-Funktion von IBM Instana, Intelligent Incident Investigation mithilfe agentischer KI, jetzt in der Vorschau verfügbar. Instana nutzt bereits kausale KI, um die wahrscheinliche Ursache eines Vorfalls zu identifizieren. Aber jetzt können Benutzer mit einem einzigen Klick eine vollständige agentische KI-Untersuchung des Vorfalls starten, und Instana erstellt sofort eine Hypothese, um die Details des Problems, den Ort des Auftretens und die Auswirkungen zu identifizieren, wodurch in Sekundenschnelle umfassende Kenntnisse des Vorfalls bereitgestellt werden.

Da die Ausfallzeitkosten für mittelgroße und große Unternehmen laut ITIC bei über 300.000 USD pro Stunde liegen, sind Sekunden wichtig. In Kombination mit den dynamischen, verteilten Umgebungen, die viele Unternehmen betreiben, einschließlich der Verwendung von Microservices, Containerisierung, cloudnativer Muster und hybrider und Multi-Cloud -Architekturen sind IT-Systeme heute unglaublich groß und komplex. Darüber hinaus erzeugen diese Umgebungen eine große Menge an Betriebsdaten, was es schwierig macht, Signale aus dem Rauschen zu identifizieren.

Full-Stack-End-to-End-Observability-Tools wie IBM Instana umfassen Automatisierungs- und KI-Funktionen, die Identifizierung, Verfolgung und Lösung von Problemen beschleunigen und die MTTR senken. Es erfordert jedoch Zeit und Fachwissen, um dem Thread eines Problems zu folgen und es in Ihren Anwendungen und Ihrer Infrastruktur zu recherchieren und Fehler zu beheben.