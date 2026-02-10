Synthetische Überwachung

Benutzerinteraktionen von verschiedenen Standorten aus simulieren, um die Anwendungsleistung zu überwachen und zu optimieren
Screenshot der Benutzeroberfläche der synthetischen Überwachung von Instana
Beschleunigung der CI/CD-Pipeline durch die Verfolgung von Leistungsmerkmalen

DevOps- und SRE-Teams setzen zunehmend auf einen Shift-Left-Observability-Ansatz, der fester Bestandteil ihrer Workload ist, um Probleme proaktiv zu lösen, bevor sie überhaupt auftreten. Mit synthetischer Überwachung (auch bekannt als aktives oder proaktives Monitoring) erstellen und führen sie synthetische Tests durch, um schnellere und sicherere Releases bereitzustellen und die Benutzererfahrung kontinuierlich zu optimieren.

Allerdings ist die Einrichtung traditioneller synthetischer Überwachungstools schwierig und zeitaufwändig und erfordert umfassende Erfahrung mit Codierung und Scripting. Diese Tools neigen auch dazu, aufgrund von Skriptfehlern, die durch Probleme wie z. B. geringfügige Änderungen der Benutzeroberfläche verursacht werden, falsche Alarme auszulösen. 

IBM Instana Observability bietet synthetische Überwachung, die Benutzeraktionen in einer Anwendung auf Basis von Faktoren wie geografischem Standort, Netzwerktypen, verschiedenen Geräten und mehr simulieren kann. Diese synthetischen Tests überwachen kontinuierlich Leistungsmerkmale wie Verfügbarkeit und Reaktionszeit in festgelegten, vordefinierten Intervallen.

Durch die Bereitstellung von Echtzeit-Kontextdaten zur Anwendungsleistung können Sie Probleme proaktiv durch Fehlerbenachrichtigungen identifizieren und diese mit agentischen KI-Funktionen schneller untersuchen. IBM Instana bietet auch eine Low-Code-Lösung zur synthetischen Überwachung an. Egal, ob Sie die Markteinführung Ihres Produkts in einem neuen Markt vorbereiten oder Ihre SLOs erreichen wollen, Sie können weiterhin sicher Code in großem Maßstab bereitstellen.

 Einführung in die synthetische Überwachung mit Instana Die Bedeutung der Observability bei Tests vor der Produktion

Hauptmerkmale

Screenshot des Instana-Dashboards zur Überwachung der Anwendungsleistung im gesamten Stack
Probleme proaktiv erkennen und die mittlere Reparaturzeit (MTTR) verkürzen

Nutzen Sie automatisierte API-Testskripte, um geplante und bedarfsgesteuerte synthetische Tests mit Ihrer mobilen oder Webanwendung zu simulieren und Leistung und Verfügbarkeit aus der Perspektive eines hypothetischen Benutzers zu überprüfen. 

Stärken Sie DevOps mit einem synthetischen Überwachungstool, das auch SSL-, DNS- und Browser-Skripttests durchführen kann und so hilft, Probleme wie langsame Antwortzeiten, hohe Fehlerraten oder fehlende Funktionen zu identifizieren. 

 Erfahren Sie mehr über synthetische Testausführungsarten
Screenshot der Produkt-Benutzeroberfläche für synthetische Low-Code-Tests von Instana
Produkte schnell in einem neuen Markt einführen, ohne über umfassende Codierungskenntnisse zu verfügen

Verwenden Sie den einfachen API-Test, um ein einzelnes REST-API-Endgerät zu überwachen, indem Sie eine HTTP-GET-Anfrage an eine bestimmte URL senden. Mit diesem Test können Benutzer Parameter wie die URL, erwartete Antwortcodes und Timeout-Einstellungen konfigurieren, ohne Code schreiben zu müssen.

Führen Sie einen einfachen Browsertest durch, um eine Webseite auf HTTP-Fehler und grundlegende Verfügbarkeit zu überprüfen. Bei diesem Test können Benutzer eine URL angeben, woraufhin IBM Instana einen einfachen Browser-Ladevorgang durchführt, um den Status der Seite zu überprüfen. 

 Erfahren Sie mehr über die Testarten der synthetischen Überwachung
Architektur-Flussdiagramm von synthetischen Points of Presence (PoP) von IBM Instana
Sicher und regelmäßig Code bereitstellen

Verwenden Sie dieselben Tests, die in der Produktion ausgeführt werden, um die Konsistenz zwischen der Validierung vor der Bereitstellung und der Überwachung in der Praxis sicherzustellen. Durch die Verwendung derselben Testdefinitionen schließen Sie Lücken in der Testabdeckung und vermeiden falsches Vertrauen aufgrund nicht übereinstimmender Testbedingungen. 

Erkennen Sie Regressionen, fehlerhafte Abhängigkeiten oder Leistungsbeeinträchtigungen, bevor Änderungen die Produktion erreichen.  

 Erfahren Sie mehr über die Durchführung eines synthetischen Tests
Screenshot des Instana-Dashboards mit SLOs basierend auf Ergebnissen synthetischer Überwachung
Leistungsziele wie Latenz, Datenverkehr, Fehler und Auslastung erreichen

Erstellen und verwalten Sie SLOs auf Basis der Ergebnisse synthetischer Überwachung. Wählen und füllen Sie die folgenden Felder aus, um Ihr SLO zu konfigurieren: Entität (synthetischer Test), Bereich, Indikator (Latenz, Datenverkehr usw.), Ziel (Zeitfenster, Dauer usw.) und Kennungen. 

Sie erhalten automatisch generierte Benachrichtigungskonfigurationen, bekannt als SmartAlert, die auf integrierten Blueprints basieren, wie z. B. Website-Langsamkeit, JavaScript-Fehler und HTTP-Statuscodes. Sie können die SmartAlert-Benachrichtigung so konfigurieren, dass sie über einen Benachrichtigungskanal Ihrer Wahl zugestellt wird, wenn der synthetische Test für einen Standort fehlschlägt. 

 Erfahren Sie mehr über die Erstellung eines SLO
Vorteile

65 % Reduzierung der Reaktionszeit bei Vorfällen

Sehen Sie sofort, wo Verlangsamungen auftreten, worin das Problem besteht und wie weitreichend die Auswirkungen sind. 

 Kundenreferenz lesen Nahezu Null Ungeplante oder geplante Ausfallzeit

Erkennen Sie Leistungsengpässe, Ressourcenanomalien und Betriebsprobleme in Echtzeit

 Kundenreferenz lesen 50 % Schnellere Erkennung von Anomalien

Erfassen Sie Trace- und Metriken-Daten über mehrere Plattformen und Services hinweg, um die Transparenz für Engineering-Teams zu verbessern

 Kundenreferenz lesen 1/2 Die zur Behebung von Vorfällen benötigte Zeit

Durch detaillierte Einblicke in Vorfälle können Sie die Ursache identifizieren und den belastenden Quellcode isolieren.

 Kundenreferenz lesen
Ressourcen

5 Möglichkeiten, wie Sie ein DEM-Tool einsetzen können, um die Customer Experience zu transformieren Leistung und Skalierung von synthetischen PoPs ESG: Kontinuierliche Verbesserung der Digital Experience von Endnutzern mit IBM Instana Observability Verwalten von synthetischen Tests, Smart Alerts, Standorten und Zugangsdaten mit Synthetic CLI
Machen Sie den nächsten Schritt

Nutzen Sie die Funktionen zur synthetischen Überwachung von IBM Instana, um Benutzerinteraktionen zu simulieren und die CI/CD-Pipeline zu beschleunigen.

 Instana Sandbox testen Live-Demo buchen