DevOps- und SRE-Teams setzen zunehmend auf einen Shift-Left-Observability-Ansatz, der fester Bestandteil ihrer Workload ist, um Probleme proaktiv zu lösen, bevor sie überhaupt auftreten. Mit synthetischer Überwachung (auch bekannt als aktives oder proaktives Monitoring) erstellen und führen sie synthetische Tests durch, um schnellere und sicherere Releases bereitzustellen und die Benutzererfahrung kontinuierlich zu optimieren.

Allerdings ist die Einrichtung traditioneller synthetischer Überwachungstools schwierig und zeitaufwändig und erfordert umfassende Erfahrung mit Codierung und Scripting. Diese Tools neigen auch dazu, aufgrund von Skriptfehlern, die durch Probleme wie z. B. geringfügige Änderungen der Benutzeroberfläche verursacht werden, falsche Alarme auszulösen.

IBM Instana Observability bietet synthetische Überwachung, die Benutzeraktionen in einer Anwendung auf Basis von Faktoren wie geografischem Standort, Netzwerktypen, verschiedenen Geräten und mehr simulieren kann. Diese synthetischen Tests überwachen kontinuierlich Leistungsmerkmale wie Verfügbarkeit und Reaktionszeit in festgelegten, vordefinierten Intervallen.

Durch die Bereitstellung von Echtzeit-Kontextdaten zur Anwendungsleistung können Sie Probleme proaktiv durch Fehlerbenachrichtigungen identifizieren und diese mit agentischen KI-Funktionen schneller untersuchen. IBM Instana bietet auch eine Low-Code-Lösung zur synthetischen Überwachung an. Egal, ob Sie die Markteinführung Ihres Produkts in einem neuen Markt vorbereiten oder Ihre SLOs erreichen wollen, Sie können weiterhin sicher Code in großem Maßstab bereitstellen.