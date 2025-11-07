Automatisiertes Patch-Management

Erkennen. Priorisieren. Patchen. Durchgängige Automatisierung.
Viele Unternehmen sehen sich mit einer überwältigenden Komplexität bei der Patch-Verwaltung konfrontiert, da sie Tausende von Assets verwalten müssen und ständig Updates von Anbietern erhalten, die eine Koordination zwischen mehreren Teams erfordern – Anwendungsbesitzern, Entwicklern, Sicherheits- und Betriebsteams. Dieser ressourcenintensive Prozess mit mehreren Stakeholdern ist anfällig für Verzögerungen und lässt sich manuell kaum verwalten. Mit der wachsenden Zahl von Anwendungen steigt auch der Patch-Bedarf exponentiell an, wodurch manuelle Methoden zunehmend unhaltbar werden.
Unternehmen müssen mit Tausenden von Assets und ständigen Anbieter-Updates jonglieren, was manuelle Patches unüberschaubar macht.
Exploits tauchen oft innerhalb weniger Tage auf, aber Unternehmen brauchen Wochen oder Monate, um sie zu patchen.
Patching-Workflows, die weitgehend manuell erfolgen – von der Vorbereitung über die Ausführung bis hin zur Dokumentation – bergen ein hohes Fehlerrisiko. Dies belastet IT-Teams und verlangsamt den Prozess erheblich.
Vorschriften (PCI DSS, HIPAA, NIST und andere) erfordern zeitnahe Patches. Die Einhaltung hinkt der Realität jedoch oft hinterher.
IBM® Concert automatisiert das End-to-End-Patch-Management durch die Integration kontinuierlicher Schwachstellenerkennung, KI-gestützter Risikopriorisierung und orchestrierter Patch-Bereitstellung über Hybrid- und Multi-Cloud-Infrastrukturen hinweg. Concert unterstützt das Patchen von Betriebssystemen, wobei das Patchen von Container- und Sprachumgebungen auf der Produkt-Roadmap steht, um die Abdeckung noch weiter auszubauen.
Durch den Ersatz manueller Patches durch intelligente Automatisierung ermöglicht Concert Unternehmen eine bis zu zehnmal schnellere Bereitstellung von Patches, eine Verkürzung der mittleren Patch-Zeit und eine Senkung der Betriebskosten. Diese Effizienz gibt dem IT-Team die Möglichkeit, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren und gleichzeitig die Sicherheit der gesamten IT-Umgebung zu stärken.
Concert aggregiert Anwendungsdaten aus mehreren Quellen – darunter Schwachstellenscanner, IT-Infrastrukturmonitore, Anwendungsbestände und die CVE-Datenbank –, um Ihre Anwendungstopologie automatisch zu erstellen. Dadurch erhalten Teams einen ganzheitlichen Überblick darüber, wo Patches erforderlich sind, welche Assets betroffen sind und wie schwerwiegend die einzelnen Sicherheitslücken sind.
Concert verwendet generative KI, um Risiken und Geschäftskontext abzuwägen und eine Risikobewertung zu erstellen. Zu den berücksichtigten Faktoren zählen Abhängigkeitszuordnung, Systemtopologie, Servicekritikalität, Wartungsfenster und organisatorische Prioritäten. Anstelle eines generischen „Alle Patches anwenden“-Ansatzes erstellt die Concert-KI-Engine optimierte Patch-Pläne, die Geschwindigkeit, Risiko und Betriebszeit in Einklang bringen.
Concert unterstützt das Patchen von Betriebssystemen für Windows-Server, Red Hat und andere Linux-Distributionen. Es kann Tools wie Ansible Playbook (in AWS oder anderen Umgebungen) nutzen, um Patch-Rollouts während definierter Wartungsfenster auszuführen und so eine zuverlässige Bereitstellung mit minimaler Ausfallzeit und Anpassung an Geschäftspläne sicherzustellen.
Mit Blick auf die Zukunft werden die geplanten Roadmap-Funktionen die Patch-Management-Fähigkeiten von Concert auf Container und moderne Sprachumgebungen ausweiten und so eine umfassende Abdeckung für sich weiterentwickelnde IT-Landschaften bieten.
Concert ist benutzerfreundlich und für die Handhabung von Kundenumgebungen jeder Komplexität ausgelegt. Dabei wird nicht nur das Patchen selbst, sondern der gesamte Patch-Management-Prozess automatisiert. Durch den Wegfall manueller Arbeitsschritte reduziert Concert den Verwaltungsaufwand sowie menschliche Fehler und senkt gleichzeitig den Gesamtzeit- und Kostenaufwand für das Patchen. Dies gibt IT-Teams die Möglichkeit, sich auf Innovationen und andere Initiativen mit höherem Wert zu konzentrieren.
„Wir waren auf der Suche nach einer eigenständigen Lösung, die alle komplexen Aspekte des Patch-Managements vereint und alles zuverlässig automatisiert.“
Dr. Peter Leukert, Group CIO der Deutschen Telekom
