Automatisiertes Patch-Management

IBM® Concert automatisiert das End-to-End-Patch-Management durch die Integration kontinuierlicher Schwachstellenerkennung, KI-gestützter Risikopriorisierung und orchestrierter Patch-Bereitstellung über Hybrid- und Multi-Cloud-Infrastrukturen hinweg. Concert unterstützt das Patchen von Betriebssystemen, wobei das Patchen von Container- und Sprachumgebungen auf der Produkt-Roadmap steht, um die Abdeckung noch weiter auszubauen.

Durch den Ersatz manueller Patches durch intelligente Automatisierung ermöglicht Concert Unternehmen eine bis zu zehnmal schnellere Bereitstellung von Patches, eine Verkürzung der mittleren Patch-Zeit und eine Senkung der Betriebskosten. Diese Effizienz gibt dem IT-Team die Möglichkeit, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren und gleichzeitig die Sicherheit der gesamten IT-Umgebung zu stärken.