Automatisiertes Patch-Management

Erkennen. Priorisieren. Patchen. Durchgängige Automatisierung.

Screenshot des Dashboards des automatisierten Patch-Managements

Aufgabenstellung

Viele Unternehmen sehen sich mit einer überwältigenden Komplexität bei der Patch-Verwaltung konfrontiert, da sie Tausende von Assets verwalten müssen und ständig Updates von Anbietern erhalten, die eine Koordination zwischen mehreren Teams erfordern – Anwendungsbesitzern, Entwicklern, Sicherheits- und Betriebsteams. Dieser ressourcenintensive Prozess mit mehreren Stakeholdern ist anfällig für Verzögerungen und lässt sich manuell kaum verwalten. Mit der wachsenden Zahl von Anwendungen steigt auch der Patch-Bedarf exponentiell an, wodurch manuelle Methoden zunehmend unhaltbar werden.
Patch-Überlastung und -Komplexität

Unternehmen müssen mit Tausenden von Assets und ständigen Anbieter-Updates jonglieren, was manuelle Patches unüberschaubar macht.
Langsame Patch-Zeit versus schnelles Ausnutzen

Exploits tauchen oft innerhalb weniger Tage auf, aber Unternehmen brauchen Wochen oder Monate, um sie zu patchen.
Manueller Prozessaufwand und Fehlerrisiko

Patching-Workflows, die weitgehend manuell erfolgen – von der Vorbereitung über die Ausführung bis hin zur Dokumentation – bergen ein hohes Fehlerrisiko. Dies belastet IT-Teams und verlangsamt den Prozess erheblich. 
Compliance- und Audit-Druck

Vorschriften (PCI DSS, HIPAA, NIST und andere) erfordern zeitnahe Patches. Die Einhaltung hinkt der Realität jedoch oft hinterher.

IBM stellt sich der Herausforderung

IBM® Concert automatisiert das End-to-End-Patch-Management durch die Integration kontinuierlicher Schwachstellenerkennung, KI-gestützter Risikopriorisierung und orchestrierter Patch-Bereitstellung über Hybrid- und Multi-Cloud-Infrastrukturen hinweg. Concert unterstützt das Patchen von Betriebssystemen, wobei das Patchen von Container- und Sprachumgebungen auf der Produkt-Roadmap steht, um die Abdeckung noch weiter auszubauen.

Durch den Ersatz manueller Patches durch intelligente Automatisierung ermöglicht Concert Unternehmen eine bis zu zehnmal schnellere Bereitstellung von Patches, eine Verkürzung der mittleren Patch-Zeit und eine Senkung der Betriebskosten. Diese Effizienz gibt dem IT-Team die Möglichkeit, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren und gleichzeitig die Sicherheit der gesamten IT-Umgebung zu stärken.
Datenintegration und -analyse (Erkennen) KI-gestützte Priorisierung (Priorisieren) Automatisierte Patch-Orchestrierung (Patchen) Workflow-Automatisierung (Automatisieren)

Anwendung in der Praxis

Die Deutsche Telekom verwendet IBM Concert, um IT-Prozesse mit KI-gestützter Automatisierung zu beschleunigen

„Wir waren auf der Suche nach einer eigenständigen Lösung, die alle komplexen Aspekte des Patch-Managements vereint und alles zuverlässig automatisiert.“

Dr. Peter Leukert, Group CIO der Deutschen Telekom

 

Beschäftigte mit Headset an einem Computer in einem dunklen Raum mit mehreren Bildschirmen

Anwendungsfälle

Resilienzstatus

Bewerten Sie Ihre Resilienz und automatisieren Sie die Problembehebung mit KI-gestützten Maßnahmen.

Schwachstellenmanagement für Anwendungen

Erhalten Sie einheitliche Einblicke in Anwendungs- und Infrastrukturschwachstellen mit KI-gestützter Risikopriorisierung.
Anwendungs-Compliance-Management

Nutzen Sie KI-Agenten für kontinuierliche Echtzeit-Compliance bei Standard- und benutzerdefinierten Richtlinien.
Verwaltung von SSL/TSL-Zertifikaten

Zentralisieren und automatisieren Sie die Zustandsüberwachung von Zertifikaten mit KI-gestützten Erkenntnissen.
Analyse der Softwarezusammensetzung

Befähigen Sie Anwendungsteams, Risiken in der Software-Lieferkette zu minimieren und die Produktivität der Entwickler zu steigern.

