Veraltete Sicherheitsprüfungen am Ende der Pipeline führen zu Engpässen, die die Veröffentlichung verlangsamen, Nachbesserungen erhöhen und Risiken mit sich bringen. Dieser Leitfaden zeigt, wie moderne DevOps-Teams Observability und Sicherheit frühzeitig integrieren, indem sie die Sicherheit in Design-, Codierung- und CI/CD-Prozessen nach „links“ verlagern, um diesen Kreislauf zu durchbrechen.

Sie erfahren, wie proaktive Verfahren Sicherheitslücken im Spätstadium beseitigen, unvorhersehbare Rollbacks reduzieren und Entwicklungs- und Betriebsteams das Vertrauen geben, sichere Software schneller und mit weniger Unterbrechungen bereitzustellen.

Die wichtigsten Erkenntnisse: