Prozesszuordnungstools ermöglichen Ihnen den ersten Schritt zu einer Automatisierungsstrategie. Die Tools helfen Mitarbeitern ohne technischen Hintergrund, abteilungsübergreifend zu arbeiten und eine Prozesslandschaft zu sehen.

Ineffiziente Prozesse kosten Zeit und Geld. Engpässe, Komplexitäten und fehlendes Verständnis verdecken Chancen für Prozessverbesserungen. Die Prozessmodellierung hilft Ihnen, einen besseren Einblick in die Geschäftsabläufe zu erhalten, so dass Sie in großem Umfang Effizienzsteigerungen erzielen können. Wie hoch ist Ihr Entwicklungsgrad bei der Prozesszuordnung?