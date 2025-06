Da IBM Sterling [Data Exchange] die Komplexität verschiedener Datenformate bewältigen kann, können wir wirklich sicher sein, dass das, was wir dem Kunden anbieten, tatsächlich geliefert wird. Olly Cruickshank Director of Product Management and Development DHL International GmbH Wenn sich das Kundenverhalten ändert, muss unsere [IBM Sterling Order Management]-Technologieplattform darauf reagieren können. Eine flexible Architektur ermöglicht es uns, umzuschwenken und dabei zu wissen, worin wir unsere Zeit investieren. Ope Bakare Vice President und Chief Enterprise Architect Hudson Bay/Saks Fifth Avenue Lesen Sie die Geschichte von Hudson Bay Unsere Mission ist es, eine persönliche Erfahrung zu schaffen, und wir haben mit IBM tiefgreifende Veränderungen an unserer Plattform eingeführt …, die viel stärker individualisiert, lokalisiert und über verschiedene Kanäle und Märkte hinweg vernetzt ist. Jim Cruickshank Vice President, Digital Development and Retail Technology Pandora Lesen Sie die Pressemitteilung von Pandora und IBM IBM bietet uns die robusten B2B-Integrationsfunktionen, die wir benötigen, um jeden Monat Millionen von Dateien reibungslos zu verarbeiten, sowie die Skalierbarkeit, Flexibilität und Verfügbarkeit, die wir für unser internationales Wachstum benötigen. Ove Kolstad Technischer Lead Manager für Managed File Transfer Netze