IBM JSphere Suite for Java

Flexible Lösungen zur schnellen Modernisierung und Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Java-Unternehmensanwendungen.

Reduzieren Sie Ihre Java 8 Technical Debt mit der Leistung der neuen JSphere Suite von IBM

Lösungen der nächsten Generation, die Modernisierung von Java-Anwendungen beschleunigen

IBM JSphere Suite for Java ist eine speziell entwickelte Suite, die sich nahtlos in Ihren bestehenden IBM® WebSphere-Technologie-Stack integrieren lässt. Wählen Sie flexible, vollständig verwaltete oder vom Kunden verwaltete Laufzeitoptionen und vereinfachen Sie die Transformation durch Automatisierung und generative KI. Erstellen, skalieren und sichern Sie Anwendungen schneller und reduzieren Sie gleichzeitig die Risiken, Kosten und Komplexität der Cloud-Migration.

Flexible Bereitstellungsstrategie

Beheben Sie problemlos Java 8-Sicherheits- und Compliance-Probleme in der Cloud, On-Premises oder setzen Sie den Support mit einer offenen Bibliothek fort. Wählen Sie die Bereitstellungs- und Ziel-Laufzeitumgebung, die am besten zu Ihrer Strategie passt.
Modernisierung Ihrer Anwendungen

Der Application Modernization Accelerator automatisiert die Ermittlung, Planung und Priorisierung Ihrer Migration und hilft Ihnen dabei, Kosten und Aufwand um 80 % zu reduzieren.1
Steigern Sie die Produktivität Ihrer Entwickler

Steigern Sie die Entwicklerproduktivität um bis zu 31 %2 mit modernen Laufzeitumgebungen wie Liberty, die modular und effizient sind. Diese Umgebungen sorgen für schnellere Startzeiten, eine bessere Ressourcennutzung und eine ansprechendere Entwicklererfahrung.
Kosten senken. Verbessern Sie die Nachhaltigkeit.

Reduzieren Sie die Laufzeit-Rechenanforderungen drastisch um bis zu 80 % Festplattenspeicher und mehr als 50 % Arbeitsspeicher.3

Client Zero – Blog

Wie IBM die Modernisierungszeit für Java um 70 % verkürzt hat

Machen Sie Ihre Java-Umgebung mit der JSphere Suite zukunftssicher

Die Fähigkeit zur Innovation ist entscheidend für den geschäftlichen Erfolg. Entdecken Sie, wie JSphere Suite for Java Ihnen dabei helfen kann, Ihre Java-Umgebung zukunftssicher zu machen, indem es die Modernisierung und Entwicklung von Anwendungen mit Laufzeit- und Betriebsumgebungen optimiert, die auf die Strategie Ihres Unternehmens abgestimmt sind.

Besondere Funktionalitäten

Optimieren Sie Ihre Modernisierungsstrategie mit Hilfe von Automatisierung und generativer KI und nutzen Sie neue und verbesserte Laufzeitumgebungen und Tools, um Innovationen zu beschleunigen und gleichzeitig die Produktivität, den Betrieb und die Infrastrukturnutzung zu verbessern.
Ein Mann arbeitet vor mehreren Computerbildschirmen, auf denen Diagramme und Analysedaten angezeigt werden
Enterprise Application Service for Java (EASeJ)

Nutzen Sie eine vollständig verwaltete Application Platform, die die Migration, Modernisierung und den Betrieb von Java-Anwendungen vereinfacht. Konzentrieren Sie sich darauf, einen geschäftlichen Mehrwert zu schaffen, anstatt Sicherheit, Compliance und Verfügbarkeit zu gewährleisten. Erleben Sie die Vorteile einer höheren Entwicklerproduktivität und einer sicheren, skalierbaren Grundlage für langfristigen Erfolg.

Nahaufnahme von Händen beim Tippen auf einer Tastatur
Enterprise Application Runtimes (EAR)

Skalieren Sie intelligenter, ohne Lock-ins und ohne Einschränkungen. Wählen Sie die richtige Laufzeitumgebung für Ihre Workloads und Modernisierungsziele, abgestimmt auf Ihre Anwendungsstrategie.  Unabhängig davon, ob Sie Ihr bestehendes IBM WebSphere-Betriebsmodell beibehalten oder auf eine cloudbasierte Umgebung umsteigen möchten, IBM EAR unterstützt Ihre Strategie mit flexiblen Laufzeitoptionen.

Entwickler, die an mehreren Bildschirmen arbeiten, auf denen Codes und Grafiken angezeigt werden
Modernized Runtime Extension (MoRE)

Minimieren Sie das Migrationsrisiko und verwenden Sie weiterhin das traditionelle WebSphere Application Server (tWAS) Betriebsmodell, um Java 17- und Java 8-Anwendungen innerhalb derselben Verwaltungsumgebung zu verwalten.

Ansicht einer Frau von hinten, die mit mehreren Bildschirmen arbeitet
WebSphere Liberty

Optimieren Sie Ihre Anwendungen mit Liberty für genau die richtige Laufzeit, kontinuierliche Bereitstellung und InstantOn. Migrieren Sie bestehende Anwendungen, damit sie in VMs oder Containern, lokal oder in der Cloud, als Monolithen, Microservices oder eine Mischung davon ausgeführt werden können. Liberty benötigt weniger Infrastruktur und Speicherplatz, während es gleichzeitig die Leistung und die Produktivität der Entwickler steigert. Befähigen Sie Ihre Teams, Anwendungen in hybriden Umgebungen effizient zu erstellen, bereitzustellen und zu verwalten.

Zwei junge Kollegen, die an Computern arbeiten und an ihrem Arbeitsplatz miteinander sprechen.
Application Modernization Accelerator (AMA)

Unabhängig von Ihrer Ziel-Laufzeitumgebung unterstützt JSphere Suite einen vereinfachten Prozess, mit dem Sie Ihre Anwendungen mithilfe unseres Application Modernization Accelerator (AMA) an Ihre Strategie anpassen können. Mit AMA können Sie Ihre Anwendungslandschaft visualisieren und bewerten. Es erstellt einen umfassenden Migrationsplan mit Einblicken in den Aufwand, die Kosten und die Komplexität für das Ziel Ihrer Wahl. AMA unterstützt Sie dann mit Automatisierung in Ihrer IDE, um die Migration durchzuführen und Ihre Anwendung in Ihrer neuen Laufzeitumgebung zum Laufen zu bringen.

Echte Kunden. Echte Ergebnisse.

Logo der Alinma Bank
Alinma Bank

Entdecken Sie, wie die strategische Partnerschaft zwischen der Alinma Bank und IBM es ihr ermöglichte, sich in der sich wandelnden Landschaft des digitalen Geschäfts zu behaupten und außergewöhnliche Customer Experience zu bieten.

GBM-Logo
GBM

Erfahren Sie, wie GBM die Bereitstellungszeit für VMs von einer Woche auf zwei Minuten verkürzt hat, indem es Hybrid-Cloud-Umgebungen in ganz Mittelamerika mit der IBM Cloud Pak-Lösung automatisiert hat.

RedBridge-Logo
Redbridge

Erfahren Sie, wie eine große europäische Bank mit IBM WebSphere Liberty und Red Hat OpenShift eine App-Modernisierung durchführt, um ihre Dienste zukunftsfähig zu machen.

Logo von BlueCross BlueShield South Carolina
BlueCross BlueShield of South Carolina

BlueCross BlueShield optimiert mit WebSphere Liberty seine Rechenressourcen und bietet Entwicklern mehr Flexibilität und Effizienz.

Machen Sie den nächsten Schritt

JSphere bietet unübertroffene Flexibilität mit Hybrid Cloud, Multiruntime-Unterstützung und KI-gestützter Modernisierung.

