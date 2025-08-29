IBM JSphere Suite for Java

Unabhängig von Ihrer Ziel-Laufzeitumgebung unterstützt JSphere Suite einen vereinfachten Prozess, mit dem Sie Ihre Anwendungen mithilfe unseres Application Modernization Accelerator (AMA) an Ihre Strategie anpassen können. Mit AMA können Sie Ihre Anwendungslandschaft visualisieren und bewerten. Es erstellt einen umfassenden Migrationsplan mit Einblicken in den Aufwand, die Kosten und die Komplexität für das Ziel Ihrer Wahl. AMA unterstützt Sie dann mit Automatisierung in Ihrer IDE, um die Migration durchzuführen und Ihre Anwendung in Ihrer neuen Laufzeitumgebung zum Laufen zu bringen.