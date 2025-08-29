Flexible Lösungen zur schnellen Modernisierung und Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Java-Unternehmensanwendungen.
IBM JSphere Suite for Java ist eine speziell entwickelte Suite, die sich nahtlos in Ihren bestehenden IBM® WebSphere-Technologie-Stack integrieren lässt. Wählen Sie flexible, vollständig verwaltete oder vom Kunden verwaltete Laufzeitoptionen und vereinfachen Sie die Transformation durch Automatisierung und generative KI. Erstellen, skalieren und sichern Sie Anwendungen schneller und reduzieren Sie gleichzeitig die Risiken, Kosten und Komplexität der Cloud-Migration.
Beheben Sie problemlos Java 8-Sicherheits- und Compliance-Probleme in der Cloud, On-Premises oder setzen Sie den Support mit einer offenen Bibliothek fort. Wählen Sie die Bereitstellungs- und Ziel-Laufzeitumgebung, die am besten zu Ihrer Strategie passt.
Der Application Modernization Accelerator automatisiert die Ermittlung, Planung und Priorisierung Ihrer Migration und hilft Ihnen dabei, Kosten und Aufwand um 80 % zu reduzieren.1
Steigern Sie die Entwicklerproduktivität um bis zu 31 %2 mit modernen Laufzeitumgebungen wie Liberty, die modular und effizient sind. Diese Umgebungen sorgen für schnellere Startzeiten, eine bessere Ressourcennutzung und eine ansprechendere Entwicklererfahrung.
Reduzieren Sie die Laufzeit-Rechenanforderungen drastisch um bis zu 80 % Festplattenspeicher und mehr als 50 % Arbeitsspeicher.3
Die Fähigkeit zur Innovation ist entscheidend für den geschäftlichen Erfolg. Entdecken Sie, wie JSphere Suite for Java Ihnen dabei helfen kann, Ihre Java-Umgebung zukunftssicher zu machen, indem es die Modernisierung und Entwicklung von Anwendungen mit Laufzeit- und Betriebsumgebungen optimiert, die auf die Strategie Ihres Unternehmens abgestimmt sind.
Optimieren Sie Ihre Modernisierungsstrategie mit Hilfe von Automatisierung und generativer KI und nutzen Sie neue und verbesserte Laufzeitumgebungen und Tools, um Innovationen zu beschleunigen und gleichzeitig die Produktivität, den Betrieb und die Infrastrukturnutzung zu verbessern.
Entdecken Sie, wie die strategische Partnerschaft zwischen der Alinma Bank und IBM es ihr ermöglichte, sich in der sich wandelnden Landschaft des digitalen Geschäfts zu behaupten und außergewöhnliche Customer Experience zu bieten.
Erfahren Sie, wie GBM die Bereitstellungszeit für VMs von einer Woche auf zwei Minuten verkürzt hat, indem es Hybrid-Cloud-Umgebungen in ganz Mittelamerika mit der IBM Cloud Pak-Lösung automatisiert hat.
Erfahren Sie, wie eine große europäische Bank mit IBM WebSphere Liberty und Red Hat OpenShift eine App-Modernisierung durchführt, um ihre Dienste zukunftsfähig zu machen.
BlueCross BlueShield optimiert mit WebSphere Liberty seine Rechenressourcen und bietet Entwicklern mehr Flexibilität und Effizienz.
JSphere bietet unübertroffene Flexibilität mit Hybrid Cloud, Multiruntime-Unterstützung und KI-gestützter Modernisierung.