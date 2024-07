Durch die Migration von einer WebSphere Portal-Infrastruktur auf eine moderne, auf WebSphere Liberty-basierende Infrastruktur optimiert BlueCross seine IT-Ressourcen (zugunsten einer sehr viel besseren Kosteneffizienz) und gibt Entwicklern mehr Flexibilität und Effizienz, um Verbesserungen zu ermöglichen.

„Ein wirklicher Augenöffner waren jedoch die Daten selbst. Als wir die Zahlen zum ersten Mal sahen, konnten wir es zunächst gar nicht glauben“, berichtet das Team von ICT Middleware Services. „Für diese eine Qualitätssicherungsumgebung in Portal gab es acht Server. Mit Liberty brauchen wir nur vier. Ich dachte wirklich, dass mit den Belastungstests etwas nicht stimmte, und wir wiederholten sie mehrmals, um absolut sicherzugehen, dass die Daten auch stimmen. Wir verbrauchen 50 % weniger Ressourcen, um die gleiche Menge an Arbeit zu erledigen.“

Und es gab noch weitere Vorteile. „Die Zeit, die für eine Codebereitstellung benötigt wird, hat sich um 70 % verringert“, sagt das Team von ICT Middleware Services. „Wir können nun die gleiche Menge an Arbeit in kürzerer Zeit erledigen und haben mehr Zeit für andere Dinge.“

Für Entwickler sind mehr Datenverarbeitungsressourcen plus mehr Zeit zum Beispiel gleichbedeutend mit mehr Entwicklung – also mehr Möglichkeiten, Anwendungsverbesserungen zu erbringen, die sich ihrerseits in einem verbesserten Service in den Call-Centern niederschlagen.

„Die Entwickler können fünf oder sechs Codebasen haben – und sie wollen unterschiedliche Features oder unterschiedliche funktionale Erweiterungen oder unterschiedliche Programmkorrekturen testen“, fügt das Team von ICT Middleware Services hinzu. „Und dazu müssen sie einfach nur eine neue Instanz von Liberty auf diesem vorhandenen Server bereitstellen. Sie können die gesamte Liberty-Laufzeitumgebung beliebig oft auf einem einzelnen Server bereitstellen und wieder einstampfen. Der herkömmliche WebSphere Application Server bietet dazu einfach nicht die Möglichkeit.“

Was steht also als Nächstes für BlueCross an? Da die Überarbeitung seines Flaggschiffs bereits in vollem Gange ist und derart vielversprechend ist, erregt sie intern große Aufmerksamkeit. Es beteiligen sich mehr Mitarbeiter, insbesondere andere App-Entwickler, die anwendungsteamübergreifend arbeiten. Sie werden aktiv und machen mit, um Änderungen an bestehenden Infrastrukturen zu bewirken, und sie haben mit der Planung künftiger Überarbeitungen begonnen.

Hisaw fasst es folgendermaßen zusammen: „Die Einstellung in der Entwickler-Community ist zu 100 % positiv; man ist enthusiastisch und bereit, loszulegen.“