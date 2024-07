Das Königreich Saudi-Arabien ist dabei, seine Vision 2030 zu verwirklichen. Das Land befindet sich in einem Zustand des Wohlstands und des anhaltenden Wachstums – es gilt als die am schnellsten wachsende G20-Wirtschaft im Jahr 2022 (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,7 %. Wie in allen sich schnell entwickelnden Ländern hat die gestiegene Kaufkraft der Bevölkerung zu einem Wandel der Konsumgewohnheiten geführt. Im Einklang mit den globalen Trends verschieben sich die Erwartungen der jungen Bevölkerung des Königreichs an die Art und Weise, wie sie mit Dienstleistern in wichtigen Sektoren wie den Finanzdienstleistungen interagieren. Die saudischen Verbraucher wünschen sich konsistente und bequeme hyper-personalisierte Erlebnisse, um die Zufriedenheit mit ihren digitalen Finanzgeschäften zu steigern. Die ersten mobilen Erlebnisse, die leistungsstark und einfach zu nutzen sind – und das alles von einem Ort aus – sind von größter Bedeutung. Außerdem verlangen viele Verbraucher von ihren Finanzinstituten ein höheres Maß an Engagement. Sie sind offener dafür, Einblicke in ihren finanziellen Fußabdruck zu erhalten, die ihre finanzielle Gesundheit fördern und ihnen helfen, ihr Geld besser zu verwalten.



Dieser seismische Wandel hat Banken und andere Finanzdienstleister unter immensen Druck gesetzt, ihre Kunden besser zu verstehen und kontinuierlich Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Die Einführung von Innovationen in großem Maßstab bei gleichzeitiger Wahrung der Scharia-Konformität und Sicherheit ist für Banken zu einem geschäftlichen Muss geworden, wenn sie in einer zunehmend Digital-First-Wirtschaft wettbewerbsfähig und relevant bleiben wollen.



Für Mohammad Hamoda, Berater für digitale Kanäle, und das Team für digitale Kanäle bei der Alinma Bank, der Besten islamischen Bank im Jahr 2023 (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), war die Zeit von entscheidender Bedeutung, wenn sie die Bank durch die wechselnden Vorlieben der Verbraucher steuern und optimale Kundenzufriedenheit erreichen wollten. Nachdem das Team die Veränderungen in der Finanzdienstleistungsbranche untersucht hatte, kam es zu dem Schluss, dass die Entwicklung einer Banking-Super-App sowohl den Bedürfnissen der Verbraucher als auch der allgemeinen Geschäftsausrichtung von Alinma gerecht werden würde.