Die Cloud bietet unendliche Möglichkeiten der Innovation. Das oberste Ziel von GBM ist es, den Kunden zu helfen, diese Vorteile voll auszuschöpfen.

Als einen Schritt in diese Richtung hat GBM eine Sandbox für die Anwendungsmodernisierung eingerichtet – eine Pilotumgebung, in der Kunden ihre Anwendungen in flexible Microservice-Architekturen umwandeln können, die im Laufe der Zeit offener für cloudbasierte Innovationen sind. Da die meisten Kunden von GBM Enterprise-Java-Anwendungen auf der traditionellen IBM® WebSphere® Application Server-Plattform ausführen, hat GBM die Sandbox auf der IBM WebSphere Liberty-Plattform aufgebaut, einem cloudnativen App-Server, der die Java-Microservice-Entwicklung unterstützt. Mit dem IBM Mono2Micro-Service, einem KI-gesteuerten Dienstprogramm für die halbautomatische Umwandlung monolithischer Java-Anwendungen in Microservices, will GBM auch die Automatisierung in die Sandbox bringen. Die WebSphere Liberty- und Mono2Micro-Lösungen sind jetzt in der IBM WebSphere Hybrid Edition verfügbar.

Die langfristige Vision, so Mathews, besteht darin, ein Ökosystem wertvoller Cloud-Services, wie KI, zu schaffen, das Kunden nutzen können. GBM plant, das Ökosystem in Gruppen zu bündeln, die auf bestimmte Kunden oder Branchen ausgerichtet sind, um den Weg zur Wertschöpfung zu verkürzen und zu verdeutlichen. Und es wird IBM Cloud Pak for Multicloud Management nutzen, um eine einheitliche, automatisierte Kontrolle über das wachsende Universum an Services zu erhalten. Wie Mathews es ausdrückt: „Wir wollen die Services integrieren und für unsere Kunden der Vermittler für Innovationen sein.“