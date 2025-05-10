IBM JSphere Suite Tools

Anhand der Analyse können Sie wichtige Anwendungen, relevante Abhängigkeiten und allgemeinen Code, der für die Ausführung auf der ausgewählten Ziel-Laufzeitumgebung aktualisiert werden muss, planen und priorisieren. Sie können Gruppen erstellen, damit Anwendungen mit unterschiedlichen Anforderungen unterschiedliche Ziele erreichen können und Sie Einblicke in den geschätzten Aufwand für die Lösung von Migrationsproblemen erhalten. Sie können auch Bewertungen für verschiedene Modernisierungsoptionen einholen und den Migrationsplan für den nächsten Schritt erstellen.