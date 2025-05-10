IBM JSphere Suite Tools

Tools zur Automatisierung der Modernisierung und Entwicklung von Java-Unternehmensanwendungen

Ein Programmierer sitzt vor mehreren Monitoren und unterhält sich mit einem Kollegen.

Entdecken Sie IBM Application Development & Runtimes auf der TechXchange 2025 | 6.–9. Okt.

 

Wir laden Sie herzlich ein, uns in Orlando, Florida, zu besuchen, um an praktischen Workshops, Experten-Fragen-und-Antworten-Runden, spannenden Vorträgen und vielem mehr teilzunehmen.

Beschleunigen Sie die Modernisierung von Java-Anwendungen

Die Modernisierung von Anwendungen ist ein entscheidender Schritt in der digitalen Transformation und erfordert eine Plattform, die sowohl ältere als auch neue Anwendungen mit Sicherheit, Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit vereint. Um den geschäftlichen Anforderungen nach schnellerer Innovation und besserer Marktreaktionsfähigkeit gerecht zu werden, müssen Unternehmen ihre aktuellen Anwendungen bewerten und die beste Modernisierungsstrategie sowie die optimale Ziel-Laufzeitumgebung auf der Grundlage geschäftlicher, technischer und wirtschaftlicher Ziele festlegen.

Application Modernization Accelerator (AMA)

Durchgängige Modernisierung

Screenshot zur Erkennung von Beschleunigern für die Anwendungsmodernisierung
Erkennung

AMA analysiert Ihre bestehenden Anwendungen und ermöglicht Ihnen die Visualisierung verbundener Datenbanken, Warteschlangen und Abhängigkeiten. Untersuchen und bewerten Sie die Komplexität, die Kosten und die erforderlichen Änderungen für den Übergang zu Ihrer angestrebten Ziel-Laufzeitumgebung.
Screenshot der Planung für den Anwendungsmodernisierungsbeschleuniger
Planung

Anhand der Analyse können Sie wichtige Anwendungen, relevante Abhängigkeiten und allgemeinen Code, der für die Ausführung auf der ausgewählten Ziel-Laufzeitumgebung aktualisiert werden muss, planen und priorisieren. Sie können Gruppen erstellen, damit Anwendungen mit unterschiedlichen Anforderungen unterschiedliche Ziele erreichen können und Sie Einblicke in den geschätzten Aufwand für die Lösung von Migrationsproblemen erhalten. Sie können auch Bewertungen für verschiedene Modernisierungsoptionen einholen und den Migrationsplan für den nächsten Schritt erstellen.
Screenshot der Ausführung des Anwendungsmodernisierungsbeschleunigers
Ausführung

Verwenden Sie die AMA Developer Tools oder watsonx Code Assistant (wCA), um den generierten Migrationsplan zu laden und so Änderungen an der Infrastruktur und Bereitstellung zu unterstützen. Das Planpaket enthält Dateien, die auf jede Anwendung zugeschnitten sind, sowie Rezepte, die die Änderungen an Ihrem Quellcode und Konfigurationsdateien automatisieren, sodass sie in der Ziel-Laufzeitumgebung funktionieren können.
Ziele vergleichen

Der Application Modernization Accelerator (AMA) automatisiert die Migration von bestehenden Laufzeitumgebungen zu den folgenden Zielen. Jedes Ziel wird für spezifische Anwendungsstrategien optimiert. 

Enterprise Application Service for Java (EASeJ)

Verwaltete cloudnative Laufzeit

WebSphere Liberty

Schnelle und sichere Enterprise-Laufzeit

Liberty wird via WebSphere (MoRE) verwaltet

Laufzeit von Transitional Liberty

WebSphere® Application Server (tWAS) in Containern

Traditionelle Enterprise-Laufzeit

Konzentrieren Sie sich auf die Wertschöpfung , anstatt Middleware und Infrastruktur zu verwalten. Erleben Sie die Vorteile einer höheren Entwicklerproduktivität und einer sicheren, skalierbaren Grundlage für langfristigen Erfolg. 

Beschleunigen Sie die Bereitstellung von cloudnativen Anwendungen in VMs oder Containern, On-Premises oder in der Cloud. Liberty ist eine schnelle, modulare und entwicklerfreundliche Laufzeitumgebung, die weniger Infrastruktur und Arbeitsspeicher benötigt und gleichzeitig die Leistung verbessert.

Minimieren Sie das Migrationsrisiko und verwenden Sie weiterhin das traditionelle WebSphere Application Server (tWAS) Betriebsmodell, um Java 17- und Java 8-Anwendungen innerhalb derselben Verwaltungsumgebung zu verwalten.

Bieten Sie eine stabile, funktionsreiche Umgebung für geschäftskritische Java EE-Anwendungen, die eine robuste Verwaltung und Clustering in einer Containerumgebung erfordern
  • Verwenden Sie Java SE 8 bis 24
  • Integrierte Build- und Bereitstellungs-Automatisierung
  • 99,95 % SLA für kritische Workloads
  • Vollständig verwaltete Laufzeitumgebung mit hoher Verfügbarkeit
  • Zehnmal schnellerer Start der App
  • 70 % weniger Zeitaufwand für die Bereitstellung
  • Sicherheit ohne kostspielige Updates
  • Höhere API-Kompatibilität 
  • Upgrade auf Java SE 17+
  • Bewahren der traditionellen WAS-Verwaltung
  • Steigern Sie die Leistung und sparen Sie Speicherplatz
  • Infrastrukturkosten senken
  • Weiterhin mit Java 8 oder früher verwenden
  • Hohe Verfügbarkeit
  • Optimiert für Rechenzentrums-Workloads
  • Vollständig verwaltet von IBM
  • Integrierte CI/CD und GitOps
  • Modernisierungstoolkit enthalten
  • SLA und Sicherheit der Unternehmensklasse
  • Java/Jakarta EE-Währung und Frameworks
  • Microservice-first-Design
  • Integration von Spring-Frameworks
  • Hybrid-Cloud-Flexibilität
  • Optimiert für Kubernetes
  • Zentralisierte Admin-Erfahrung
  • Altlastfreundlich
  • Konsistente Verwaltung
  • Modernisierungspfad mit geringem Risiko
  • Auf Unternehmen abgestimmte Stabilität
  • Reichhaltige Admin- und Clustering-Tools
  • Kein Refactoring erforderlich
  • Ideal für Legacy-Systeme

Screenshot Mono2Micro
IBM Mono2Micro

IBM Mono2Micro unterstützt Benutzer bei der Erstellung ihrer eigenen Microservice-Architektur, unabhängig von ihrem Kenntnisstand oder technischen Wissen. Dies ermöglicht eine schnellere und weniger störende Methode, um Code beizubehalten und monolithische Anwendungen in Microservices umzugestalten. Benutzer können die Anwendung analysieren, um das Laufzeitverhalten zu verstehen und die Partitionsempfehlungen in der Grafikansicht zu untersuchen. Anschließend können sie Code generieren, um die gewünschte Klassenkonfiguration auf einer modernen Laufzeitumgebung wie Liberty auszuführen.

Java-Entwicklung beschleunigen

Die Entwicklung von Enterprise Java ist nach wie vor von entscheidender Bedeutung für Unternehmen und treibt die Bereitstellung groß angelegter, geschäftskritischer Anwendungen voran. Unterstützen Sie Entwickler mit Anwendungsentwicklungsbeschleunigern, um wichtige Aufgaben im Zusammenhang mit Modernisierung, Entwicklung und Betrieb zu vereinfachen und zu automatisieren. Installieren und verwenden Sie die Beschleuniger in Ihrer bevorzugten Java-IDE: Eclipse IDE, VS Code oder IntelliJ IDEA.
Screenshot Liberty Tools

Liberty Tools

Entwickeln Sie cloudnative Java-Anwendungen mit Open Liberty und WebSphere Liberty. Schnelle Iteration mit dem Liberty-Entwicklungsmodus, Programmierung mit Unterstützung für MicroProfile- und Jakarta EE-APIs sowie einfache Bearbeitung von Liberty-Konfigurationsdateien.
Screenshot AMA Developer Tools

AMA Developer Tools

AMA Developer Tools erweitern Ihre IDE, um Enterprise Java einfach und schnell zu modernisieren und eine cloudnative Java-Laufzeitumgebung, die neuesten Enterprise Java-APIs und aktuelle Java SE-Versionen zu nutzen.

watsonx Code Assistant*

Vereinfachen und automatisieren Sie sowohl die Entwicklung neuer Software als auch die Modernisierung von Anwendungen, steigern Sie die Produktivität und befähigen Sie Entwicklungsteams aller Qualifikationsstufen, geschäftliche Innovationen zu unterstützen. 

Steigern Sie die Produktivität Ihrer Entwickler durch kontextbezogene Unterstützung in der IDE sowie durch deren Chat-Funktion, die beim Generieren, Vervollständigen, Transformieren, Erläutern, Dokumentieren, Überprüfen und Testen von Code hilft.

 Entdecken Sie watsonx Code Assistant

Kundenreferenzen

Logo der Alinma Bank
Alinma Bank

Entdecken Sie, wie die strategische Partnerschaft zwischen der Alinma Bank und IBM es ihr ermöglichte, sich in der sich wandelnden Landschaft des digitalen Geschäfts zu behaupten und außergewöhnliche Customer Experience zu bieten.

Eine Frau, die ihre Kreditkarte zum Einkaufen verwendet
Blog-Reihe lesen

Erfahren Sie, wie Discover mithilfe von Transformation Advisor einen Modernisierungsweg für WebSphere Liberty umgesetzt hat.

Logo von BlueCross BlueShield South Carolina
BlueCross BlueShield of South Carolina

BlueCross BlueShield of South Carolina optimiert seine Rechenressourcen und bietet Entwicklern mit WebSphere Liberty mehr Flexibilität und Effizienz.

* Separat erhältlich