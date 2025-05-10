IBM JSphere Suite Tools

Tools zur Automatisierung der Modernisierung und Entwicklung von Java-Unternehmensanwendungen
Die Modernisierung von Anwendungen ist ein entscheidender Schritt in der digitalen Transformation und erfordert eine Plattform, die sowohl ältere als auch neue Anwendungen mit Sicherheit, Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit vereint. Um den geschäftlichen Anforderungen nach schnellerer Innovation und besserer Marktreaktionsfähigkeit gerecht zu werden, müssen Unternehmen ihre aktuellen Anwendungen bewerten und die beste Modernisierungsstrategie sowie die optimale Ziel-Laufzeitumgebung auf der Grundlage geschäftlicher, technischer und wirtschaftlicher Ziele festlegen.
Der Application Modernization Accelerator (AMA) automatisiert die Migration von bestehenden Laufzeitumgebungen zu den folgenden Zielen. Jedes Ziel wird für spezifische Anwendungsstrategien optimiert.
Enterprise Application Service for Java (EASeJ)
Verwaltete cloudnative Laufzeit
WebSphere Liberty
Schnelle und sichere Enterprise-Laufzeit
Liberty wird via WebSphere (MoRE) verwaltet
Laufzeit von Transitional Liberty
WebSphere® Application Server (tWAS) in Containern
Traditionelle Enterprise-Laufzeit
Konzentrieren Sie sich auf die Wertschöpfung , anstatt Middleware und Infrastruktur zu verwalten. Erleben Sie die Vorteile einer höheren Entwicklerproduktivität und einer sicheren, skalierbaren Grundlage für langfristigen Erfolg.
Beschleunigen Sie die Bereitstellung von cloudnativen Anwendungen in VMs oder Containern, On-Premises oder in der Cloud. Liberty ist eine schnelle, modulare und entwicklerfreundliche Laufzeitumgebung, die weniger Infrastruktur und Arbeitsspeicher benötigt und gleichzeitig die Leistung verbessert.
Minimieren Sie das Migrationsrisiko und verwenden Sie weiterhin das traditionelle WebSphere Application Server (tWAS) Betriebsmodell, um Java 17- und Java 8-Anwendungen innerhalb derselben Verwaltungsumgebung zu verwalten.
Bieten Sie eine stabile, funktionsreiche Umgebung für geschäftskritische Java EE-Anwendungen, die eine robuste Verwaltung und Clustering in einer Containerumgebung erfordern
IBM Mono2Micro unterstützt Benutzer bei der Erstellung ihrer eigenen Microservice-Architektur, unabhängig von ihrem Kenntnisstand oder technischen Wissen. Dies ermöglicht eine schnellere und weniger störende Methode, um Code beizubehalten und monolithische Anwendungen in Microservices umzugestalten. Benutzer können die Anwendung analysieren, um das Laufzeitverhalten zu verstehen und die Partitionsempfehlungen in der Grafikansicht zu untersuchen. Anschließend können sie Code generieren, um die gewünschte Klassenkonfiguration auf einer modernen Laufzeitumgebung wie Liberty auszuführen.
Die Entwicklung von Enterprise Java ist nach wie vor von entscheidender Bedeutung für Unternehmen und treibt die Bereitstellung groß angelegter, geschäftskritischer Anwendungen voran. Unterstützen Sie Entwickler mit Anwendungsentwicklungsbeschleunigern, um wichtige Aufgaben im Zusammenhang mit Modernisierung, Entwicklung und Betrieb zu vereinfachen und zu automatisieren. Installieren und verwenden Sie die Beschleuniger in Ihrer bevorzugten Java-IDE: Eclipse IDE, VS Code oder IntelliJ IDEA.
Entwickeln Sie cloudnative Java-Anwendungen mit Open Liberty und WebSphere Liberty. Schnelle Iteration mit dem Liberty-Entwicklungsmodus, Programmierung mit Unterstützung für MicroProfile- und Jakarta EE-APIs sowie einfache Bearbeitung von Liberty-Konfigurationsdateien.
AMA Developer Tools erweitern Ihre IDE, um Enterprise Java einfach und schnell zu modernisieren und eine cloudnative Java-Laufzeitumgebung, die neuesten Enterprise Java-APIs und aktuelle Java SE-Versionen zu nutzen.
Vereinfachen und automatisieren Sie sowohl die Entwicklung neuer Software als auch die Modernisierung von Anwendungen, steigern Sie die Produktivität und befähigen Sie Entwicklungsteams aller Qualifikationsstufen, geschäftliche Innovationen zu unterstützen.
Steigern Sie die Produktivität Ihrer Entwickler durch kontextbezogene Unterstützung in der IDE sowie durch deren Chat-Funktion, die beim Generieren, Vervollständigen, Transformieren, Erläutern, Dokumentieren, Überprüfen und Testen von Code hilft.
Entdecken Sie, wie die strategische Partnerschaft zwischen der Alinma Bank und IBM es ihr ermöglichte, sich in der sich wandelnden Landschaft des digitalen Geschäfts zu behaupten und außergewöhnliche Customer Experience zu bieten.
Erfahren Sie, wie Discover mithilfe von Transformation Advisor einen Modernisierungsweg für WebSphere Liberty umgesetzt hat.
BlueCross BlueShield of South Carolina optimiert seine Rechenressourcen und bietet Entwicklern mit WebSphere Liberty mehr Flexibilität und Effizienz.
* Separat erhältlich