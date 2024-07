KI beschleunigt die Umwandlung von Daten in Nachhaltigkeitserkenntnisse, was Führungskräften hilft, fundierte Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Nachhaltigkeitsdaten und -metriken müssen jedoch in Abläufe, Prozesse und Workflows integriert werden, um den größtmöglichen Nutzen aus der KI-Automatisierung zu ziehen. Laut einer aktuellen Studie des IBM Institute for Business Value sind 46 % der Führungskräfte der Meinung, dass KI eine wichtige Komponente ist, um die Berichterstattung und Performance ihres Unternehmens zu verbessern.1