Was ist Nachhaltigkeit in der Lieferkette?

Flächenansicht von Solaranlagen

Wenn Ihr Beschaffungsteam auswählt, was und von wem es kauft, wählen Sie dann Anbieter aus, die dieselben sozialen Werte teilen wie Ihre Marke?

Wenn Ihre Produktionsstätten Waren produzieren, minimieren Sie dann den Abfall und nutzen Sie endliche Ressourcen effektiv?

Wissen Sie bei der Ausführung von Kundenbestellungen, wie sich Ihre Verpackungs- und Versandentscheidungen auf die Umwelt auswirken?

Wenn Sie noch nicht über diese Fragen nachgedacht haben, ist es jetzt an der Zeit, damit zu beginnen. Ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre möchten wissen, dass Sie einen Plan haben, um die Nachhaltigkeit der Lieferkette zu adressieren.

Nachhaltigkeit in der Lieferkette ist definiert als die Einbindung von Umwelt-, Sozial- oder Corporate-Governance-Aspekten bei der Beschaffung von Rohstoffen, der Verarbeitung zu Produkten und der Auslieferung an den Markt. Doch die Lieferkette endet nicht mit der Markteinführung des Produkts, und auch die Nachhaltigkeit der Lieferkette hört nicht damit auf. Wir müssen Strategien für die Wiederverwendung, das Recycling und die Stilllegung planen und umsetzen. Ein wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit in der Lieferkette ist die Unterstützung einer Kreislaufwirtschaft.

In diesem Blog wollen wir die Best Practices erkunden, die nachhaltige Lieferketten fördern. Dazu gehören die Reduzierung von Abfall und die Schaffung von Effizienzen, die den Ressourcenverbrauch senken und auch die Kosten senken können, mit dem letztendlichen Ziel, die Bedingungen für die Erhaltung künftiger Generationen zu erhalten.

Warum ist Nachhaltigkeit in der Lieferkette wichtig?

Eine Planung, die Nachhaltigkeit der Lieferkette mit Blick auf die Nachhaltigkeit der Lieferkette berücksichtigt, führt zu einer dreifachen Bilanz: Menschen, Gewinne und der Planet:

Menschen

Wichtige Stakeholder erwarten von den Marken, die sie kaufen und unterstützen, zunehmend, dass sie Nachhaltigkeit angehen.

  • Verbraucherforschung: Eine aktuelle Studie von IBM fand heraus, dass fast 80 % der Verbraucher angeben, dass Nachhaltigkeit für sie wichtig ist, und 60 % sind bereit, ihre Einkaufsgewohnheiten zu ändern, um die Umweltbelastung zu verringern. Außerdem geben93 % der Verbraucher weltweit an, dass COVID-19 ihre Ansichten zum Thema Nachhaltigkeit beeinflusst hat.
  • Mitarbeiterrekrutierung und -bindung: In einer kürzlich durchgeführten Studie des IBM Institute for Business Value gaben 69 % der Befragten an, dass sie eine Stelle bei einem Unternehmen eher annehmen würden, das sie als ökologisch nachhaltig erachten. Dennoch sagen nur 20 % der CEOs, dass ihre Nachhaltigkeitsbemühungen ihnen helfen, Talente zu rekrutieren.
  • Investoren: Mit Stand 2022 ist der Wert nachhaltiger Investitionen auf den wichtigsten Finanzmärkten in den letzten zwei Jahren um 1 % gestiegen. Da die Akzeptanz nachhaltiger Anlagen exponentiell zunimmt, besteht ein Bedarf an einer gemeinsamen Sprache, um grüne Anlagemöglichkeiten zu identifizieren. Neben einer gemeinsamen Sprache sind Daten und Lösungen für eine Netto-Null-Zukunft unerlässlich.

Gewinne

Wenig überraschend nennen 57 % der CEOs unklaren ROI und wirtschaftlichen Nutzen als größte Herausforderung. In einem kürzlich durchgeführten Interview mit IBM sagt Guy Cormier, CEO der Desjardins Group: „Alles beginnt mit dem CEO. Ich bin fest davon überzeugt, dass es beim Thema Klimawandel und ESG ganz oben anfängt. Sie können es nicht vortäuschen, vor allem nicht gegenüber Ihren jüngeren Mitarbeitern.“ Hier sind einige Gründe, warum Nachhaltigkeit ein Differenzierungsmerkmal ist, das Umsatz und Gewinn steigern kann:

  • Differenzieren Sie Ihre Marke: In den letzten 12 Monaten sind bestimmte Markenwerte bei der Entscheidung, in einigen Kategorien nachhaltig oder ethisch einzukaufen, wichtiger geworden. Nachhaltige Verpackungen können beim Lebensmitteleinkauf sehr gut abschneiden, während Verbraucher beim Kauf großer Haushaltsgeräte Wert darauf legen, Abfall zu reduzieren und den Speicherbedarf eines Produkts zu reduzieren.
  • Richten Sie Ihre Führung an ESG-Zielen aus, um Abfall zu reduzieren, und übernehmen Sie Lean-Prinzipien, die Kosten senken: In einer Studie aus dem Jahr 2022 stellte das Weltwirtschaftsforum fest, dass Unternehmen sich aggressivere Ziele für die Nachhaltigkeit ihrer Lieferketten setzen als zuvor, da sie die Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit erkennen und die Nachhaltigkeitsziele an die Vergütung der Führungskräfte koppeln. Viele arbeiten strategisch mit Lieferanten zusammen, unter anderem bei Themen wie Emissionsreduzierung und sozioökonomischer Inklusion. Branchenbündnisse sind schon seit langem wichtig; einige Firmen versuchen nun auch, Unternehmertum im Rahmen von Inkubatorprogrammen zu fördern, die ortsbezogene Lösungen für Nachhaltigkeit in der Lieferkette anbieten.

Planet

Angesichts der begrenzten Umweltressourcen der Welt ist „Kreislaufwirtschaft“ eng mit Nachhaltigkeit verbunden. Der Bericht „Sustainable Trade In Ressources“ des UN-Umweltprogramms spricht von einer Kreislaufwirtschaft: „Das Konzept beruht auf der Charakterisierung der Welt als einem Netz von grundlegend miteinander verbundenen und voneinander abhängigen Netzwerken – einem Netzwerk, in dem durch das Schließen, Erweitern und Verengen von Materialzyklen eine größere Effizienz erreicht wird. Dies steht im Gegensatz zum traditionellen linearen Produktions-, Konsum- und Entsorgungsmodell. In einem Kreislaufmodell werden die Ressourcen auf dem höchstmöglichen Wert gehalten.“ Eine nachhaltige Lieferkette unterstützt eine Kreislaufwirtschaft, wenn sie mit diesen Werten übereinstimmt:

  • Reduzieren durch Entwicklung: Die Reduzierung der Menge an verwendeten Materialien (insbesondere Rohstoffen) sollte ab den frühesten Phasen der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen ein allgemeiner Leitsatz sein.
  • Reparatur, Überholung und Wiederaufbereitung aus der Perspektive eines Vermittlers zwischen Benutzer und Unternehmen.
  • Wiederverwendung und Recycling aus einer Business-to-Business-Perspektive.
Wie man mit der Nachhaltigkeit in der Lieferkette beginnt

Führungskräfte in der Lieferkette können kurzfristige Ergebnisse erzielen, indem sie ihre Bemühungen um Nachhaltigkeit in der Lieferkette auf den Umweltfokus beschränken. Hier sind nur vier Bereiche, die Sie für eine umweltfreundlichere Lieferkette untersuchen sollten:

  • Versand: Da wir wissen, dass Verbraucher Marken schätzen, die Nachhaltigkeit priorisieren, ist es wichtig, Kunden zu befähigen, umweltfreundliche Entscheidungen zu treffen. Benötigen sie die Bestellung wirklich am nächsten Tag oder reichen drei bis fünf Tage aus? Können sie warten, bis alle Artikel einer Bestellung verfügbar sind, um alles in einer Sendung zu erhalten, oder benötigen sie jeden Artikel so schnell wie möglich? Zeigen Sie ihnen die Kompromisse mit einer „grünen“ Versandoption beim Bezahlvorgang auf. Transport- und Logistikdienstleister von Drittanbietern können ihren B2B-Kunden ebenfalls ähnliche Analysen und Optionen anbieten.
  • Positionierung der Bestände: Die Sichtbarkeit Ihres gesamten Netzwerks ermöglicht es Ihnen, die Ausführung jeder Bestellung zu optimieren. Darüber hinaus können Sie Ihren Bestand gezielt näher am Verbraucher platzieren, um das Beste aus beiden Welten zu nutzen: schnellere Verfügbarkeit und geringere Emissionen.
  • Verpackung: Ändern Sie Ihren Verpackungsmix, um dem veränderten Kaufverhalten Rechnung zu tragen. Weniger Besucherverkehr in den Geschäften bedeutet, dass weniger teure Verpackungen benötigt werden. Möglicherweise haben Sie die Möglichkeit, aufwändige Displays und Sicherheitsvorkehrungen im Geschäft zum Schutz vor Manipulationen zu reduzieren. Da Online-Bestellungen und die Abholung oder der Versand über Geschäfte immer häufiger eingesetzt werden, empfiehlt es sich, mehrere Artikel in ein Paket zu packen, um Abfall und Kosten zu reduzieren.
  • Rücksendungen: Reduzieren Sie Abfall und schützen Sie das Geschäftsergebnis, indem Sie zurückgegebene Produkte schnell wieder vermarkten. Dadurch verringert sich die große Menge an zurückgesendeten Waren, die jedes Jahr allein in den USA auf Mülldeponien landen, und ein Verlust von 309 Milliarden USD im Wert der an Einzelhändler zurückgesandten Waren wird vermieden.

Längerfristige Chancen für Nachhaltigkeit in der Lieferkette

Im Bereich der Lieferkette sprechen wir über das Konzept rund um „planen, herstellen und liefern“. Da sich die Verantwortlichen für die Lieferkette längerfristige Ziele setzen, sollten sie sich unbedingt auf die Produktplanung und die Elemente konzentrieren, die im Laufe der Zeit geändert werden können, um die Lieferkette nachhaltiger zu gestalten.

  • Materialien: Suchen Sie nach Möglichkeiten, recycelte Materialien bei der Herstellung von Produkten zu verwenden, wie es Patagonia tut, oder folgen Sie dem Beispiel von Parker Hannifin und vermeiden Sie die Verwendung von Materialien, die umweltschädlich sind. Innovationen wie die biologisch abbaubare Kunststoffalternative von Newlight Technologies schalten neue, nachhaltige Optionen frei.
  • Lieferanten: Bauen Sie Ihr eigenes tragfähiges und nachhaltiges Ökosystem von Partnern auf. Entwerfen Sie Geschäfts- und Governance-Modelle, die gemeinsame Werte widerspiegeln, wie The North Face mit seinem Futurelight-Material.
  • Verpackung: Überdenken Sie die Verpackung mit Schwerpunkt auf der Minimierung der Menge und Art des Abfalls sowie auf die Leichtigkeit, mit der dieser recycelt werden kann. Nespresso ist ein gutes Beispiel für die Verwendung eines Recyclingbeutels bei Lieferungen von Kaffeekapseln.
  • Kreislaufmodelle: Minimieren Sie die Umweltauswirkungen von Produkten und maximieren Sie die Rückführung von Materialien in die Verwendung durch den Wiederverkauf von Rücksendungen wie dem Eileen Fisher Renew-Rücknahmeprogramm. Sie können auch Komponenten wiederverwenden und das gesamte Produkt oder Elemente wie Plastic Bank recycelnund Produkte im Rahmen einer lebenslangen Garantie wie Coach reparieren oder warten.
  • Neue Umsatzmodelle: Erkunden Sie Leasing- oder „Product-as-a-Service“-Modelle für alles, von Equipment, wie REI es anbietet, bis hin zu Büromöbeln, Beleuchtung und Mode für besondere Anlässe.

Best Practices für Nachhaltigkeit in der Lieferkette

Unternehmen stehen unter dem Druck, die Nachhaltigkeit ihrer Lieferkette zu erhöhen, und die Vorteile sind real. Die Befolgung von Best Practices hilft Ihnen bei der Entwicklung eines Plans, der wichtige Teilnehmer identifiziert, kurz- und langfristige Ziele festlegt, einen Zeitplan aufstellt, Mittel zuweist, intelligente Workflows und digitale Lösungen zur Prozesstransformation implementiert und den Fortschritt misst.

  • Grundvoraussetzung: Verstehen Sie Ihre eigenen Betriebsabläufe und Ihre Lieferkette sowie deren Auswirkungen auf die Umwelt.
  • Informieren: Entdecken Sie Vergleichsstandards und Branchenveränderungen. Informieren Sie sich über die relevanten Ziele für nachhaltige Entwicklung sowie über die Gesetze und Vorschriften sowie die Informationsquellen Ihrer Branche.
  • Benchmark: Da es sich um einen kollaborativen Prozess handelt, sollten Sie Gleichgesinnte finden, Erfahrungen und Ziele austauschen und gemeinsam an der Entwicklung von Praktiken arbeiten.
  • BHAGs setzen: Setzen Sie sich große, mutige, gewagte Ziele (big, hairy, audacious goals, BHAGs). Erklären Sie sie und arbeiten Sie darauf hin, ohne Angst vor einem Scheitern haben zu müssen. Ziel ist es, zu lernen und Fortschritte zu machen.
  • Messen: Verwenden Sie Software und Checklisten, um die Ergebnisse zu prüfen und anhand der Ziele zu messen. Veröffentlichen Sie Ergebnisse in regelmäßigen Abständen.
  • Kommunizieren: Die Stakeholder legen großen Wert auf die Nachhaltigkeit der Lieferkette, sodass die Vorstandsebene die Verantwortung für die Kommunikation der Mission, die Förderung der Programme, die Einbindung der Mitarbeiter und die Vermittlung von Fortschritten und Erkenntnissen übernehmen sollte.
  • Wiederaufnehmen: Nachhaltigkeit ist eine Reise. Erreichen Sie neue Ziele und entwickeln Sie neue Ziele, die die Wertschöpfungskette fortsetzen und neue Höhen erreichen.

Lösungen für die Nachhaltigkeit der Lieferkette

Noch nie war es so wichtig, sich auf den Weg zur Nachhaltigkeit in der Lieferkette zu machen. IBM weiß, was nötig ist, um nachhaltigere, transparentere und sozial bewusstere Lieferketten zu schaffen.

Hier sind einige Lösungen, die Ihnen auf Ihrem Weg helfen können:

  • Eine intelligente Fulfillment-Plattform, die eine Rücknahmelogistik ermöglicht, um den Prozess der Rücksortierung, die Wiedervermarktung von Produkten und die Verfolgung des Lebenszyklus von Reparaturen zu beschleunigen und so den Abfall und die Umweltbelastung durch zurückgegebene Waren zu reduzieren.
  • Bieten Sie umweltfreundlichere Versandoptionen mit einer KI-gestützten Analyse-Engine, die bestehende Order-Management-Systeme verbessert und erweitert und die Auftragserfüllungskosten mit den Serviceleistungen abgleicht.
  • Ein Control Tower, der eine durchgängige Transparenz des Bestands bietet, um fundiertere Entscheidungen zu treffen und Daten anderer Anbieter zu nutzen, um Ereignisse, die sich auf den Bestand auswirken könnten, schnell zu erkennen, damit Sie Ausschuss reduzieren und Ergebnisse optimieren können.
  • Ein unternehmensübergreifendes Geschäftsnetzwerk, das Ihnen den schnellen Kontakt zu 800.000 vorab vernetzten Handelspartnern ermöglicht. Durch die Blockchain-Technologie wird Transparenz und Vertrauen im gesamten Ökosystem der Lieferkette geschaffen.
  • Eine Blockchain Platform, damit Sie Ihr eigenes Ökosystem mit vertrauenswürdigen Lieferkettenpartnern aufbauen und den Ursprung, die Nachhaltigkeit und die Integrität von Produkten auf ihrem Weg durch die Wertschöpfungskette authentifizieren können.
  • Um die Planung und Prozesse der Lieferkette weiterzuentwickeln, um Nachhaltigkeitsziele und -erwartungen zu erfüllen, integrieren Sie intelligente Workflows, die Technologien wie KI und Blockchain strategisch in der Lieferkette anwenden.
 
