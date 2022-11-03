Was ist Nachhaltigkeit in der Lieferkette?

Wenn Ihr Beschaffungsteam auswählt, was und von wem es kauft, wählen Sie dann Anbieter aus, die dieselben sozialen Werte teilen wie Ihre Marke?
Wenn Ihre Produktionsstätten Waren produzieren, minimieren Sie dann den Abfall und nutzen Sie endliche Ressourcen effektiv?
Wissen Sie bei der Ausführung von Kundenbestellungen, wie sich Ihre Verpackungs- und Versandentscheidungen auf die Umwelt auswirken?
Wenn Sie noch nicht über diese Fragen nachgedacht haben, ist es jetzt an der Zeit, damit zu beginnen. Ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre möchten wissen, dass Sie einen Plan haben, um die Nachhaltigkeit der Lieferkette zu adressieren.
Nachhaltigkeit in der Lieferkette ist definiert als die Einbindung von Umwelt-, Sozial- oder Corporate-Governance-Aspekten bei der Beschaffung von Rohstoffen, der Verarbeitung zu Produkten und der Auslieferung an den Markt. Doch die Lieferkette endet nicht mit der Markteinführung des Produkts, und auch die Nachhaltigkeit der Lieferkette hört nicht damit auf. Wir müssen Strategien für die Wiederverwendung, das Recycling und die Stilllegung planen und umsetzen. Ein wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit in der Lieferkette ist die Unterstützung einer Kreislaufwirtschaft.
In diesem Blog wollen wir die Best Practices erkunden, die nachhaltige Lieferketten fördern. Dazu gehören die Reduzierung von Abfall und die Schaffung von Effizienzen, die den Ressourcenverbrauch senken und auch die Kosten senken können, mit dem letztendlichen Ziel, die Bedingungen für die Erhaltung künftiger Generationen zu erhalten.
Eine Planung, die Nachhaltigkeit der Lieferkette mit Blick auf die Nachhaltigkeit der Lieferkette berücksichtigt, führt zu einer dreifachen Bilanz: Menschen, Gewinne und der Planet:
Wichtige Stakeholder erwarten von den Marken, die sie kaufen und unterstützen, zunehmend, dass sie Nachhaltigkeit angehen.
Wenig überraschend nennen 57 % der CEOs unklaren ROI und wirtschaftlichen Nutzen als größte Herausforderung. In einem kürzlich durchgeführten Interview mit IBM sagt Guy Cormier, CEO der Desjardins Group: „Alles beginnt mit dem CEO. Ich bin fest davon überzeugt, dass es beim Thema Klimawandel und ESG ganz oben anfängt. Sie können es nicht vortäuschen, vor allem nicht gegenüber Ihren jüngeren Mitarbeitern.“ Hier sind einige Gründe, warum Nachhaltigkeit ein Differenzierungsmerkmal ist, das Umsatz und Gewinn steigern kann:
Angesichts der begrenzten Umweltressourcen der Welt ist „Kreislaufwirtschaft“ eng mit Nachhaltigkeit verbunden. Der Bericht „Sustainable Trade In Ressources“ des UN-Umweltprogramms spricht von einer Kreislaufwirtschaft: „Das Konzept beruht auf der Charakterisierung der Welt als einem Netz von grundlegend miteinander verbundenen und voneinander abhängigen Netzwerken – einem Netzwerk, in dem durch das Schließen, Erweitern und Verengen von Materialzyklen eine größere Effizienz erreicht wird. Dies steht im Gegensatz zum traditionellen linearen Produktions-, Konsum- und Entsorgungsmodell. In einem Kreislaufmodell werden die Ressourcen auf dem höchstmöglichen Wert gehalten.“ Eine nachhaltige Lieferkette unterstützt eine Kreislaufwirtschaft, wenn sie mit diesen Werten übereinstimmt:
Führungskräfte in der Lieferkette können kurzfristige Ergebnisse erzielen, indem sie ihre Bemühungen um Nachhaltigkeit in der Lieferkette auf den Umweltfokus beschränken. Hier sind nur vier Bereiche, die Sie für eine umweltfreundlichere Lieferkette untersuchen sollten:
Im Bereich der Lieferkette sprechen wir über das Konzept rund um „planen, herstellen und liefern“. Da sich die Verantwortlichen für die Lieferkette längerfristige Ziele setzen, sollten sie sich unbedingt auf die Produktplanung und die Elemente konzentrieren, die im Laufe der Zeit geändert werden können, um die Lieferkette nachhaltiger zu gestalten.
Unternehmen stehen unter dem Druck, die Nachhaltigkeit ihrer Lieferkette zu erhöhen, und die Vorteile sind real. Die Befolgung von Best Practices hilft Ihnen bei der Entwicklung eines Plans, der wichtige Teilnehmer identifiziert, kurz- und langfristige Ziele festlegt, einen Zeitplan aufstellt, Mittel zuweist, intelligente Workflows und digitale Lösungen zur Prozesstransformation implementiert und den Fortschritt misst.
Noch nie war es so wichtig, sich auf den Weg zur Nachhaltigkeit in der Lieferkette zu machen. IBM weiß, was nötig ist, um nachhaltigere, transparentere und sozial bewusstere Lieferketten zu schaffen.
Hier sind einige Lösungen, die Ihnen auf Ihrem Weg helfen können:
