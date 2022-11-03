Was ist Nachhaltigkeit in der Lieferkette?

Wenn Ihr Beschaffungsteam auswählt, was und von wem es kauft, wählen Sie dann Anbieter aus, die dieselben sozialen Werte teilen wie Ihre Marke?

Wenn Ihre Produktionsstätten Waren produzieren, minimieren Sie dann den Abfall und nutzen Sie endliche Ressourcen effektiv?

Wissen Sie bei der Ausführung von Kundenbestellungen, wie sich Ihre Verpackungs- und Versandentscheidungen auf die Umwelt auswirken?

Wenn Sie noch nicht über diese Fragen nachgedacht haben, ist es jetzt an der Zeit, damit zu beginnen. Ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre möchten wissen, dass Sie einen Plan haben, um die Nachhaltigkeit der Lieferkette zu adressieren.

Nachhaltigkeit in der Lieferkette ist definiert als die Einbindung von Umwelt-, Sozial- oder Corporate-Governance-Aspekten bei der Beschaffung von Rohstoffen, der Verarbeitung zu Produkten und der Auslieferung an den Markt. Doch die Lieferkette endet nicht mit der Markteinführung des Produkts, und auch die Nachhaltigkeit der Lieferkette hört nicht damit auf. Wir müssen Strategien für die Wiederverwendung, das Recycling und die Stilllegung planen und umsetzen. Ein wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit in der Lieferkette ist die Unterstützung einer Kreislaufwirtschaft.

In diesem Blog wollen wir die Best Practices erkunden, die nachhaltige Lieferketten fördern. Dazu gehören die Reduzierung von Abfall und die Schaffung von Effizienzen, die den Ressourcenverbrauch senken und auch die Kosten senken können, mit dem letztendlichen Ziel, die Bedingungen für die Erhaltung künftiger Generationen zu erhalten.