KI-Leadership

Wachstum und Produktivität durch den richtigen Einsatz von KI
Unsere Berater verfolgen einen kooperativen Ansatz bei der Entwicklung, Implementierung und dem Betrieb von generativen KI-Lösungen. Dabei nutzen sie mehrere Modelle auf mehreren Clouds von Branchenführern und unterstützen Kunden dabei, die besten Ergebnisse für ihr Unternehmen zu erzielen.
IBM Consulting hat ein Kompetenzzentrum für generative KI eingerichtet, das mehr als 4.000 unserer Kunden bei der Beschleunigung ihrer Geschäftstransformation mit unserer KI für Unternehmen unterstützt.
Unsere proprietären Tools reichen von einem Framework für die Skalierung agentenbasierter Anwendungen über ein generatives KI-Tool zur Schaffung einer soliden Datenbasis bis hin zu einer Cloud-Beschleunigungsplattform. Diese Tools ermöglichen es unseren Kunden, schneller einen Mehrwert zu erzielen.
IBM Consulting Advantage wird mit dem Artificial Intelligence Excellence Award in Business Services für 2025 ausgezeichnet
IBM Consulting erhielt Bestnoten für die Bereitstellung maßgeschneiderter generativer KI-Lösungen mit optimaler Geschwindigkeit, Skalierbarkeit, Kosten, Risiko und Wert.
IBM erhält den Silver Stevie Award für die Neugestaltung der Beratungsbranche mit IBM Consulting Advantage, seiner KI-gestützten Bereitstellungsplattform.
IBM Consulting erhielt diese Auszeichnung für unsere Innovation, mit der wir Marketingexperten dabei helfen, ihre Adobe-Investitionen durch die Gestaltung KI-gestützter Inhalte und personalisierter Erlebnisse zu maximieren.
Wir sind ein weltweiter Partner, der auf allen Kontinenten anerkannt ist:
Snowflake bietet eine Plattform für cloudbasierte Datenverwaltung und -analyse. Es ermöglicht Unternehmen, große Datenmengen über mehrere Public Clouds hinweg zu speichern, zu verwalten und zu analysieren und Aufgaben wie Lagerhaltung, Lakes, Technik, Wissenschaft, Anwendungsentwicklung und -freigabe zu unterstützen. Seine Dienstleistungen werden von Branchen in Anspruch genommen, die Datenanalyse und -verwaltung benötigen.
Erschließen Sie das volle Potenzial der Microsoft Cloud mit unserer kompetenten Anleitung und maßgeschneiderten Lösungen. Vertrauen Sie IBM Consulting, wenn es um die Migration, Modernisierung und Verwaltung in der Microsoft Cloud geht. Wir nutzen KI und 30 Jahre Erfahrung als Partner.
