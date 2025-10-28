KI-Leadership

Snowflake

Snowflake bietet eine Plattform für cloudbasierte Datenverwaltung und -analyse. Es ermöglicht Unternehmen, große Datenmengen über mehrere Public Clouds hinweg zu speichern, zu verwalten und zu analysieren und Aufgaben wie Lagerhaltung, Lakes, Technik, Wissenschaft, Anwendungsentwicklung und -freigabe zu unterstützen. Seine Dienstleistungen werden von Branchen in Anspruch genommen, die Datenanalyse und -verwaltung benötigen.