KI-Leadership

Wachstum und Produktivität durch den richtigen Einsatz von KI

Zwei Personen, die dasselbe Tablet verwenden, über dem sich ein Schutzschild-Symbol befindet.
In Zahlen 65.000 Berater, die in generativer KI geschult sind

Unsere Berater verfolgen einen kooperativen Ansatz bei der Entwicklung, Implementierung und dem Betrieb von generativen KI-Lösungen. Dabei nutzen sie mehrere Modelle auf mehreren Clouds von Branchenführern und unterstützen Kunden dabei, die besten Ergebnisse für ihr Unternehmen zu erzielen.

 

 Über 21.000 Qualifizierte Daten- und KI-Anwender

IBM Consulting hat ein Kompetenzzentrum für generative KI eingerichtet, das mehr als 4.000 unserer Kunden bei der Beschleunigung ihrer Geschäftstransformation mit unserer KI für Unternehmen unterstützt.

 3 generativen KI-Lösungen

Unsere proprietären Tools reichen von einem Framework für die Skalierung agentenbasierter Anwendungen über ein generatives KI-Tool zur Schaffung einer soliden Datenbasis bis hin zu einer Cloud-Beschleunigungsplattform. Diese Tools ermöglichen es unseren Kunden, schneller einen Mehrwert zu erzielen.

Anerkennung auf dem Markt

Jährliche Globee-Auszeichnungen 2025 für künstliche Intelligenz
AI Excellence Award, verliehen von den 2025 Globee Awards for AI 

IBM Consulting Advantage wird mit dem Artificial Intelligence Excellence Award in Business Services für 2025 ausgezeichnet
Gartners Quadrant für aufstrebende Märkte im Bereich generative KI
Gartner Emerging Quadrant für Beratungs- und Implementierungsdienstleistungen im Bereich generative KI

IBM Consulting erhielt Bestnoten für die Bereitstellung maßgeschneiderter generativer KI-Lösungen mit optimaler Geschwindigkeit, Skalierbarkeit, Kosten, Risiko und Wert.
Silver 2025 Stevie-Gewinner für den neuen Service des Jahres
2025 Silver Stevie-Gewinner für den neuen Service des Jahres 

IBM erhält den Silver Stevie Award für die Neugestaltung der Beratungsbranche mit IBM Consulting Advantage, seiner KI-gestützten Bereitstellungsplattform.
IBM zum Adobe GenStudio-Partner des Jahres 2025 ernannt
Adobe Digital Experience GenStudio-Partner des Jahres 2025

IBM Consulting erhielt diese Auszeichnung für unsere Innovation, mit der wir Marketingexperten dabei helfen, ihre Adobe-Investitionen durch die Gestaltung KI-gestützter Inhalte und personalisierter Erlebnisse zu maximieren.

Erkenntnisse

Arzt, der medizinische Forschung auf einem Tablet und Computer durchführt
Durch den strategischen Einsatz von KI können Unternehmen im Gesundheitswesen ihre Systeme neu gestalten, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Weiterlesen
3D-Rendering des Buchstabens „C“, gefüllt mit verschiedenen bunten Objekten und Materialien.
Um mit KI wirklich erfolgreich zu sein und zu verhindern, dass die Marketingziele die Umsetzungskapazitäten übersteigen, ist eine grundlegende operative Transformation unumgänglich.

Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.
So nutzen 10 Branchen die KI, um ihre Geschäftsmöglichkeiten zu steigern. Damit Branchen das transformative Potenzial von KI nutzen können, müssen sie ihre Geschäftsmodelle anpassen und Partnerschaften neu definieren.

Mehr erfahren
In diesem Blog erfahren Sie, wie Sie sich in der Komplexität der agentischen KI zurechtfinden, damit Sie ihr volles Potenzial ausschöpfen können.

Blog lesen
