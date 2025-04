Das brasilianische Datenschutzgesetz (Lei Geral de Proteção de Dados LGPD) trat am 18. September 2020 in Kraft. Die LGPD ist eng an die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union angelehnt und regelt wie die DSGVO, wie Einzelpersonen und Unternehmen personenbezogene Daten erheben, verwenden und anderweitig verarbeiten.

Die LGPD gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine Person oder ein Unternehmen, wenn: