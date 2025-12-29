Unipol arbeitet mit IBM zusammen, um den IT-Betrieb für die unternehmensweite Einführung von KI umzugestalten
Unipol Assicurazioni SpA, ein führender Versicherungsanbieter in Italien, erreichte einen entscheidenden Punkt auf seinem Weg zur digitalen Transformation. Um den wachsenden betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden und eine Stagnation zu vermeiden, setzte Unipol auf intelligente Automatisierung und machte sich daran, eine gesicherte, skalierbare IT-Basis zu schaffen. Diese neue Infrastruktur rationalisierte nicht nur bestehende Abläufe, sondern ermöglichte auch schnellere, datengestützte Entscheidungsfindung und unterstützte die langfristige geschäftliche Agilität.
Um IT-Abläufe zu modernisieren und die Einführung von KI im gesamten Unternehmen zu erleichtern, arbeitete Unipol mit IBM zusammen, um Next Automation Monitoring Insurance (NAMI) zu entwickeln, eine KI-gestützte Automatisierungsplattform, die auf dem IBM watsonx®-Ökosystem basiert. IBM® watsonx.ai® Das KI-Studio ermöglichte generative KI-Anwendungsfälle, die auf die betrieblichen Anforderungen von Unipol zugeschnitten waren, mit in Tools integrierten Schnittstellen in natürlicher Sprache, die sofortige Einblicke und optimierte Arbeitsabläufe ermöglichten.
Unterstützt wurden diese Funktionen durch die IBM watsonx Orchestrate®-Lösung für agentische KI-Workflows und intuitive natürliche Sprachinteraktionen, IBM Cloud Pak® for Data und IBM Cloud Pak for AIOps für Echtzeitüberwachung und vorausschauende Analyse. Ursprünglich auf IBM Cloud® aufgebaut, wurde die Lösung mithilfe der Red Hat® OpenShift®-Plattform auf eine Hybridcloud migriert, was Skalierbarkeit und Flexibilität in der Bereitstellung ermöglichte. Um Unipols Governance-Standards zu erfüllen, stellte IBM Fusion Hyper-Converged Infrastructure (HCI) die benötigte On-Prem-Architektur bereit.
NAMI verwendet einen Multimodellansatz – kombiniert Metas Llama, Mistrals Pixtral KI und IBM Granite® Foundation Models –, um die Modelle auf die richtige Aufgabe abzustimmen.
NAMI hat die Aktivitäten von Unipol mit unmittelbarer und langfristiger Wirkung transformiert. Die Reaktionszeiten bei Ereignissen sanken von 20 Minuten auf nur noch 90 Sekunden, wodurch die Problemlösung beschleunigt und Störungen reduziert wurden. In zwei Monaten analysierte NAMI über 800 Systemereignisse, löste viele davon selbstständig und eskalierte nur bei 538. Zuvor überwachte der Kontrollraum von Unipol nur 26 % der Ereignisse nahezu in Echtzeit. Seit Juni 2025 hat NAMI 100 % übernommen, sodass sich die technischen Teams auf höherwertige, strategische Initiativen konzentrieren können.
Die operative Effizienz hat sich deutlich verbessert, die Zeit für Buchhaltungs- und Schadensprozesse wurde von 21 auf 18 Stunden reduziert, während die Bearbeitungszeit für Vorfälle um 90 % gesunken ist, sodass technische Teams Daten schneller analysieren können. Durch die Integration von über einem Dutzend Überwachungssystemen in einen einheitlichen Data Lake förderte NAMI Echtzeitüberwachung, prädiktive Analysen und automatisierte Berichterstattung und verbesserte so die Entscheidungsfindung.
Mit Blick auf die Zukunft plant Unipol, NAMI mit vollständiger Automatisierung, KI-gestützter Transformation und Hybrid Cloud-Unterstützung auszubauen – mit IBM z17-Technologie hin zu einer verbesserten Infrastruktur und kontinuierlicher Optimierung und intelligenter Geschäftsentwicklung.
Unipol Assicurazioni S.p.A., gegründet 1963 und mit Hauptsitz in Bologna, Italien, ist einer der führenden Versicherungskonzerne des Landes. Unipol betreut über Italiens größtes Agenturnetzwerk 16,8 Millionen Kunden und bietet ein umfassendes Leistungsspektrum – darunter Auto-, Haus-, Gesundheits- und Lebensversicherung sowie Asset-Management. Mit über 12.000 Mitarbeitern bietet das Unternehmen innovative Lösungen, die sowohl auf Privatpersonen als auch auf Unternehmen zugeschnitten sind.
