NAMI hat die Aktivitäten von Unipol mit unmittelbarer und langfristiger Wirkung transformiert. Die Reaktionszeiten bei Ereignissen sanken von 20 Minuten auf nur noch 90 Sekunden, wodurch die Problemlösung beschleunigt und Störungen reduziert wurden. In zwei Monaten analysierte NAMI über 800 Systemereignisse, löste viele davon selbstständig und eskalierte nur bei 538. Zuvor überwachte der Kontrollraum von Unipol nur 26 % der Ereignisse nahezu in Echtzeit. Seit Juni 2025 hat NAMI 100 % übernommen, sodass sich die technischen Teams auf höherwertige, strategische Initiativen konzentrieren können.

Die operative Effizienz hat sich deutlich verbessert, die Zeit für Buchhaltungs- und Schadensprozesse wurde von 21 auf 18 Stunden reduziert, während die Bearbeitungszeit für Vorfälle um 90 % gesunken ist, sodass technische Teams Daten schneller analysieren können. Durch die Integration von über einem Dutzend Überwachungssystemen in einen einheitlichen Data Lake förderte NAMI Echtzeitüberwachung, prädiktive Analysen und automatisierte Berichterstattung und verbesserte so die Entscheidungsfindung.

Mit Blick auf die Zukunft plant Unipol, NAMI mit vollständiger Automatisierung, KI-gestützter Transformation und Hybrid Cloud-Unterstützung auszubauen – mit IBM z17-Technologie hin zu einer verbesserten Infrastruktur und kontinuierlicher Optimierung und intelligenter Geschäftsentwicklung.