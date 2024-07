Als die IBM Power10-Serverfamilie auf den Markt kam, überprüfte OEDIV, wie man den Betrieb im Unternehmen optimieren und rationalisieren könnte. Vor dem Hintergrund der grundlegenden Kriterien, einschließlich Sicherheit und Stabilität, untersuchte das Team Möglichkeiten zur Verbesserung von Verfügbarkeit, Kapazität, Leistung und Nachhaltigkeit. Letztendlich konzentriert sich OEDIV darauf, die Wünsche der Kunden nach Flexibilität, Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit zu erfüllen, und präsentierte IBM Power10 als die ideale Plattform, um diese Ambitionen zu unterstützen.

Mehrere Power10-Funktionen bilden zusammen ein überzeugendes Angebot für OEDIV, wobei Virtualisierung und Automatisierung entscheidende Geschäftsvorteile bieten. Durch die Kombination fortschrittlicher Technologien ist OEDIV in der Lage, seinen Betrieb zu rationalisieren und zu optimieren, die Nachhaltigkeit zu erhöhen – was in der energieintensiven Welt der Computer besonders wichtig ist – und einen besseren Kundenservice zu bieten.

Angesichts dieser vielschichtigen Ziele war OEDIV von den besonderen Merkmalen der Power10-Architektur angetan und entschied sich für vier neue IBM Power E1080-Server als nächste Phase seiner neuen Infrastruktur.



Virtualisierung für mehr Effizienz



Mehrere ineinandergreifende Funktionen von IBM Power10 ermöglichen es OEDIV, seine IT-Effizienz erheblich zu verbessern. Die Virtualisierung stellt sicher, dass Prozessor- und Speicherkapazität gemeinsam genutzt und optimiert werden können. „IBM Power10 bietet stark verbesserte Möglichkeiten zur Ressourcenzuweisung und Kosteneinsparungen und stellt gleichzeitig sicher, dass wir den größtmöglichen Nutzen für wichtige Bereiche wie Verfügbarkeit und Leistung erzielen“, berichtet Münch.

OEDIV verwendet IBM Power Private Cloud mit Shared Utility Capacity (früher bekannt als Power Enterprise Pools 2.0), wodurch ein gemeinsamer Pool von Rechen- und Speicherressourcen entsteht. Aus einer einzigen Ressource heraus weist OEDIV auf kosteneffizienteste Weise Kapazitäten zu, die auf jede SAP S/4HANA-Instanz zugeschnitten sind. Die Lösung stellt sicher, dass OEDIV keine übermäßigen Investitionen in möglicherweise ungenutzte Kapazitäten tätigt, während jeder Kunde die optimale Leistung für seine spezifischen Anforderungen erhält.



Unverzichtbare Hochverfügbarkeit



Mit IBM Power Private Cloud mit Shared Utility Capacity wird die Prozessor- und Speichernutzung basierend auf der durchschnittlichen Nutzung pro Minute nachverfolgt. Wenn ein Hardwareserver gewartet werden muss oder technische Probleme auftreten, kann die Workload nahtlos auf die anderen verbleibenden Systeme verlagert werden. Während auf diesen Servern mehr Ressourcen genutzt werden, bleiben die Gesamtkapazität und die Bezahlung gleich.

OEDIV nutzt die IBM PowerVC-Lösung, um Bereitstellungen zu orchestrieren und das Speichernetzwerk, LPARs und vieles mehr zentral zu verwalten. Darüber hinaus setzt OEDIV die IBM® Cloud Management Console-Technologie für die Kapazitätsplanung ein. Damit erhält das Unternehmen Erkenntnisse in Echtzeit und Optionen zur Berichterstellung, wodurch die Vorhersage wahrscheinlicher Anforderungen erleichtert wird.

Zur Verwaltung des Speichers verwendet OEDIV 20 IBM Storage Virtualize-Knoten, die mit Systemen verschiedener Anbieter integriert werden können, um die Verfügbarkeit zu maximieren und den Speicherplatz in den verfügbaren Arrays optimal zu nutzen. Für seine hochleistungsfähige SAP S/4HANA-Umgebung auf IBM Power setzt OEDIV auf acht IBM® Storage FlashSystem-Speicherlösungen.



Servicegeschwindigkeit



Für operative Flexibilität verwendet OEDIV IBM® PowerVM-Software, um mehrere unabhängige Virtual Machines (VMs), auch LPARs genannt, auf jedem Server zu erstellen. Je nach Kundenpräferenz und Art der Anwendung bietet das Unternehmen mehrere Betriebssysteme an, darunter Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, einschließlich Red Hat Enterprise Linux (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), SUSE Linux Enterprise Server (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), IBM® AIX und IBM i. OEDIV betreibt mehr als 1.500 LPARs in seiner gesamten Umgebung von Power9- und Power10-Servern mit mehr als 1 PB verfügbarem Speicher und 6.500 Prozessorkernen.

„Durch die Möglichkeit, verschiedene Betriebssysteme und die Multicloud-Konfigurationen bereitzustellen, kann OEDIV mehr Auswahl ermöglichen, auch wenn wir standardisierte, skalierbare Lösungen einsetzen“, erklärt Münch. „Standardisierung und Automatisierung sind wichtige Faktoren, denn unsere Kunden erwarten, dass die Bereitstellungszeiten selbst für große, komplexe SAP S/4HANA-Lösungen ähnlich kurz sind wie in Public Clouds.“

Beim Betrieb von Premium-Services sind Ausfälle für Technologie-Upgrades natürlich nicht akzeptabel. Angesichts der ständigen Anfragen von Kunden, um SAP-Lösungen zu erstellen, zu löschen, zu verschieben und deren Größe zu ändern, verlässt sich OEDIV auf IBM PowerVC, eine Lösung zum Konfigurationsmanagement für die Virtualisierung, um den Workflow zu verwalten, und auf IBM Power Live Partition Mobility (LPM), um die Workloads bei Bedarf in den Onlinebetrieb zu verschieben.

„Wir verwalten in der Regel mehr als 1.500 Live Partition Mobility-Vorgänge pro Monat. Das ist ein extremes Beispiel für die Flexibilität, die die IBM Power-Plattform bietet“, sagt Münch. „Es handelt sich hierbei um ein enormes Volumen. IBM Live Partition Mobility ermöglicht es uns, alle Arten von Wartungsaufgaben durchzuführen, während wir unseren Kunden einen kontinuierlichen Service bieten.“



Automatisierung und Standardisierung



OEDIV bearbeitet jeden Monat Hunderte von Anfragen von Kunden nach der Zuteilung zusätzlicher Kerne für ihre SAP-Systeme. Mit Power10 wird ein Höchstmaß an Kundenservice möglich, insbesondere in Kombination mit Lösungen wie Red Hat Ansible Automation Platform und IBM PowerVC.

„Die einfache Verwaltung und die unübertroffene Flexibilität in Verbindung mit der Automatisierung auf der IBM Power-Plattform hat viele Standard-Wartungsaufgaben um 30 Minuten verkürzt, was eine monatliche Einsparung von etwa 200 Stunden bedeutet“, so Münch. „IBM PowerVC bietet eine intuitive Abstraktionsebene, die es den Mitarbeitern ermöglicht, die Aufgaben sicher, schnell und effizient zu erledigen, für die früher Supporttechniker der Stufe drei erforderlich waren.“



Leistungssteigerung



Die Umstellung auf die IBM Power10-Plattform der nächsten Generation, die eine erweiterte Prozessor- und Speicherkapazität bietet, bringt natürlich auch wichtige Verbesserungen bei der Verarbeitung mit sich.

„Im Durchschnitt verzeichnen wir mit Power10 eine Leistungssteigerung von bis zu 15 %, was wiederum die Kosten für die Kunden dank der verbesserten CPU-Leistung und der geringeren Kernzuweisung für ihre Systeme senkt“, sagt Münch. „Dank der höheren Verarbeitungsleistung von Power10 können wir bei gleichem Speicherplatzbedarf eine größere Rechenkapazität mit bis zu 240 Kernen pro Server und mehr Arbeitsspeicher bereitstellen, was die Effizienz der Speicherkosten um 10 % verbessert.“

Er fährt weiter fort: „Mit den neuesten Power10-Prozessoren und IBM Power Private Cloud mit Shared Utility Capacity konnten wir bis zu 25 % Kosteneinsparungen für SAP HANA auf IBM Power erzielen. Und bei den LPARs, auf denen IBM AIX ausgeführt wird, verzeichnen wir Kosteneinsparungen von 16,6 %. Und mit IBM PowerVC und der Red Hat Ansible Automation Platform können wir Systeme effizienter und 20–30 % schneller bereitstellen, was die Effizienz der Systembereitstellung erhöht.“



Nachhaltiges Computing



OEDIV behält auch seine Umweltziele genau im Auge und betrachtet unter anderem den Stromverbrauch, die Kühlung und das Recycling von Equipment. Darüber hinaus können sich bei einer sehr großen Infrastruktur die Lebensdauer und der Lebenszyklus der Assets auf die gesamten Nachhaltigkeitsmetriken auswirken. Die IBM Power-Server werden nach Möglichkeit aus recycelten Materialien hergestellt, und auch das End-of-Life-Recycling – bis zu 99,2 % – wird berücksichtigt.

„Im Vergleich zu x86-Servern stellen wir fest, dass die IBM Power-Server um etwa 30 % länger halten, ohne dass es zu Ausfällen oder Problemen kommt“, sagt Münch. „Unsere installierte Basis von IBM Power-Servern ermöglicht eine bessere Skalierbarkeit, und unsere Systeme funktionieren über einen längeren Zeitraum, bevor wir sie erneuern müssen.“