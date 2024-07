Niagara Bottling arbeitete mit IBM zusammen, um eine 16-Knoten-Architektur für seine IBM Sterling B2B Integrator-Plattform zu entwickeln, die von einer zuverlässigen, ausfalltoleranten Middleware-Ebene auf der Basis von IBM MQ und einem von IBM Sterling Supply Chain Business Network gesteuerten Mehrwertnetzwerk (Value Added Network, VAN) unterstützt wird. Die neue Lösung nutzt IBM B2B Advanced Communications, um das AS2-Protokoll von der Kernplattform für die Nachrichtenverarbeitung zu isolieren. Dies ermöglicht eine 100-prozentige Betriebszeit, selbst wenn die IBM Sterling B2B Integrator-Umgebung nicht verfügbar ist.

„Unsere IBM Sterling B2B Integrator-Umgebung mit nur einem Knoten war zwar einfach zu verwalten, aber wir wussten, dass wir einen neuen Ansatz brauchten, um unsere Handelspartner weiterhin effektiv bedienen zu können“, erinnert sich Gonzalez. „Ich bin Mitglied des IBM Kundenbeirats für IBM Sterling B2B Integrator und habe mich sehr für die Möglichkeit der Einrichtung von Hochverfügbarkeitskonfigurationen durch die Trennung von Kommunikation und Protokollunterstützung von der Plattform eingesetzt. IBM hat uns mit der Veröffentlichung von IBM B2B Advanced Communications genau das geliefert, was wir brauchten. Darüber hinaus hat uns die enge Zusammenarbeit mit dem Produktentwicklungsteam davon überzeugt, dass wir mit dieser Lösung unsere Ziele in puncto Verfügbarkeit erreichen können.“

Heute unterstützt Niagara Bottling AS2-Transaktionen mit IBM B2B Advanced Communications. Bei einem ungeplanten Ausfall von IBM Sterling B2B Integrator bestätigt IBM B2B Advanced Communications eingehende EDI-Dokumente mit der entsprechenden Message Disposition Notification (MDN) und stellt die Transaktionen dann in IBM MQ in eine Warteschlange. Sobald IBM Sterling B2B Integrator wieder online ist, verarbeitet die Plattform die in der Warteschlange stehenden Transaktionen nahtlos.

„Jede fehlgeschlagene EDI-Transaktion treibt unsere Betriebskosten in die Höhe, weil wir die Datei manuell neu auslösen und verarbeiten müssen“, sagt Chen. „Wenn in der Vergangenheit ein Kunde eine AS2-Nachricht sendete und unsere B2B-Plattform offline war, konnten wir keine MDN senden, um den Empfang der Nachricht zu bestätigen. In der Folge wurde sie von unserem Partner als fehlgeschlagene Transaktion registriert.“

„Jetzt hat sich das alles geändert. Unsere Hochverfügbarkeitskonfiguration ermöglicht es uns, MDNs sofort an unsere Kunden zu senden. Selbst wenn unsere B2B-Plattform offline ist, können wir in der Zwischenzeit Transaktionen in IBM MQ in eine Warteschlange stellen und sie dann zügig verarbeiten, sobald die Verbindung wiederhergestellt ist.“

Gonzalez fügt hinzu: „Wir haben unsere 16-Knoten-Architektur von Anfang an so konzipiert, dass sie unser Geschäft zukunftssicher macht. Die Architektur bietet nicht nur die notwendige Verfügbarkeit, um unsere EDI-Anforderungen in naher Zukunft zu erfüllen, sondern ermöglicht uns auch die modulare Integration zusätzlicher Funktionen in IBM Sterling B2B Integrator, wodurch wir uns schnell an neue Standards und Protokolle anpassen können.“

Um die hohe Leistung zu erzielen, die für die EDI-Umgebung erforderlich ist, verwendet Niagara Bottling IBM Power Systems E850C Server mit IBM® AIX. Die Plattform ist mit einem Storage Area Network (SAN) verbunden, das auf IBM® Storwize V7000 basiert und mit IBM® Easy Tier Software verwaltet wird.

„Meiner Meinung nach kombiniert eine echte Hochverfügbarkeitslösung Architektur, Prozesse, Software und Hardware“, sagt Gonzalez. „Wir setzen seit Jahren IBM Power Systems Server und IBM Storwize V7000 ein, wobei uns die Plattformen noch nie im Stich gelassen haben. In der Tat haben wir kürzlich logische Partitionen [LPARs] in IBM AIX verwendet, um alle unsere EDI-Knoten von POWER7®- auf POWER8®-Prozessor-basierte Systeme zu migrieren – und das ohne jegliche Unterbrechung unserer Dienste. Und was noch besser ist: Dank der dynamischen Komprimierung und Speichervirtualisierung auf IBM Storwize V7000 können wir erhebliche Überkapazitäten für unseren Speicher bereitstellen, sodass wir nicht in zusätzliche Festplatten investieren müssen.“