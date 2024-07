Die reaktive Bewältigung von Notfällen gehört der Vergangenheit an.Gehen Sie Probleme proaktiv an und erfüllen Sie verbindliche SLA-Zusagen zuverlässig und mit Zuversicht. IBM® Sterling Control Center Monitor ermöglicht die Nachverfolgung kritischer Ereignisse in Ihrer Infrastruktur für B2B-Prozesse und den Managed File Transfer (MFT). So lassen sich Abläufe, Kundendienst und B2B-Governance optimieren. Anhand bestimmter Regeln warnt IBM® Sterling Control Center Monitor betroffene Zielgruppen, wenn Probleme mit Servern, Prozessen oder Übertragungen auftreten. Aufschlussreiche Dashboards ermöglichen Anpassungen für verschiedene Benutzertypen.