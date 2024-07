Mankind Pharma ist eines der am schnellsten wachsenden Pharmaunternehmen Indiens und bietet über 1.000 Produkte in 17 therapeutischen Bereichen an. Im Rahmen seiner Vision, Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft den Zugang zu erschwinglichen, hochwertigen Medikamenten zu ermöglichen, hat das Unternehmen seine Präsenz auf 34 internationale Märkte ausgeweitet, darunter Länder in Nordamerika, Afrika und Asien.

Pramod Gokhale, Group CIO bei Mankind Pharma, erklärt: „In den letzten fünf Jahren ist unser Unternehmen immer stärker gewachsen. Unser mittelfristiges Ziel ist es, einen Jahresumsatz von 1 Milliarde US-Dollar zu erreichen. Eine wichtige Rolle bei der Erreichung dieses Ziels spielt die Möglichkeit, unsere Produkte Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.“



Kapitalfluss und Betriebskosten sind für Mankind Pharma von zentraler Bedeutung. Eine strenge Kontrolle beider Bereiche ist daher unerlässlich, um Millionen von Menschen auf der ganzen Welt erschwingliche Medikamente zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig die Gewinnspannen nicht zu vernachlässigen. Damit ein effizienter Betrieb gewährleistet werden kann, verlässt sich das Unternehmen seit mehr als einem Jahrzehnt auf SAP-ERP-Lösungen, um die konzernweite Leistung zu analysieren und strategische Entscheidungen zu steuern.



„Unser Geschäft basiert auf Daten, und in den letzten Jahren haben wir eine explosionsartige Zunahme des Volumens und der Geschwindigkeit unserer Analyse-Workloads erlebt“, so Pramod Gokhale weiter. „Wir sind darauf angewiesen, dass unsere SAP-Lösungen viele unserer kritischen Prozesse unterstützen, einschließlich Produktionsplanung und Bestandsmanagement. Im Laufe der Zeit wuchs unsere SAP-ERP-Datenbank auf gewaltige 5 TB an, und die Fertigstellung wichtiger Berichte konnte bis zu 24 Stunden dauern.“