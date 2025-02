IBM CIO w3

Das neue w3 bei IBM bietet eine Reihe von Vorteilen, darunter:

Vorher: Die Suchfunktion war unzusammenhängend und auf einzelne Abschnitte beschränkt.

Nachher: Eine integrierte Suchoberfläche, die es dem Benutzer ermöglicht, Suchergebnisse nach Personen, Nachrichten, Anwendungen oder IT-Supportinformationen zu filtern. Sie bietet auch die Möglichkeit, Suchergebnisse nach Standort, Sprache und Datum einzugrenzen.

Vorher: Es gab keine anpassbaren Einstellungen.

Nachher: Einstellungen zur Steuerung von Aussehen, Sprachen, Standorten, Interessen und Benachrichtigungen der Plattform. Zu den Benachrichtigungseinstellungen gehören Warnungen zur Geräte- und Passwortverwaltung, Blog-Abonnements und Trendthemen.

Vorher: Das Mitarbeiterverzeichnis war über ein separates Webportal mit eingeschränkten Methoden zugänglich, um sich mit anderen IBM-Mitarbeitern zu verbinden.

Nachher: Eine Personenseite zum Erkunden, Interagieren und Initiieren von Interaktionen mit Kollegen.

Vorher: Das News-Layout und die Profiloptionen mussten geändert werden, um die Navigation zu erleichtern.

Nachher: Ein Tab „News“, der Benutzern hilft, durch ausgewählte Inhalte über Ereignisse, Initiativen und Veranstaltungen bei IBM auf dem Laufenden zu bleiben und sich gut zu informieren.

Vorher: Die Anwendungsdetails waren auf mehreren Plattformen pro Betriebssystem verfügbar, ohne einen einzigen Ort für die Lizenzverwaltung.

Nachher: Ein Apps-Bereich zum Erwerb, Upgrade, Verwalten und Zurückgeben von Softwarelizenzen mit Anwendungsempfehlungen basierend auf Jobrollen und Geschäftsbereich.

Vorher: Benutzer haben IT-Support über eine eigenständige Website mit begrenzten dynamischen und benutzerdefinierten Ausfallnachrichten angefordert.

Nachher: Ein IT-Support-Hub mit den wichtigsten Ressourcen und Ausfällen sowie einer Anzeige der aktuellen Support-Tickets, Kontaktinformationen und Termine. Darüber hinaus bietet es Zugang zu einem KI-gestützten Self-Service-System, AskIT⁴, um Antworten auf verschiedene IT-bezogene Fragen zu erhalten.

Vorher: AskIBM⁵ gab es nicht.

Nachher: Ein AskIBM-Link, über den IBM-Mitarbeiter generative KI (gen KI) nutzen können, um routinemäßige Geschäftsaktivitäten zu beschleunigen und zu vereinfachen, z. B. das Verfassen einer E-Mail, das Übersetzen eines Dokuments, die Suche nach Informationen, die Erstellung von Zusammenfassungen, die Generierung umsetzbarer Ideen und vieles mehr. Die Produktion der Alpha-Version von AskIBM begann Anfang Januar 2024.

Während der digitalen Entwicklung von w3 arbeitete die CIO-Organisation mit den Watsonx-Produktteams und IBM® Research zusammen, um das Produktangebot von IBM für die Veröffentlichung in Unternehmen zu skalieren. Das Team teilte auch Erfolge und Best Practices mit Kunden. In diesen Diskussionen ging es um den Intranet-Entwicklungsansatz von IBM und die Expertise von ®IBM Consulting zur Replikation vergleichbarer Umgebungen.