In den vier Monaten seit der Einführung von AskIT haben über 133.000 IBM-Mitarbeiter das Tool mindestens einmal genutzt. Von den eingereichten Anfragen wurden über 75 % durch den neuen Assistenten selbst gelöst. „Wir haben dazu beigetragen, das Problem der langen Wartezeiten im Chat- und Telefonsupport zu entschärfen, indem wir durch einen Chatbot schnelle Antworten geben können.“, fügt Chu hinzu. Außerdem ermöglichte AskIT den IT-Support-Mitarbeitern, ihren Schwerpunkt auf den High-Touch-Support zu verlagern und sich mit komplexeren oder kritischen Problemen zu befassen. Die globale Verfügbarkeit des neuen Assistenten rund um die Uhr war der Schlüssel zum Erfolg. Unabhängig von Zeit, Tag und Standort können IBM Mitarbeiter auf der ganzen Welt ihre Fragen schnell beantwortet bekommen, damit sie sich ihrem nächsten Projekt widmen können.

Da AskIT durch KI gesteuert wird, verbessert es sich im Laufe der Zeit, wenn es neue Eingaben von den Nutzern erhält. „Mit dem wachsenden Bedarf an neuen Themen und den dazugehörigen Antwortinhalten wird sich AskIT mit den potenziellen Veränderungen weiterentwickeln müssen. Eine Lösung, die sich an diese Veränderungen anpasst, ist entscheidend“, sagt Suj Perepa, IBM Distinguished Engineer, CTO Data & AI. Dies ist nur eine von vielen Verbesserungen, die bereits in Arbeit sind. In den Wochen nach dem ersten Release hat das CIO-Team zum Beispiel die automatische Erkennung von Sprachen aktiviert. AskIT kann nun in verschiedenen Sprachen antworten, um IBM Nutzer weltweit zu unterstützen.

Das Team arbeitet derzeit an der Verbesserung der AskIT- Endnutzererfahrung, indem es die bestehenden Funktionen mit den Möglichkeiten der generativen KI des IBM® watsonx.ai Studios erweitert. Die Anwendung großer Sprachmodelle von watsonx.ai, um Lücken zu füllen, wenn der watsonx Assistant die Absicht des Nutzers nicht erkennt, wird das Nutzererlebnis zusätzlich verbessern. „Hier in der CIO-Organisation sind wir Vorreiter bei neuen Technologien und wollen mit unseren eigenen Technologien die besten Lösungen für die Mitarbeiter bei IBM entwickeln“, fügt Perepa hinzu.