Der Zeitaufwand für routinemäßige Geschäftsaufgaben stand wertvolleren Aktivitäten im Weg Mit dem Aufkommen der generativen KI (gen KI) können Unternehmen auf der ganzen Welt ihre Arbeitsweise verändern, indem sie KI direkt in ihre grundlegende Infrastruktur, Systeme und Prozesse integrieren. Das Gleiche gilt für IBM, wo die IBM Chief Information Officer (CIO) Organisation vor der Herausforderung stand, eine generative KI-Erfahrung zu entwickeln, die jetzt als AskIBM bekannt ist. Sie unterstützt IBM-Mitarbeiter bei routinemäßigen Geschäftsaktivitäten, damit sie sich auf strategischere Aufgaben konzentrieren können. Das Ziel bestand darin, jedem IBM-Mitarbeiter einen digitalen Assistenten mit KI-Fokus zur Verfügung zu stellen, der alltägliche Geschäftsaufgaben wie das Verfassen einer E-Mail, das Übersetzen eines Dokuments oder die Suche nach Informationen automatisieren kann.

Es existiert eine Vielzahl an Anwendungen. Sie zusammenzubringen, um den internen IBM-Nutzern ein zusammenhängendes Erlebnis zu bieten, ist für das, was CIO mit AskIBM tut, von entscheidender Bedeutung. Jay LaPlante Product Lead, CIO AI, Automation and Data Platform IBM

Und 60 Tage später … war AskIBM für jeden IBM-Mitarbeiter verfügbar. Angesichts der rasanten Entwicklung im Bereich der generativen KI ergriff die CIO-Organisation rasch Maßnahmen und nutzte die KI-Technologien von IBM, um die Alpha-Version von AskIBM in nur 60 Tagen mithilfe eines schnellen Entwicklungs- und Onboarding-Ansatzes zu erstellen. In den 60 Tagen wurden der IBM watsonx-Pfad zur Produktion sowie kritische rechtliche, datenschutzrechtliche, cybersicherheitsbezogene und KI-ethische Prüfungen durchgeführt, um die empfohlenen KI-Standards und Leitplanken zu erfüllen. Während des Prozesses arbeitete die CIO-Organisation mit IBM Software und IBM Research zusammen, um eine Anwendung zu liefern, die für die Veröffentlichung im Unternehmen bereit war. Infolgedessen wurde Anfang Januar 2024 den mehr als 280.000 IBM-Mitarbeitern weltweit der Zugang zur Alpha-Version ermöglicht. Die AskIBM-Basis wurde mit watsonx.ai und großen Sprachmodellen (LLMs) der IBM Granite-Klasse 1 aufgebaut und mit strategischem internen IBM-Content angereichert – mit Ausnahme von vertraulichen Informationen von IBM, sensiblen personenbezogenen Daten und Kundendaten. Im Rahmen der Entwicklung und Bereitstellung suchten sie die Zusammenarbeit mit IBM-Mitarbeitern, um die KI-Grundmodelle durch das Testen von AskIBM zu trainieren und zu optimieren. Die IBM-Mitarbeiter wurden außerdem dazu ermutigt, den Produktteams Feedback zu geben, wie watsonx verbessert werden kann, um es für IBM-Unternehmenskunden weltweit zu skalieren. AskIBM wurde entwickelt, um normale Aktivitäten zu automatisieren, wie z. B. das Verfassen einer Kunden-E-Mail, die Erstellung einer Produktbeschreibung oder die schnelle Zusammenfassung eines langen Dokuments zur Vorbereitung auf ein Meeting, einen Anruf oder einen anderen Bedarf unter Verwendung von generativer KI. Etwa 5.000 Dokumente in mehreren Sprachen wurden in die interne Alpha-Version von AskIBM aufgenommen, um die LLMs der Granite-Klasse zu trainieren – und diese Zahl ist bis Juli 2024 auf über 30.000 gestiegen. Mithilfe der Retrieval-Augmented-Generation-Technik (RAG) kann AskIBM die erfassten Inhalte nutzen, um maßgeschneiderte und angemessene Antworten an IBM-Mitarbeiter zu liefern, indem aus den relevantesten gefundenen Informationen neue Antworten erstellt werden. Abbildung 1 zeigt den Antwortablauf von AskIBM. Die CIO Organization plant, die Zusammenarbeit mit IBM Software und anderen KI-Teams bei IBM fortzusetzen, um watsonx Orchestrate zu nutzen und die einheitliche Benutzererfahrung durch die Automatisierung anderer Aufgaben und die Vereinfachung komplexer Workflows weiter zu verbessern. 1 watsonx.ai enthält von IBM erstellte Foundation Models, die als IBM Granite bezeichnet werden. Diese mehrdimensionalen Foundation Models wenden generative KI sowohl auf Sprache als auch auf Code an.

Angesichts dieser neuen Technologie war es wichtig, den Fortschritt über die Perfektion zu stellen. Der CIO musste in Taktfrequenz arbeiten und schnell von Lösungen abweichen, die nicht funktionierten. Das war eine wichtige Lektion vom ersten Tag an. Niloofar Salahi AskIBM Product Owner, CIO AI, Automation and Data Platform IBM

Wenn wir lernen, profitieren Sie Die Betaversion von AskIBM wurde im Mai 2024 veröffentlicht. Mit der Beta-Version lieferte die CIO Organization eine einheitliche Benutzererfahrung, indem sie einen einzigen Einstiegspunkt für alle IBM-Mitarbeiter zur Automatisierung von Aufgaben zur Steigerung der Produktivität bereitstellte. Benutzer können nun an einem Ort Inhalte zusammenfassen, übersetzen und erstellen, Dokumente entwerfen, mit Dokumenten chatten, Informationen finden und auf andere strategische digitale Assistenten zugreifen. Die Übergabe dieser Art von Arbeit an AskIBM hilft dabei, die Aufmerksamkeit auf wertvollere Aktivitäten zu lenken. Interessanterweise zeigten die ersten Ergebnisse, dass AskIBM gut funktionierte, aber ein Hindernis für weiteren Erfolg war verhaltensbedingt. Um AskIBM optimal zu nutzen, sollten Sie in natürlicher Sprache klare und gezielte Eingabeaufforderungen erstellen, die den Kontext bereitstellen, der für die Generierung effektiver Antworten erforderlich ist. Zunächst suchten viele IBM-Mitarbeiter jedoch mit einzelnen oder doppelten stichwortbasierten Abfragen statt mit Abfragen in natürlicher Sprache. Tatsächlich machten Anfragen in natürlicher Sprache bei der Veröffentlichung nur 2 bis 4 % der gestellten Fragen aus, aber aufgrund von Schulungen und Weiterbildungen stieg dieser Anteil bis Ende Januar 2024 auf etwa 10 %. Durch kontinuierliche Weiterbildung, Schulungen und praktische Anwendung passen sich die IBM-Mitarbeiter stetig an diese neue Arbeitsweise an. Die Erfahrung der CIO Organization bei der Gestaltung, Entwicklung und Bereitstellung von AskIBM hat wertvolle Erkenntnisse hervorgebracht, die wir mit IBM-Kunden weltweit teilen können. Dazu gehören: Anpassungsfähigkeit und Offenheit für die Verwaltung und Integration genehmigter Änderungen während der Entwicklung Wirksame Entscheidungen treffen, indem die richtigen Personen einbezogen werden, um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und die Zusammenarbeit im Team zu fördern, um eine skalierte Unternehmensinitiative zu unterstützen Erstellen einer skalierbaren Lösung durch Festlegung eines größeren Umfangs und Einsatz eines handhabbaren, schrittweisen Ansatzes für die Entwicklung und die Einbindung der Benutzer auf der Grundlage von Leistungsergebnissen und Belastungstests Priorisierung des organisatorischen Change Managements von Anfang an, um Schulungen und Trainings zu planen, die den Benutzern helfen, neue KI-Technologien und Arbeitsweisen zu übernehmen

Anfangs suchten viele IBM-Mitarbeiter mit einzelnen oder doppelten stichwortbasierten Abfragen statt mit Abfragen in natürlicher Sprache. Aufklärungs- und Adoptionsbemühungen haben dazu beigetragen, dies zu ändern. Jonathan Chu Software Development Manager, CIO AI, Automation and Data Platform IBM