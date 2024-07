Mit der IBM EWM-Lösung erhält das Entwicklungsteam der IBM zHW-Plattform eine zentrale, skalierbare und nachvollziehbare Informationsquelle, die schnell die von Führungskräften, Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden geforderten Details liefern kann.

In der integrierten Welt der IT-Infrastruktur es enorm wichtig, maximale Sicherheit zu gewährleisten. Das IBM-Entwicklungsteam analysierte potenzielle Risiken für alle Tools, die im Entwicklungslebenszyklus häufig verwendet werden. „Wir haben festgestellt, dass die in EWM gespeicherten Informationen viel sicherer sind als in GitHub“, erklärt Roberts. „Wir können genau feststellen, wer Zugriff hat, welchen Teil des Quellcodes er oder sie berührt hat und was er oder sie sich ansieht.“

Das Team kann auch Workflows anpassen, um sie sicher in andere Systeme zu integrieren. „Das IBM-Tool bietet integrierte Möglichkeiten, um Felder, Layouts und Registerkarten zu erstellen und den Workflow anzupassen“, sagt Roberts. „Man ist nicht an einen Standard-Workflow gebunden.“Man muss sich nicht an den Prozess anpassen – vielmehr lässt sich der Prozess, den man wählt, in das System einspeisen.“

Während das Projekt fortschreitet, erhalten die Teamleiter mithilfe von Berichten und Burn-Down-Charts einen klaren Überblick. Dort können sie sehen, ob alle Entwicklungen, Leistungen und Abhängigkeiten die wichtigsten Meilensteine rechtzeitig erreichen. „Wenn das Chip-Entwicklungsteam eine Funktion nicht liefern kann, von der das Firmware-Team abhängig ist, wissen sie das jetzt. Alle sind begeistert von den Möglichkeiten, mit dem IBM EWM-Tool die unmittelbaren visuellen Auswirkungen eines bestimmten Arbeitspunktes darzustellen. Dieses Abhängigkeitsmanagement ist eine große Sache“, sagt Roberts.

„Nach allem, was ich gesehen habe, bietet kein anderes Tool als EWM eine grafische Darstellung von Abhängigkeiten“, sagt Odescalchi. „Als wir diese Funktion demonstrierten, kam sie bei den Teams gut an und sie sahen darin einen enormen Mehrwert.“

Es wird erwartet, dass EWM mit seiner Datenverarbeitungsleistung, Präzision, Klarheit und Integration die eigenen Benchmark-Ziele des IBM-Entwicklungsteams übertreffen wird.

Derzeit investieren Programmteams viel Zeit in die manuelle Vorbereitung von Präsentationen für Statusberichte – die während der Präsentation bereits veraltet sind, aufgrund der Zeit, die zum Sammeln aller Eingaben benötigt wird. Die EWM-Lösung kann jedoch Dashboards erstellen, um den Status in Echtzeit zu melden. „Jedes Mal, wenn man im Browser auf ‚Aktualisieren‘ klickt, wird das Dashboard aktualisiert“, sagt Odescalchi. „Es greift auf die verschiedenen Systeme zu, die Daten aggregieren und Diagramme oder Grafiken erstellen. Automatisierung wird ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Initiative sein.“