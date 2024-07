Was braucht man für den Bau von zwei 9 km langen Eisenbahntunneln, fünf unterirdischen Bahnhöfen, einem Straßenbahnknotenpunkt und speziellen Leitstellen für 55 km Hochleistungssignalanlagen? Und alles pünktlich und im Rahmen des Budgets liefern und dabei in einer geschäftigen Metropolregion mit 4,8 Millionen Einwohnern arbeiten?

Es gilt, fast 7.000 Bauarbeiter und Hunderte von Bauingenieuren, Archäologen und Elektrikern zu koordinieren, eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen einem Konsortium von Auftragnehmern sicherzustellen, um die verschiedenen Meileinsteine zu erreichen, und eine rechtzeitige Kommunikation zwischen zahlreichen Stakeholdern, Versorgungsunternehmen und Allianzen zu gewährleisten.

Dies ist das Metro-Tunnel-Projekt, ein Infrastrukturentwicklungsprogramm mit einem Volumen von 11 Mrd. AUD, das nach seiner Fertigstellung Melbournes Schienennetz in ein U-Bahnsystem im internationalen Stil umwandeln wird. Der Umfang des Projekts ist so groß, dass die Bauarbeiten in vier Hauptbaupakete unterteilt sind: Vorarbeiten, Tunnel und Bahnhöfe, Schienensysteme und Schieneninfrastruktur. Seit dem Start des Projekts Anfang 2015 haben Tausende von Arbeitern und Bauingenieuren bereits Millionen von Stunden geleistet.

Wenn es um das Anforderungsmanagement geht, sind Tabellenkalkulationen fehl am Platz. Um alles und jeden auf Kurs zu halten, benötigte Rail Projects Victoria (RPV) – die Regierungsbehörde von Victoria, die für die Überwachung aller Aspekte des äußerst komplexen Projekts verantwortlich ist – eine wesentlich fortschrittlichere Lösung.

Marc Chadwick, Manager, System Architecture, Integration and Assurance bei RPV, erklärt: „Beim Metro-Tunnel-Projekt liegt es an unseren Paketen und Auftragnehmern, die Projektanforderungen zu erfüllen. Wir brauchten ein Werkzeug, um die Komplexität zu bewältigen, eine kollaborative Umgebung, in der die Auftragnehmer die erforderlichen Informationen auf geschützte Weise aktualisieren und austauschen können, und ein Werkzeug, mit dem sich das gesamte Projekt zu einer konsolidierten Ansicht zusammenfügen lässt.

„Ohne die richtigen Werkzeuge würden alle unsere Auftragnehmer ihre eigenen Methoden anwenden, sodass es Wochen dauern könnte, diese Informationen zu verarbeiten – was uns dann um Wochen hinter den tatsächlichen Stand der Arbeiten zurückwirft.

Neben der Verbesserung der Kollaboration und der Vermeidung von Datensilos musste RPV auch die Risiken minimieren, die sich aus der Verknüpfung von Anforderungen und Abhängigkeiten zwischen multidisziplinären Teams und Auftragnehmern ergeben können. „Wenn mehrere Pakete betroffen sind, gibt es viele Interdependenzen“, sagt Chadwick. „Wenn ein Auftragnehmer eine Änderung vorschlägt oder initiiert, ist es wichtig, sofort zu verstehen, wie sich diese Änderung auf das Gesamtprojekt auswirken könnte.“