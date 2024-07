Harry Rosen hatte das Ziel, den Kunden in den Mittelpunkt seiner geschäftlichen Entwicklung zu stellen, und arbeitete mit IBM® Garage zusammen. Dabei handelt es sich um ein bewährtes Framework für die Entwicklung, das Menschen, Prozesse und Technologie integriert, um das Geschäft und die Kultur zu transformieren. Das Unternehmen entschied sich für IBM Cloud for VMware Solutions in Kombination mit dem IBM Cloud Kubernetes Service als Basis für seine neue Public Cloud-Infrastruktur. In Kombination bieten die Lösungen eine flexible IT-Umgebung, die es Harry Rosen ermöglicht, sich schnell und sicher an die sich ändernden Marktanforderungen in einer immer schnelllebigeren Welt anzupassen.

„Einer der Vorteile der IBM Cloud ist, dass wir die Hardware in unserer IT-Infrastruktur nicht mehr selbst unterhalten müssen – und wir wissen, dass unsere Daten sicher und abrufbar sind“, erklärt Warriner. „IBM hat uns dieses Maß an Vertrauen gegeben.“

Parallel zur digitalen Transformation begann das Unternehmen, seine Anwendungen zu modernisieren, darunter auch sein CRM-System. „Wir unterteilten die Anwendungen in flexibel verbundene Microservices, haben sie in Container umgewandelt und die Verwaltung dieser Container mit Kubernetes orchestriert“, erklärt Warriner. „Die Leistung unseres CRM-Systems stieg um das Hundertfache und die für die Verwaltung benötigten Ressourcen konnten stark reduziert werden.“