了解 IBM 在无密码认证领域的市场定位 了解为什么 IBM 解决方案在快速发展的市场中处于领先地位，使组织能够就其客户身份验证战略做出明智的决策。

IBM 在 Kuppingercole 的《客户 IAM 报告》中被评为全部 4 个类别的领导者 良好的客户身份和访问管理 (CIAM) 解决方案可改善客户体验。本报告概述了客户身份和访问管理 (CIAM) 市场，同时还提供相关指南来帮助您找到最能符合组织需求的解决方案。

2024 年数据泄露成本报告 数据泄露成本再创新高。获取关于如何降低成本的宝贵洞察分析。

Gartner® Magic Quadrant™ for Access Management Gartner 对访问管理市场进行了评估，以帮助网络安全专业人员了解最新的竞争格局，并为其业务制定明智的决策。

KuppingerCole 访问管理领导力指南针 阅读报告，了解产品领导者、总体领导者、市场领导者和创新领导者应具备的资格。

2024 年 Identity Fabrics Leadership Compass 通过 KuppingerCole 报告获得宝贵的洞察分析，该报告提供了对身份架构供应商商的全面概述。发现针对组织需求量身定制的现代模块化身份和访问管理 (IAM) 解决方案。

什么是 Identity Fabric？ 本报告中，Gartner 阐述了完整定义，以及安全和风险管理领导者如何能将其当前的 IAM 基础架构演变为身份架构。