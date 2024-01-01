了解为什么 IBM 解决方案在快速发展的市场中处于领先地位，使组织能够就其客户身份验证战略做出明智的决策。
良好的客户身份和访问管理 (CIAM) 解决方案可改善客户体验。本报告概述了客户身份和访问管理 (CIAM) 市场，同时还提供相关指南来帮助您找到最能符合组织需求的解决方案。
数据泄露成本再创新高。获取关于如何降低成本的宝贵洞察分析。
Gartner 对访问管理市场进行了评估，以帮助网络安全专业人员了解最新的竞争格局，并为其业务制定明智的决策。
阅读报告，了解产品领导者、总体领导者、市场领导者和创新领导者应具备的资格。
通过 KuppingerCole 报告获得宝贵的洞察分析，该报告提供了对身份架构供应商商的全面概述。发现针对组织需求量身定制的现代模块化身份和访问管理 (IAM) 解决方案。
本报告中，Gartner 阐述了完整定义，以及安全和风险管理领导者如何能将其当前的 IAM 基础架构演变为身份架构。
在美国、美国公共部门、英国、澳大利亚、巴西、德国、法国和瑞士，IBM 被公认为身份访问管理领域的领导者。发现选择最符合贵组织目标的网络安全供应商的新洞察分析。
保护企业内部和外部的用户。深入了解我们的现代身份和访问管理解决方案，为每次用户、资产和数据交互提供安全顺畅的体验。
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全面了解所有身份的访问活动。IBM Verify Identity Protection 能够帮助组织快速高效地识别和修复身份状况问题和威胁。
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构建与产品无关的身份架构，来消除身份的复杂性。
通过无代码或低代码更改，打造出色用户体验并改善风险态势。
我们很高兴地与大家分享，IBM 在最新的 Gartner 访问管理魔力象限中荣膺领导者称号。IBM 因其执行能力和愿景完整性而获得认可。
阅读博客文章，了解如何在多个 IAM 平台和目录中持续有效地管理用户身份。
联合身份、凭据和访问管理 (ICAM) 最佳实践的入门指南。本文深入探讨了如何保护数字资产并缓解网络威胁，阐明了部署 FICAM 系统的优势，并提供了对实施过程中最佳实践的洞察分析。
了解 IAM 编排在用户旅程、安全性和身份现代化中的意义，以及 IBM Verify 如何助力组织借助流程设计器来简化 IAM。
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参加此次网络研讨会，我们将讨论高等教育组织应如何考虑通过结果驱动的、经过验证的方法来转变 IAM。
在这个视频中，Bob Kalka 解释了什么是身份架构，以及它如何帮助您管理用户、他们在需要访问的所有不同系统和应用程序中的身份和帐户，并揭示了任何身份架构方法的七个关键/严重事项。
观看杰出工程师 Jeff Crume 介绍好人、坏人和 4 个“A”：管理、认证、授权和审计。4 个“A”与哪些人应该、哪些人不应该访问您的数据有何关系？
在这个视频中，Jeff Crume 介绍了更好的选择 – 单点登录或 SSO，它如何帮助您管理大量密码而不影响安全性。
多重身份验证可提高您的身份真实性。在这个视频中，Jeff Crume 将解释这些不同因素的组合如何提高系统的安全性。