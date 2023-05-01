如今，先进的车队管理软件和指标已大大简化车队维护管理。合适的软件通过使用人工智能 (AI) 和其他先进技术来更好地评估任何车队车辆的状态，并确保任何特定车辆达到最长的正常运行时间，从而简化工作流程。

循环盘点

一种库存管理方法，该方法对每天盘点的商品或资产数量进行划分，以便可以按确定的截止日期对所有商品进行盘点（例如，每天从 50 天内的 500 件清单中盘点 10 件商品）。这使组织能够全面了解对任何特定车辆至关重要的所有组件，而无需每周对每项特定资产进行昂贵的检查。

油箱管理通知

合适的车队管理软件可以自动管理车队车辆的燃料消耗，同时评估现有的燃料储存量，从而限制不必要添加燃料，并避免可能出现车辆耗尽燃料的情况。

生命周期成本计算

这种财务工具可以帮助公司了解产品从最初的购买、维护到报废的底线成本。

车辆调度中心管理

整个车队的 360 度视图，帮助您了解现有的车辆、它们的当前状态以及哪些车辆需要交付或维修，以便您做出正确的批准。

工作单

组织需要全面了解预防性维护计划，其中包括要求的维护任务、由谁执行以及何时执行。这样，他们就能更好地评估有多少车辆可以投入使用，以及在使用的车辆需要多长时间才能修好。它还创造了更好的机会来管理负责修复车队的人力资本。它还可以跟踪次要但重要的事情，例如机油更换和小型纠正性修复，以保持车队车辆平稳运行。

车队跟踪

车队提供商必须掌握其车辆在道路上位置的实时信息。车队跟踪使用远程信息处理使车队运营商能够跟踪车队的位置、状态和活动。这通常是通过每辆车上安装的 GPS 跟踪设备来实现的，这些设备会将数据传输到集中式软件。

软件更新

电子汽车的兴起意味着车队运营商需要制定全面的计划来管理车辆操作系统的更新。这包括决定何时更新软件以及如何推出更新，是一次性更新还是通过几辆车进行 beta 测试以避免因错误而导致的停机。