慢工出细活可以定义为通过降低工作节奏和任务量来提高工作场所的生产力和满意度。对于企业和员工而言，“慢工出细活”正在成为一种趋势，也在重构生产力的内涵，由此需要打造质重于量的工作环境。

在《Rest: Why You Get More Done When You Work Less》这本书中，硅谷顾问 Alex Soojung-Kim Pang 讲述了自己的一次休假经历，他在此期间完成了大量工作，但也经历了一段极其悠闲的时光。他说，他意识到关于工作时间和生产力的传统思维都是错误的。

慢工出细活要求我们重新审视生产力的定义。这一理念能鼓励公司及其员工以不同的视角思考生产力的意义，并思考以下问题：