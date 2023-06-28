标签
Business automation

何为生产力低下？

一位女士在办公室里看手机

慢工出细活可以定义为通过降低工作节奏和任务量来提高工作场所的生产力和满意度。对于企业和员工而言，“慢工出细活”正在成为一种趋势，也在重构生产力的内涵，由此需要打造重于的工作环境。

《Rest: Why You Get More Done When You Work Less》这本书中，硅谷顾问 Alex Soojung-Kim Pang 讲述了自己的一次休假经历，他在此期间完成了大量工作，但也经历了一段极其悠闲的时光。他说，他意识到关于工作时间和生产力的传统思维都是错误的。

慢工出细活要求我们重新审视生产力的定义。这一理念能鼓励公司及其员工以不同的视角思考生产力的意义，并思考以下问题

  • 你最擅长在什么样的工作环境下工作？
  • 哪些实践能促进可持续的生产力（即，是短跑还是马拉松）？
  • 您从事什么类型的工作，这份工作需要速度还是思考？

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。每份时事通讯都包含取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的 IBM 隐私声明

慢工出细活的起源

“慢工出细活”一词是由 Cal Newport 提出，他是一位计算机科学教授，同时也是《Digital Minimalism》《A World Without Email: Reimagining Work in an Age of Communication Overload》这两本畅销书的作者。他还有一档名为“Deep Questions with Cal Newport”的播客节目，其中探讨了在一个他所谓的日益肤浅的世界中，如何进行有深度的生活和工作。

《New Yorker》杂志中，Newport 讨论了每周四天工作制，但他表示这只能部分解决工作过劳这一真正问题。他说，在不减少工作量的情况下缩短一个人的工作时间只会让情况变得更糟。他强调，生产力应取决于工作质量而非数量。

慢工出细活与其他慢节奏运动有相似之处，例如 20 世纪 80 年代的慢食运动，这项运动也提倡注重正念。

Mixture of Experts | 12 月 12 日，第 85 集

解码 AI：每周新闻摘要

加入我们世界级的专家小组——工程师、研究人员、产品负责人等将为您甄别 AI 领域的真知灼见，带来最新的 AI 资讯与深度解析。
观看 Mixture of Experts 所有剧集

生产力谬论：慢工出细活的对立面

生产力谬论认为，只要我们工作足够努力或足够快，我们就会有时间去做我们最喜欢的事情。但忙碌并不一定意味着高效。如果让员工每天的工作任务和活动安排得满满当当，他们可能会忙得无暇去深入了解自己的能力和创造力。仅仅保持忙碌会导致员工没有精力去寻找目标和意义，并可能导致职业倦怠。

《哈佛商业评论》的支持下，一项针对 46 个国家或地区 1500 名受访者的调查发现，职业倦怠是一个巨大的全球性问题。主要调查结果如下：

  • 89% 的受访者表示，他们的工作生活变得越来越糟糕。
  • 85％ 的受访者表示他们的健康状况有所下降。
  • 56% 的受访者表示工作需求有所增加。
  • 在难以控制工作量的人员中，62% 表示在过去三个月“经常”或“非常频繁”地经历职业倦怠。

加州大学伯克利分校和迪肯大学的研究人员发现，导致职业倦怠的六个主要原因是工作负担过重、缺乏控制、回报不足、社区解体、缺乏公平和价值观冲突。职业倦怠也可能由其他原因导致，例如员工的任务清单堆积如山，他们永远无法完成。

另一大阻碍生产力的因素是无价值的繁琐工作。加快速度、更加努力地完成更多任务会导致员工永远忙忙碌碌，却离实现目标越来越远。工作团队可以设定更少更容易实现的目标，一次专注于一件事，并消除干扰因素，从而摆脱无价值的繁琐工作并提升生产力。

慢工出细活对企业和员工的好处

慢工出细活有一些显而易见的优点。工作节奏慢、一次只处理少量事情的员工，往往心理健康状况更好，也有更多精力去实现目标。精简高效、目标明确的工作还能让员工有更多时间进行社交、自我反思，更好地平衡工作与生活。

慢工出细活对企业也有好处。即使员工没有职业倦怠，他们的工作效率也往往无法达到应有的水平或最佳状态。放慢节奏可以让员工有更多时间专注于对客户和其他利益相关者最重要的事情，从而提高生产力，改善业务成果。

如何将慢工出细活付诸实践

“面对无休止的任务，我们除了开始抽离外，还能做什么？”科普和商业作家兼教育家 Karla Starr 问道。“当我们知道待办事项清单永远不会变短时，当我们知道只要不停有任务，我们的整体环境就不会发生改变时，我们为什么还要天真地激发额外的动力呢？”

一些欧洲国家或地区禁止在工作时间以外收发电子邮件，例如比利时新出台了“离线权”法。雇主还可以建议员工关闭电子邮件、Slack 和其他社交媒体的通知。公司政策可以建议员工通过发布“深度工作”模式的通知。

Newport 在他的《New Yorker》文章中声称，如果每周工作四天成为联邦标准，那么减少工作强度就不会是“少数初创企业进行的颠覆性实验”了。相反，如果雇主不提供这项福利，他们就必须给出合理的解释。随着时间的推移，缩短工作周的好处越来越明显，他们的理由可能会难以站得住脚。

管理者可以通过优先处理影响较大的少量项目，将员工的工作量控制在可持续的水平，从而鼓励员工慢工出细活。

慢工出细活带来的挑战

有人反对在工作场所放慢节奏。尽管世界卫生组织 (WHO) 指出了工作过劳的危险性，但知识工作者中的“奋斗文化”是指强调勤奋和长时间工作的工作场所环境。

工作场所的竞争也会阻碍慢工出细活。例如，Starr 形容美国是一个资本主义、赢家通吃的社会，具有根深蒂固的社会规范。这些规范与慢工出细活背道而驰。

Newport 讨论了慢工出细活的另一个挑战—管理“尚未分配的工作”的。换句话说，一些管理者可能会抵制慢工出细活，因为这需要他们确定工作的优先级并分配工作，而不仅仅是立即向员工发送电子邮件，告知需要完成的任务。

Newport 认为，电脑工作者的工作量过大是制度造成的，缩短工作周或仅仅限制工作时长并不能解决这个问题。组织应该考虑放慢工作日的节奏，减少在无关紧要的工作上花费的时间。

慢工出细活或许值得尝试，因为生产力损失代价高昂。例如，HubSpot 发现，仅美国企业每年因生产力损失而造成的损失就高达 1.8 万亿美元。

IBM 与慢工出细活

在生产力方面，科技既可以成为问题，也可能是解决方案。当员工超负荷工作且需要使用各种应用程序时，科技就变成了问题。如果员工可以自动执行重复性任务，从而将更多时间投入到能够带来成果的行动中，那么科技是解决方案。而将更多时间投入到更高质量的工作中，正是“慢工出细活”的核心所在。

如果运用得当，人工智能 (AI)自动化可帮助减轻繁琐工作的负担，减少员工为完成工作所需的工具数量。通过将 AI 应用于复杂流程或日复一日的工作中，您可以将员工从重复性工作中解放出来，支持员工取得更好的成果，并做出更明智的数据驱动决策。这样可以提高员工的工作满意度，从而降低员工流失率，而员工越满意，就越有可能让客户更满意。

生产力是指产出大于投入。慢工出细活强调的是工作质量而非数量。智能自动化旨在让员工能够以会话方式轻松获取所需信息和任务自动化功能，以便更好地服务客户并完成最重要的工作。
相关解决方案
业务自动化解决方案

利用 AI 和 IBM Automation 重新思考您的业务，让 IT 系统更具主动性，提升流程效率和员工的工作效率。

 探索自动化解决方案
自动化咨询服务

IBM 通过极致自动化咨询服务确保企业客户实现业务转型。

 业务自动化服务
IBM Cloud Pak for Business Automation

IBM Cloud Pak for Business Automation 是一套模块化的集成软件组件，用于运营管理和实现自动化。

 业务自动化
采取下一步行动

探索使用低代码工具快速实现智能自动化的业务流程自动化解决方案。

 探索自动化解决方案 阅读 IBM Automation 成功案例