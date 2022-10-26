“服装来自亚洲，可可与水果来自非洲，咖啡来自南美洲——新出台的《供应链法案》旨在为德国市场生产商品的人们提供权益保障。”
德国联邦政府官网上发布的《德国供应链尽职调查法案》(SCDDA) 序言，阐明了各国政府为何介入并重视供应链中的人文层面，而非仅关注供应链排放等环境影响。
2021 年，德国通过了《德国供应链尽职调查法案》。这将成为环境、社会及治理 (ESG) 问责制具有决定性意义的时刻——德国组织首次需要为其全球供应链中的人权问题承担法律责任。
尽管该法案重点聚焦于 ESG 中的“社会”维度，但其同样认识到环境风险及其对供应链中民众健康的负面影响具有深层关联性。因此，《供应链尽职调查法案》要求组织遵守涉及环境风险的国际协议——例如《水俣公约》与《巴塞尔公约》，以限制污染物、有毒化学品及危险废物处理造成的危害。
本文将深入探讨《德国供应链尽职调查法案》的影响对象、组织需履行的合规要求，以及如何为尽职调查义务做好准备。
什么是《德国供应链尽职调查法》？
德国《供应链尽职调查法案》对在德设立中央管理机构、主要营业地、行政总部、法定住所或分支机构的企业施加了尽职调查义务，要求其在整个供应链中遵守环境与人权标准。
该法案制定了一系列全面的义务清单，其中包括建立合规风险管理体系；还详细说明了必要的预防和补救措施，并制定了强制性投诉程序。该法案要求企业定期提交尽职调查文档与合规报告，违规行为将面临高额罚款。
各组织需采取哪些举措以遵守《德国供应链尽职调查法案》？
组织企业必须对自身运营及直接供应商（从原材料开采到产品交付客户的全程）的违规行为进行监测与干预，无论相关活动发生在德国境内或境外。
同时，若组织获知间接供应商可能存在违反环保标准或人权的行为，须立即对潜在违规情况启动风险分析。
该法案不仅明确了各组织对其供应链表现所承担的明确责任，还强制要求采取行动并实施有效的整改措施。
关键要点：
对企业高管而言，随着要求他们了解上游动态的压力不断增大，供应链如今需与财务表现同等重视——否则将面临切实的声誉、投资者及财务风险。
哪些组织属于《德国供应链尽职调查法案》的管辖范围？
该法案将分两个阶段纳入相关组织。
德国《供应链尽职调查法案》将适用于员工超过 3000 人的在德企业，以及在德注册且员工逾 3000 人的外资公司分支机构。员工统计范围包含本土企业外派海外人员。集团企业的员工数需合并计入母公司总量。法案明确将“签订超过六个月劳动合同的所有工作者”计入员工范畴。此项标准约涵盖 600 家企业。
法案适用范围将扩展至员工数超 1000 人的在德企业，以及在德注册员工逾千人的外资分支机构。此标准生效后，受规管企业数量将增至约 2900 家。
《德国供应链尽职调查法案》会影响中小企业吗？
需明确的是，《德国供应链尽职调查法案》将产生连锁效应。即便不在适用范围内的中小型企业，未来数月乃至数年内仍可能受到影响，因为大型企业很可能会将法案施加于自身的尽职调查义务转嫁至其供应商。
根据德国《供应链尽职调查法案》，人权风险被定义为“基于事实迹象足以判定下列任一禁令将遭违反的高度盖然性情境：”
根据德国《供应链尽职调查法案》，环境风险被界定为“基于事实迹象足以判定下列任一禁令将遭违反的高度盖然性情境：”
依据公约第 4 条生产含汞产品
根据该法案规定的尽职调查义务包含以下多项高阶要求。最值得注意的是，其分类标准与报告要求标志着报告范式的转变——从传统环境指标转向更全面的报告体系，尤其将员工工作条件等社会因素纳入核心考量。
所有企业都必须实施适当的风险管理或相应调整现有风险管理。企业必须判定自身经营活动或供应链中的经营活动是否存在侵犯人权的风险。
企业需要通过一份有关人权和环境战略的政策声明。政策声明必须包含以下内容：供应链中遵守人权与环境尽职调查义务的程序、已识别的具体风险，以及企业对员工与供应商在人权和环境方面的期望要求。
企业需基于风险分析采取或审查适当的预防及补救措施。这适用于供应商选择与监控、行为准则制定、培训课程实施以及可持续合同起草等方面。
企业必须以书面形式建立、实施并公布投诉机制，使（潜在）受影响者及侵权知情者能够通过该机制指认人权风险与侵权行为。投诉程序的有效性也需每年接受审核，且必要时进行临时审核。
所有尽职调查义务均须形成书面记录，且企业必须每年编制并发布尽职调查报告。该报告还必须提交至联邦经济事务与出口管制局 (BAFA)。
遵守《德国供应链尽职调查法案》要求对企业至关重要，不仅能保护声誉，还能维护利润底线，因为违规处罚相当严厉。
此外，工会和非政府组织也可被授予代表受影响方提起诉讼的权力。
联邦经济事务与出口管制局已具备有效的执法能力，可监督企业供应链管理，且能主动采取行动或应受影响者请求开展工作。管制局有权进入营业场所、索取信息、检查文件。
IBM® Envizi ESG Suite 通过在可审计系统中提供财务级数据，支持组织和满足全球供应链联盟 (GSCA) 的报告要求。
具体来说，IBM Envizi 的价值链调查与评估模块是一个单一门户，可便捷且安全地从整个价值链收集 ESG 指标，从而简化报告流程。该模块可帮助解锁有价值的洞察分析，通过以下方面支持组织进行重要性和风险评估：
对企业而言，在供应链全环节推行稳健的可持续发展策略，如今已成为不可或缺的商业准则。未履行环境标准及人权尽职调查要求的企业，将遭受经济与声誉双重损失，并在德国运营面临阻碍。
鉴于欧洲议会近期已通过《企业可持续发展尽职调查指令》提案，一套统一的供应链尽职调查流程很可能即将落地。届时，该指令将优先于国家尽职调查法。
结合将于 2024 年生效的《欧盟企业可持续发展报告指令》(CSRD) 的出台，随着各国政府开始要求企业承担更多责任，可持续发展报告与供应链尽职调查的发展方向正日益清晰。
当前正是各组织着手确保符合环境、劳工及健康安全法规的关键时机，以此未雨绸缪应对即将出台的新法规。
注意：本文信息的最后更新时间是 2022 年 10 月。各组织应参阅《《德国供应链尽职调查法案》官方常见问题，了解最新信息和更新。
