“服装来自亚洲，可可与水果来自非洲，咖啡来自南美洲——新出台的《供应链法案》旨在为德国市场生产商品的人们提供权益保障。”

德国联邦政府官网上发布的《德国供应链尽职调查法案》(SCDDA) 序言，阐明了各国政府为何介入并重视供应链中的人文层面，而非仅关注供应链排放等环境影响。

2021 年，德国通过了《德国供应链尽职调查法案》。这将成为环境、社会及治理 (ESG) 问责制具有决定性意义的时刻——德国组织首次需要为其全球供应链中的人权问题承担法律责任。

尽管该法案重点聚焦于 ESG 中的“社会”维度，但其同样认识到环境风险及其对供应链中民众健康的负面影响具有深层关联性。因此，《供应链尽职调查法案》要求组织遵守涉及环境风险的国际协议——例如《水俣公约》与《巴塞尔公约》，以限制污染物、有毒化学品及危险废物处理造成的危害。

本文将深入探讨《德国供应链尽职调查法案》的影响对象、组织需履行的合规要求，以及如何为尽职调查义务做好准备。

什么是《德国供应链尽职调查法》？

德国《供应链尽职调查法案》对在德设立中央管理机构、主要营业地、行政总部、法定住所或分支机构的企业施加了尽职调查义务，要求其在整个供应链中遵守环境与人权标准。

该法案制定了一系列全面的义务清单，其中包括建立合规风险管理体系；还详细说明了必要的预防和补救措施，并制定了强制性投诉程序。该法案要求企业定期提交尽职调查文档与合规报告，违规行为将面临高额罚款。

各组织需采取哪些举措以遵守《德国供应链尽职调查法案》？

组织企业必须对自身运营及直接供应商（从原材料开采到产品交付客户的全程）的违规行为进行监测与干预，无论相关活动发生在德国境内或境外。

同时，若组织获知间接供应商可能存在违反环保标准或人权的行为，须立即对潜在违规情况启动风险分析。

该法案不仅明确了各组织对其供应链表现所承担的明确责任，还强制要求采取行动并实施有效的整改措施。

关键要点：

对企业高管而言，随着要求他们了解上游动态的压力不断增大，供应链如今需与财务表现同等重视——否则将面临切实的声誉、投资者及财务风险。

哪些组织属于《德国供应链尽职调查法案》的管辖范围？

该法案将分两个阶段纳入相关组织。

第一阶段：自 2023 年 1 月起

德国《供应链尽职调查法案》将适用于员工超过 3000 人的在德企业，以及在德注册且员工逾 3000 人的外资公司分支机构。员工统计范围包含本土企业外派海外人员。集团企业的员工数需合并计入母公司总量。法案明确将“签订超过六个月劳动合同的所有工作者”计入员工范畴。此项标准约涵盖 600 家企业。

第二阶段：自 2024 年 1 月起

法案适用范围将扩展至员工数超 1000 人的在德企业，以及在德注册员工逾千人的外资分支机构。此标准生效后，受规管企业数量将增至约 2900 家。

《德国供应链尽职调查法案》会影响中小企业吗？

需明确的是，《德国供应链尽职调查法案》将产生连锁效应。即便不在适用范围内的中小型企业，未来数月乃至数年内仍可能受到影响，因为大型企业很可能会将法案施加于自身的尽职调查义务转嫁至其供应商。