主页 影响 计划 实践中的影响

深入了解我们的 ESG 框架“IBM 影响力”

阅读 2023 年“IBM 影响力”报告要点
企业社会责任

IBM 员工共同许下诺言，致力于为彼此也为我们的全球社区创造更美好、更公平的世界。

通过 2023 年“IBM 影响力”报告了解 IBM 员工如何利用技术

“IBM 影响力”博客

阅读成功案例，了解那些满怀使命感的人如何借助我们的技术产生积极影响
与当今专家共创可持续未来 普及 AI 技能：IBM 正在帮助缩小数字鸿沟 IBM 承诺到 2030 年实现温室气体净零排放
更多值得探索的领域
企业责任 可持续性发展 教育和技能 社会影响 环境
计划
教育

了解 IBM 如何采取大胆行动来缩小技能差距

 2030 年承诺
教育

免费提供工作技能、课程和证书，助您在科技领域大展宏图

 IBM SkillsBuild
教育

认识 P-TECH，这是一种独特的公共教育模式，帮助来自弱势群体背景的高中生掌握相关技能，获得具有竞争力的 STEM 工作

 P-TECH
可持续性发展

了解 IBM 如何助力全球非营利组织和政府组织，为特别容易受到环境威胁的群体提供服务

 Sustainability Accelerator
IBM 捐赠和志愿者服务

了解我们如何将 IBM 员工与他们需要的资源联系起来，以便在世界各地的社区产生影响

 IBM 参与

奖项

组织领导者

IBM 荣获 2024 年“组织领导者”之“气候领导者”奖

 2024 年“净零排放领导者”

《福布斯》将 IBM 评为美国 100 强企业，以表彰我们在减少温室气体排放以及到 2050 年向低碳经济转型方面的表现

 2024 年“应届毕业生最佳雇主”

IBM 被《福布斯》评为“应届毕业生最佳雇主”之一，有力地证实了我们对学徒和新领计划投资的承诺

 2024 年“最佳多元化雇主”

IBM 被《福布斯》评为 2024 年最佳多元化雇主之一

 2024 年“全球最具商业道德企业”

IBM 因其在良好道德实践和财务绩效之间的联系而获得 Ethisphere 的认可

 最佳残疾包容工作场所

IBM 是得分最高的公司，在 2023 年残疾平等指数 (DEI) 中获得满分 100 分

 2023 年“美丽建筑”

IBM 凭借位于纽约州约克敦高地的 Thomas J. Watson 研究中心，荣获 2023 年“国际青苹果环境奖”的“美丽建筑”金奖

2023 年“最佳环保公司”

IBM 跻身于在环保方面表现最出色的 10 大公司，不仅仅按照相关标准进行环境信息披露和采取措施，还利用我们独特的业务模式来产生影响

 2023 年 Latin Trade Index“美洲可持续发展”奖

IBM 被评为 2023 年拉丁美洲最具可持续发展能力的五家公司之一

 PRSA 2022

IBM 荣获 PRSA 2022 Anvil“最具成效 ESG 活动”奖

 爱迪生奖

IBM SkillsBuild 荣获 2022 年“爱迪生体验式学习奖”铜奖