组织领导者 IBM 荣获 2024 年“组织领导者”之“气候领导者”奖

2024 年“净零排放领导者” 《福布斯》将 IBM 评为美国 100 强企业，以表彰我们在减少温室气体排放以及到 2050 年向低碳经济转型方面的表现

2024 年“应届毕业生最佳雇主” IBM 被《福布斯》评为“应届毕业生最佳雇主”之一，有力地证实了我们对学徒和新领计划投资的承诺

2024 年“最佳多元化雇主” IBM 被《福布斯》评为 2024 年最佳多元化雇主之一

2024 年“全球最具商业道德企业” IBM 因其在良好道德实践和财务绩效之间的联系而获得 Ethisphere 的认可

最佳残疾包容工作场所 IBM 是得分最高的公司，在 2023 年残疾平等指数 (DEI) 中获得满分 100 分

2023 年“美丽建筑” IBM 凭借位于纽约州约克敦高地的 Thomas J. Watson 研究中心，荣获 2023 年“国际青苹果环境奖”的“美丽建筑”金奖

2023 年“最佳环保公司” IBM 跻身于在环保方面表现最出色的 10 大公司，不仅仅按照相关标准进行环境信息披露和采取措施，还利用我们独特的业务模式来产生影响

2023 年 Latin Trade Index“美洲可持续发展”奖 IBM 被评为 2023 年拉丁美洲最具可持续发展能力的五家公司之一

PRSA 2022 IBM 荣获 PRSA 2022 Anvil“最具成效 ESG 活动”奖