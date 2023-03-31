深入了解我们的 ESG 框架“IBM 影响力”
了解 IBM 如何采取大胆行动来缩小技能差距
免费提供工作技能、课程和证书，助您在科技领域大展宏图
认识 P-TECH，这是一种独特的公共教育模式，帮助来自弱势群体背景的高中生掌握相关技能，获得具有竞争力的 STEM 工作
了解 IBM 如何助力全球非营利组织和政府组织，为特别容易受到环境威胁的群体提供服务
了解我们如何将 IBM 员工与他们需要的资源联系起来，以便在世界各地的社区产生影响
IBM 荣获 2024 年“组织领导者”之“气候领导者”奖
《福布斯》将 IBM 评为美国 100 强企业，以表彰我们在减少温室气体排放以及到 2050 年向低碳经济转型方面的表现
IBM 被《福布斯》评为“应届毕业生最佳雇主”之一，有力地证实了我们对学徒和新领计划投资的承诺
IBM 被《福布斯》评为 2024 年最佳多元化雇主之一
IBM 因其在良好道德实践和财务绩效之间的联系而获得 Ethisphere 的认可
IBM 是得分最高的公司，在 2023 年残疾平等指数 (DEI) 中获得满分 100 分
IBM 凭借位于纽约州约克敦高地的 Thomas J. Watson 研究中心，荣获 2023 年“国际青苹果环境奖”的“美丽建筑”金奖
IBM 跻身于在环保方面表现最出色的 10 大公司，不仅仅按照相关标准进行环境信息披露和采取措施，还利用我们独特的业务模式来产生影响
IBM 被评为 2023 年拉丁美洲最具可持续发展能力的五家公司之一
IBM 荣获 PRSA 2022 Anvil“最具成效 ESG 活动”奖
IBM SkillsBuild 荣获 2022 年“爱迪生体验式学习奖”铜奖