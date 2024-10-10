由于 Kubernetes 架构中的每个组件均相互依赖，因此实现可观察性需要一个更为全面的方法。

Kubernetes 可观察性要求组织不仅仅收集和分析集群级别的日志、跟踪和指标数据，还需要更进一步，将数据点关联起来，以便更好地了解 Kubernetes 集群内部的关系和事件，这是该过程的核心所在。这意味着，组织必须依赖量身定制的云原生可观察性策略，并仔细检查系统内的每个可用数据源。

K8s 环境中的可观察性涉及：

1. 超越指标、日志和应用程序。与虚拟机 (VM) 监测非常相似，Kubernetes 可观察性必须考虑所有日志数据（来自容器、主节点和工作程序节点以及底层基础架构）和应用程序级指标。然而，与 VM 不同的是，Kubernetes 可以协调超越应用程序和集群的容器交互。因此，Kubernetes 环境在网络集群和应用程序外部和内部存储了大量有价值的数据，包括 CI/CD 管道（输入 K8s 集群）和 GitOps 工作流（驱动 K8s 集群）中的数据。

Kubernetes 也不会像传统应用程序和 VM 那样公开指标、日志和跟踪数据。Kubernetes 倾向于捕获数据“快照”，即在生命周期中某个特定时刻捕获的信息。如果系统中每个集群中的每个组件以不同的格式和不同的速度记录不同类型的数据，那么仅通过分析离散数据点来建立可观察性可能会很困难，甚至不可能。

此外，Kubernetes 不会创建应用程序或集群级别的主日志文件。每个应用程序和集群都会在各自的环境中记录数据，因此用户必须手动汇总和导出数据，才能在一个位置查看所有数据。由于容器可以在几秒钟内启动、关闭或完全消失，因此在没有适当上下文的情况下，即使是手动聚合的数据也可能无法全面反映实际情况。

2. 优先考虑情境和数据相关性。监控和可观察性是维护高效 Kubernetes 基础设施的关键组成部分。它们的与众不同之处在于目标。监控有助于阐明系统中出现的情况，而可观察性则旨在阐明系统为何会以此方式运行。为此，行之有效的 Kubernetes 可观察性会优先连接各数据点之间的点，以便找到性能瓶颈与功能问题的根本原因。

要了解 Kubernetes 集群行为，您必须在所有其他集群事件的情境下了解集群中的每个独立事件、集群的一般行为以及最终导致相关事件的所有其他事件。

例如，如果一个 Pod 在一个工作程序节点中启动，却在另一个工作程序节点中终止，则您需要了解其他 Kubernetes 节点中同时发生的所有事件，以及其他 Kubernetes 服务、API 服务器和命名空间发生的所有事件，才能清楚地了解该变更、其根本原因及其潜在后果。

换句话说，在 Kubernetes 环境中，仅仅监测任务通常是不够的。为了实现 Kubernetes 可观察性，获得相关的系统洞察，或开展准确的根本原因分析，IT 团队必须能够聚合整个网络的数据并将其情境化。

3. 使用 Kubernetes 可观察性工具。实施和维护 Kubernetes 可观察性是一项庞大且复杂的工作。但是，使用正确的框架和工具可简化此流程，并提高整体数据可视化程度和透明度。

企业可从一系列可观察性解决方案中进行选择，其中包括可自动执行指标聚合和分析的程序（如 Prometheus 和 Grafana）、能自动记录日志的程序（如 ELK、Fluentd 和 Elasticsearch）以及可提升跟踪可见性的程序（如 Jaeger）。OpenTelemetry 等集成解决方案可管理全部三大可观察性实践。定制的云原生解决方案（如 Google Cloud Operations、AWS X-Ray、Azure Monitor 和 IBM Instana Observability）则可提供针对其基础设施上运行的集群而进行优化的可观察性工具和 Kubernetes 仪表板。