知识工作者（通常受过高级培训，并拥有多年经验）已成为世界各地企业的宝贵资产。企业依靠这些“以思考为生”的人来推动创新、解决问题和管理人员。

然而，如何提升知识工作者的能力以维持其生产力，却是一项长期的挑战。很多时候，这些技术型员工会陷入管理日常任务或企业官僚主义的泥潭，以至于留给创造性思维的时间越来越少。企业在知识工作者离开时会面临另一项挑战，即寻找一种方法来记录、分享和保留他们的知识，从而将其优势扩展到整个公司。

要充分利用知识工作者的技能、创意和洞察力，需要严谨的业务管理，包括整合公司数据和部署有据可查的流程。本文将探讨新兴工具如何为此提供帮助。