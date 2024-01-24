温室气体报告是指记录企业、组织、国家或地区的温室气体 (GHG) 排放量的过程。总排放量是根据工业流程、能源使用情况和运输等多种数据来源计算得出的，并定期报告以便为商业实践和国际政策提供信息。
1994 年，《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC) 为稳定温室气体浓度设定了一些目标，以此作为应对气候变化的一种手段。三年后通过的《京都议定书》为工业化国家设定了具体的减排目标。在 2015 年召开的联合国气候变化大会 (COP21) 上，世界各个国家或地区承诺遵守《巴黎协定》，这份具有里程碑意义的国际条约旨在将地球变暖幅度限制在比工业化前的水平高 2°C (3.6°F) 以内，长期目标是将变暖幅度限制在 1.5°C (2.7°F) 以内。如今，40 多个国家或地区制定了相关法律，将提交温室气体排放报告设为一项硬性要求。
尽管二氧化碳 (CO2) 被视为温室效应的罪魁祸首，但它并非唯一的肇因。其他温室气体（包括甲烷和一氧化二氮以及氯氟烃等氟化气体）的影响以二氧化碳当量 (CO2e) 来衡量。每种温室气体的影响都以其全球变暖潜能值 (GWP) 来衡量。这一指标将一种气体在特定时间段内的蓄热能力与二氧化碳的蓄热能力进行比较。CO2e 测量有助于以可比较的方式展示所有温室气体的整体影响。
对于企业而言，排放分为三类：
测量技术不尽相同，包括直接监测排放源头以及一些间接方法，例如根据燃料消耗数据估算排放。
温室气体盘查清册是一种可持续发展报告，旨在完整说明公司或实体在给定时间段内的总计温室气体排放量和消除量。这份报告汇集了所有主要温室气体的数据，包括直接排放（公司拥有或控制的来源产生的排放）和间接排放（公司由于生产能源而产生的排放）。这份报告还包括为平衡排放量而付出的努力的相关数据。排放盘查清册有助于指导有关温室气体使用和减排工作的决策、确定减排趋势和机会，并且通常包含在强制性报告要求中。盘查清册往往作为年度报告和其他工作的一部分予以公布。
很多报告工具和报告系统都会提供有关如何测量、分析和传输相关数据的指导。最广泛使用的温室气体核算工具是《温室气体企业核算和报告标准》，通常称为《温室气体核算体系》、《GHG 核算体系》或《GHGP》。作为世界资源研究所与世界可持续发展工商理事会 (WBCSD) 共同提出的一项倡议，《温室气体核算体系》提供了一些原则、指导、工具和方法，以帮助编纂温室气体盘查清册和报告相关数据。该体系围绕五项原则而构建：相关性、完整性、一致性、透明度和准确性。
全球政策制定者将《温室气体核算体系》视为温室气体报告标准的基准，各个国家或地区以及众多公司在制定各自的排放测量和报告政策时经常会使用该体系。它可用来跟踪个别产品、特定公司或者国家或地区乃至整个价值链的排放数据。由于该体系被广泛使用，全球各地的排放报告变得更加一致，数据集更具可比性。
温室气体排放报告能够让各个公司清楚地了解他们的环境影响并确定需要改进的关键领域，以帮助他们实现环境、社会和治理 (ESG) 目标。借助这样的透明度，企业有望更好地设定切合实际的可持续发展目标和承担企业的社会责任。准确、全面的数据至关重要：报告的排放数据呈现的趋势和更好的排放源信息可能揭示采用更环保型实践的机会，并帮助确定碳捕集与封存 (CCS) 以及碳汇等缓解措施的结果。这些数据对于持续遵守国际温室气体报告要求至关重要，还有助于了解可以通过哪些机会节约成本和提高运营效率。
尽管各个国家或地区以及各个公司可以自愿或者为了满足内部和利益相关者的利益而提交温室气体报告，但它们当中的大多数还必须遵守政府和国际组织制定的强制性计划和标准。很多计划要求排放量超过特定公吨数的企业或组织提交报告。一些最大的强制性报告倡议包括：
GHGRP 由美国环境保护署 (EPA) 于 2009 年制定，要求美国的大型排放源和供应商报告他们的温室气体排放。该计划是《清洁空气法》的延伸，涵盖了美国大约 85% 的温室气体排放。该计划侧重于发电厂、石油和天然气、化学品和废弃物等能源行业。GHGRP 主要针对大量排放温室气体的设施。这些设施必须在报告中包含二氧化碳、甲烷、一氧化二氮和氟化气体的数据；报告每年提交一次，并提供上一个日历年收集的温室气体数据。EPA 的《温室气体报告计划》包括基于规模、行业和影响的具体要求，并可能进行调整（例如，GHGRP 在 2022 年为适用于石油和天然气供应商的 W 小节要求新增了设施级排放源类别）。该机构提供了一些工具，用来确定对不同设施的适用性1，并向公众开放 GHGRP 数据以支持透明度和问责制。
虽然 GHGRP 适用于能源行业，但美国证券交易委员会 (SEC) 规定各行业的各大公司都要报告温室气体排放。SEC 规定，如果大型上市公司大量排放温室气体或者排放量可能影响投资决策，则需报告他们的范围 1 和范围 2 排放。该委员会还规定，这些公司必须取得温室气体排放专家出具的报告，以核实他们披露的信息准确无误。
EU ETS 于 2005 年启动，是欧盟应对气候变化的政策基石，涵盖了 31 个国家或地区的 11,000 多个发电站和工业厂房以及航空公司。它的限额和贸易体系对相关实体的温室气体总排放量施加了限制，随着时间的推移，这些限制会减少。各个实体可以购买或出售排放配额，该条款旨在提供灵活性并激励减排。报告的数据必须包含二氧化碳水平，一些设施还需报告一氧化二氮和全氟化碳。
根据《巴黎协定》建立的《联合国气候变化框架公约》规定，所有国家或地区都必须编纂国家或地区盘查清册，以详细说明总排放量和消除量，从而报告温室气体排放情况。这些数据用来进行全球盘点 (GST)，GST 是每五年发布一次的有关排放情况和气候目标的温室气体数据报告。联合国年度缔约方大会 (COP) 每年都会对该计划进行评估，并根据需要对条约及其规则进行更改。
澳大利亚的 NGERS 制定于 2007 年，要求企业报告他们的温室气体排放、能源生产和能源消耗。该国的排放和能源报告系统 (EERS) 用来收集数据，包括有关各种温室气体和能源指标、特定设施的排放系数以及其他方面的信息。最终的报告将为澳大利亚政府的气候变化政策和措施提供指导。
作为非洲最大的温室气体排放国之一，南非于 2019 年引入了针对温室气体排放大户的强制性温室气体报告要求。此外，该国还设立了碳税作为一项财务激励措施，以减少排放，特别是大量使用煤炭作为燃料而产生的排放。各个公司每年利用南非温室气体排放报告系统 (SAGERS) 上传排放数据，并确保遵循全球报告实践。
日本政府要求各个公司和组织每年报告他们的温室气体排放，以帮助履行该国对《巴黎协定》的承诺。强制性报告要求涵盖了工业部门、能源、运输和商业建筑等行业。报告需要接受第三方验证，以确保准确性和可靠性。预计未来几年还会出台一部有关报告的法律。
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1 Greenhouse Gas Reporting Program Applicability Tool, Environmental Protection Agency (epa.gov), August 2023