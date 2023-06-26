使用现成的预构建生成式模型时存在一些根本性问题。每个组织都必须在价值创造的机会与潜在风险之间取得平衡。根据业务类型和具体用例，如果风险容忍度较低，组织会发现自行构建或与可信合作伙伴合作能够获得更好的结果。

在使用现成生成式 AI 模型时，需要考虑的主要问题包括：

互联网数据并非总是公平且准确的

当今许多生成式 AI 的核心依赖于来自 Wikipedia、网站、文章、图像或音频文件等大量数据。生成式模型通过匹配底层数据的模式来生成内容，如果缺乏控制，可能存在恶意意图，例如传播虚假信息、偏见或网络骚扰。由于这项技术仍然非常新，有时缺乏问责机制，同时在版权和版税等方面也增加了声誉和合规风险。

模型开发者与所有模型用例之间可能存在脱节

生成式模型的下游开发者可能无法全面了解模型将如何被使用或改编到其他用途。这可能导致错误的假设和结果。当错误涉及较不重要的决策（如选择某个产品或服务）时影响有限，但如果影响到业务关键决策，则可能使组织面临不道德行为指控（包括偏见）或监管合规问题，从而引发审计或罚款。

诉讼和监管影响使用

对诉讼和监管的担忧最初会限制大型组织使用生成式 AI 的方式。尤其在高度受监管的行业，如金融服务和医疗保健，对基于不完整或不准确数据所做的不道德或有偏见的决策容忍度极低，而模型错误可能带来严重后果。

随着时间推移，生成式模型的监管环境将逐渐完善，但企业需要主动遵守相关规定，以避免合规违规、损害公司声誉、引发审计或遭受罚款。