标签
人工智能

了解如何以负责任的方式扩展业务就绪型生成式 AI

规模更小的 watsonx 系列 Bloom

试想一下，通过文本查询开启全新的知识世界，将如何大幅提升学习效能与工作效率，这一切皆有可能。生成式 AI 的应用场景日益丰富，包括协助撰写文章、论文或电子邮件；获取研究摘要；生成创意和头脑风暴；在零售和旅游中提供个性化推荐的动态搜索；以及为教育和培训解释复杂主题。借助生成式 AI，搜索方式将发生巨大变化。用户不再只是得到多个文章的链接，而是直接获得从海量数据中综合得出的答案。这就像是在与一台非常聪明的机器进行对话。

什么是生成式 AI？

生成式 AI 使用一种先进的机器学习算法，根据用户的提示并运用 自然语言处理 (NLP) 来生成对几乎任何问题的答案。它利用大量的互联网数据、大规模预训练和强化学习，使用户交互呈现出惊人的类人特性。通过人类反馈的强化学习 (RLHF)，生成式 AI 能根据不同的情境和场景进行调整，随着时间推移变得更加准确和自然。生成式 AI 正在被分析用于多种应用场景，包括营销、客户服务、零售和教育。

ChatGPT 是最早的生成式 AI 之一，但如今已有许多竞争者出现

ChatGPT 使用名为 Transformer 的深度学习架构，代表了 NLP 领域的重大进步。虽然 OpenAI 占据了领先地位，但竞争也越来越激烈。根据 Precedence Research，2022 年全球生成式 AI 市场规模为 107.9 亿美元，预计到 2032 年将达到约 1180.6 亿美元，2023 至 2032 年的复合年增长率 (CAGR) 为 27.02%。这一切固然令人赞叹，但也并非全无隐忧。

生成式 AI 与高风险业务

使用现成的预构建生成式模型时存在一些根本性问题。每个组织都必须在价值创造的机会与潜在风险之间取得平衡。根据业务类型和具体用例，如果风险容忍度较低，组织会发现自行构建或与可信合作伙伴合作能够获得更好的结果。

在使用现成生成式 AI 模型时，需要考虑的主要问题包括：

互联网数据并非总是公平且准确的

当今许多生成式 AI 的核心依赖于来自 Wikipedia、网站、文章、图像或音频文件等大量数据。生成式模型通过匹配底层数据的模式来生成内容，如果缺乏控制，可能存在恶意意图，例如传播虚假信息、偏见或网络骚扰。由于这项技术仍然非常新，有时缺乏问责机制，同时在版权和版税等方面也增加了声誉和合规风险。

模型开发者与所有模型用例之间可能存在脱节

生成式模型的下游开发者可能无法全面了解模型将如何被使用或改编到其他用途。这可能导致错误的假设和结果。当错误涉及较不重要的决策（如选择某个产品或服务）时影响有限，但如果影响到业务关键决策，则可能使组织面临不道德行为指控（包括偏见）或监管合规问题，从而引发审计或罚款。

诉讼和监管影响使用

对诉讼和监管的担忧最初会限制大型组织使用生成式 AI 的方式。尤其在高度受监管的行业，如金融服务和医疗保健，对基于不完整或不准确数据所做的不道德或有偏见的决策容忍度极低，而模型错误可能带来严重后果。

随着时间推移，生成式模型的监管环境将逐渐完善，但企业需要主动遵守相关规定，以避免合规违规、损害公司声誉、引发审计或遭受罚款。

如何负责任地扩展生成式 AI 的使用？

随着 AI 洞察结果对业务的重要性不断提升，以及技术选择不断增加，组织需要确保其模型以负责任的方式运行，具备透明的流程和可解释的结果。主动在 AI 项目中融入治理的组织，能够更有效地发现和缓解模型风险，同时增强遵循道德原则和政府法规的能力。

当务之急是选择可信赖的技术并契合企业自身能力。您可以从了解 IBM 在新生成式 AI 模型方面的进展开始，利用 watsonx.ai，并主动部署 watsonx.governance，以推动当前及未来的负责任、透明且可解释的 AI 工作流。

什么是 watsonx.governance？

watsonx.governance 提供了强大的治理、风险与合规 (GRC) 工具包，旨在将 AI 生命周期工作流落地，实现主动风险检测与缓解，并提升对日益变化的法律、道德和监管要求的合规性。可定制的报告、仪表板和协作工具将分布式团队连接起来，提高利益相关者的效率、生产力和问责性。模型元数据和事实的自动捕获不仅支持审计，还推动模型结果的透明性和可解释性。

IBM OpenPages是一款统一的治理、风险和合规 (GRC) 解决方案，可帮助您管理、监控和报告风险和合规性，从而加速整个组织的治理并简化风险管理。了解更多关于 watsonx.governance 如何推动负责任、透明且可解释的 AI 工作流，以及未来即将推出的功能增强。

 

作者

Holly Vatter

Senior Product Marketing Manager for watsonx.governance

资源

面向 CEO 的生成式 AI 指南

了解 CEOs 如何在生成式 AI 所能创造的价值与其所需的投资和带来的风险之间取得平衡。
将你的生成式 AI 技能提升到新的水平

学习基本概念并通过亲手实验、课程、指导项目、试用等方式培养您的技能。
解锁生成式 AI + ML 的强大功能

了解如何自信地将生成式 AI 和机器学习融入您的业务中。
让 AI 充分发挥作用：利用生成式 AI 提高投资回报率

想要从 AI 投资中获得更好的回报吗？了解如何通过帮助您最优秀的人才构建和提供创新的新解决方案，在关键领域扩展生成式人工智能来推动变革。
2024 年 AI 实际应用

我们对 2,000 家组织进行了调查，旨在了解他们的 AI 计划，以发现哪些方法有效、哪些方法无效，以及如何才能取得领先。
深入了解 IBM Granite

IBM Granite 是我们开放式、性能优异、值得信赖的 AI 模型系列，专门为企业量身定制，并经过优化，可以帮助您扩展 AI 应用。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
如何选择合适的基础模型

了解如何为您的用例选择最合适的 AI 基础模型。
树立信任，从容自信在 AI 新时代蓬勃发展

深入了解强大 AI 战略的 3 个关键要素：创造竞争优势、在整个企业中扩展 AI 以及推进值得信赖的 AI。
采取后续步骤

一站式访问跨越 AI 开发生命周期的功能。利用用户友好型界面、工作流并访问行业标准 API 和 SDK，生成功能强大的 AI 解决方案。

 深入了解 watsonx.ai 预约实时演示