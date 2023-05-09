watsonx.ai 背后的技术介绍IBM 面向企业的 AI 产品组合

我们处于 AI 革命的最前沿。在过去十年里，数据的可用性与强大计算能力的碰撞催生了深度学习，从而实现了众多令人瞩目的 AI 功能。然而，我们面临着一个矛盾的挑战：自动化本身却高度依赖人力。这听起来像个玩笑，但事实并非如此——任何尝试使用 AI 解决业务问题的人都深有体会。

传统的 AI 工具虽然功能强大，但往往价格高昂、耗时费力且使用不便。数据必须经过费力的收集和整理，并用特定任务的注释进行标注，才能用于训练 AI 模型。构建模型需要稀缺且专业的技能，而且每遇到一项新任务都必须重复这一流程。因此，企业主要将精力放在那些数据丰富且具有高业务价值的任务自动化上，其他任务往往被忽视。但这种情况正在开始改变。

转换器模型和自监督学习方法的出现使我们能够利用海量未标注数据，为大型预训练模型（有时称为“基础模型”）铺平了道路。这些大型模型降低了实现自动化所需的成本与人力投入。

基础模型为多种 AI 应用程序提供了强大而灵活的支撑。我们可以利用基础模型在有限标注数据和最小工作量的情况下快速完成任务；在某些情境下，仅需描述当前任务，就能引导模型去解决问题。

然而，这些强大的技术也为企业带来了新的风险与挑战。当今许多模型是在数据质量和来源不明的数据集上训练的，这可能导致它们产生冒犯性、有偏见或事实错误的回应。最大的模型造价高昂，训练与运行耗费大量能源，且部署过程复杂。

IBM 一直致力于开发一套方法，专门应对企业在使用基础模型时遇到的核心挑战。今天，我们推出了 watsonx.ai，这是 IBM 为企业打造的门户，通向当今市场上最新的 AI 工具与技术。为了彰显该领域发展的迅速，有些工具仅上线数周，而在我撰写本文时，我们仍在不断新增工具。

watsonx.ai 是 IBM 本周发布的 watsonx 大型产品系列的一部分，内容丰富多样，并将不断演进，但我们的核心承诺始终如一：提供安全、企业级、可直接应用的自动化产品。

这是 IBM 持续努力的一部分，旨在加速客户在这一 AI 新范式下获取价值的过程。在此，我将介绍我们如何构建一套企业级 IBM 训练的基础模型，包括我们在数据管理与模型架构上的方法。我还将概述我们的新产品组合和工具，它们使企业能够在使用我们自有模型的同时，利用丰富的开源模型库，构建并部署基于基础模型的解决方案。