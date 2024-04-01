ChatGPT 脱颖而出，成为首个面向公众开放的生成式 AI 虚拟聊天机器人。现在，企业可以采用这一技术的基本原理，并将其应用于企业运营中，同时通过情景化和安全性进一步丰富其内涵。借助 IBM watsonx Assistant，公司可以构建大型语言模型，并使用专有信息对其进行训练，同时帮助确保数据的安全性。

会话式 AI 解决方案可以包含多种产品应用程序，以增加收入并改善客户体验。例如，智能聊天机器人可以解决客户对账单解释的常见问题。当客户要求账单解释时，生成式 AI 提供支持的聊天机器人可以向他们提供详细的解释，包括使用情况和超额费用的交易记录。

它还可以根据客户过去的使用需求提供新的产品套餐或合同条款，从而发现新的创收机会并提高客户满意度。

