如果使用得当，生成式人工智能（生成式 AI）可以成为推动产品创新的强大工具。我们将讨论精选的若干高影响力的产品用例，展示 AI 如何有潜力革新我们开发、营销并向客户交付产品的方式。强大的数据管理、预测性分析和生成式 AI 相结合，是将您的产品组织提升到更高水平的基础。

1. 使用 AI 驱动聊天机器人解答客户咨询

ChatGPT 脱颖而出，成为首个面向公众开放的生成式 AI 虚拟聊天机器人。现在，企业可以采用这一技术的基本原理，并将其应用于企业运营中，同时通过情景化和安全性进一步丰富其内涵。借助 IBM watsonx Assistant，公司可以构建大型语言模型，并使用专有信息对其进行训练，同时帮助确保数据的安全性。

会话式 AI 解决方案可以包含多种产品应用程序，以增加收入并改善客户体验。例如，智能聊天机器人可以解决客户对账单解释的常见问题。当客户要求账单解释时，生成式 AI 提供支持的聊天机器人可以向他们提供详细的解释，包括使用情况和超额费用的交易记录。

它还可以根据客户过去的使用需求提供新的产品套餐或合同条款，从而发现新的创收机会并提高客户满意度。

2. 加快产品现代化进程

生成式 AI 有能力自动执行手动产品现代化流程。生成式 AI 技术可以调查公开可用的来源，例如新闻稿，以收集竞争对手数据，并将当前产品组合与竞争对手的产品进行比较。它还可以了解市场优势并提出战略性产品变革建议。这些新洞察分析可以比以往任何时候都更快地实现。

生成式 AI 的一个主要优势是它能够生成代码。现在，业务用户可以使用生成式 AI 工具为新产品功能开发初步代码，而无需过多依赖技术团队。这些工具还可以分析代码，找出并修复代码中的错误，从而减少测试工作。

生成式 AI 解决方案（如 IBM watsonx Code Assistant）可满足企业的核心技术需求。Watsonx Code Assistant 可以帮助企业减少 30% 的开发工作量或提高 30% 的生产率。这些工具有可能彻底改变技术流程，提高技术产品的交付速度。

3. 分析客户行为以提供量身定制的产品建议

借助预测性分析和生成式 AI 的力量，企业可以了解特定客户何时最适合购买新产品，获得有关适当产品的建议，并获得与客户互动的下一步建议。例如，如果客户发生收购等重大业务变化，则根据以往交易训练的预测模型就能分析出客户对新产品的潜在需求。

生成式 AI 随后可以提出追加销售机会并向客户发送电子邮件，供销售人员审核。这使销售团队能够在为客户提供顶级服务的同时，加快实现价值的速度。使用 IBM watsonx.data，可以为各种分析和 AI 用例准备企业数据。

4. 分析客户反馈，为业务战略提供依据

企业有机会利用生成式 AI 改善客户体验，更方便地处理客户反馈。通过 IBM watsonx.ai，各种行业领先的模型可用于不同类型的摘要。这项技术可以快速解读和总结大量客户反馈。

然后，它可以提供包含详细需求和用户故事的产品改进建议，加快响应和创新的速度。生成式 AI 可以从流失客户的反馈中提取主题，以揭示趋势、建议新的销售策略，并为销售团队提供商业智能和预设的后续行动。

5. 应用客户细分进行智能营销

生成式 AI 有可能通过提高营销流程的速度、有效性和个性化来彻底改变数字营销。利用标准的数据分析方法，企业可以识别数据中的模式和聚类，从而更准确地定位客户。

一旦创建了簇，生成式 AI 就可以支持自动化内容创建流程，从而在各种平台上触达特定的客户群体。IBM watsonx Orchestrate 让用户能够自动执行日常任务并提高工作效率。这个工具可以即时创建内容、连接不同平台，并在这些平台上快速发布更新，从而在营销团队提供解决方案时节省时间和成本。

这种内容创作和客户拓展能力是生成式 AI 的关键差异化因素，也是这些新技术如此令人兴奋的原因之一。生成式 AI 可以将成本高昂的人工营销流程转化为加速的自动化流程。

准备好加速您的产品流程了吗？

 

