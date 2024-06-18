这是当今 CIO 们亟需解决的问题：您将 IT 预算花在了哪些方面？

云成本本来就是一项挑战——最近一项调查显示，24% 的受访者估计他们在软件支出上存在浪费。生成式 AI 的爆炸式增长使组织必须重视并考虑采用诸如 FinOps 和科技业务管理 (TBM) 之类的框架，以提高所有科技支出的可见性和问责性。

但这在实践中意味着什么？组织如何才能在 IT 支出方面转而采用更加规范、以价值为导向的方法？生成式 AI 在这一领域有何影响？

为了帮助解答这些问题，我们请教了 IBM® Cloud & Technology Advisory Practice 的合伙人 Declan Coombs。Declan 拥有 20 余年经验，致力于帮助组织通过技术和云转型获得更多价值。