这是当今 CIO 们亟需解决的问题：您将 IT 预算花在了哪些方面？
云成本本来就是一项挑战——最近一项调查显示，24% 的受访者估计他们在软件支出上存在浪费。生成式 AI 的爆炸式增长使组织必须重视并考虑采用诸如 FinOps 和科技业务管理 (TBM) 之类的框架，以提高所有科技支出的可见性和问责性。
但这在实践中意味着什么？组织如何才能在 IT 支出方面转而采用更加规范、以价值为导向的方法？生成式 AI 在这一领域有何影响？
为了帮助解答这些问题，我们请教了 IBM® Cloud & Technology Advisory Practice 的合伙人 Declan Coombs。Declan 拥有 20 余年经验，致力于帮助组织通过技术和云转型获得更多价值。
CIO 总是在经营业务和改变业务之间寻求平衡。因为这才是推动业务转型和实现盈利的关键所在。
他们不满足于维持基本运转，而是致力于构建新的能力。
太多的组织仍在按年度进行预算编制。这往往是对前一年数据的复制和粘贴，再加上一些数字填充。
但是，由于技术和业务变化的速度非常快，传统的预算周期已经不能满足需要。该流程不允许 IT 团队批判性地动态地评估他们是否将资金花在了正确的地方。
从根本上说，FinOps 是一种文化和运营模式的变革。它不仅触及财务职能的核心，还触及业务战略和规划职能的核心。您需要认真考虑人员、流程和技术，才能真正将其融入组织，并将成本所有权和责任转移到边缘。
这在很大程度上是为了让人们能够看到和了解资金花在了什么地方，从而做出更明智的决定。
关注的焦点主要集中在公共云上，但现在已扩大到所有云和技术支出。
当与 TBM 相结合时，它将视角扩大到更广泛的技术堆栈，如硬件、软件、人机交互，从而提供一个更清晰、更全面的视角，以了解技术消费以及如何将其与业务成果联系起来。这有助于了解投资的最佳方向，以及如何以最适合企业的方式部署技术。
它扮演着关键角色，尤其是考虑到生成式 AI 用例日益增多、为其提供算力所需的 GPU 数量庞大，以及由此产生的高昂成本。组织将难以证明相关投入的价值。FinOps 可帮助团队以成本可控的方式使用并扩展生成式 AI，同时跟踪并衡量投资回报率。
生成式 AI 将加速 FinOps。它将帮助您更好地利用数据、优化模式发现与情境化分析。它可以提供洞察分析和建议，以实现数据驱动的决策、简化流程和自动执行操作。
但真正改变游戏规则的是使用生成式 AI 加速应用程序和代码现代化。它将有助于实现更高水平的成本优化，提高效率和业务价值。
让工程师采纳成本优化建议是一项首要挑战。在这些成本消减措施中，很容易让人觉得一切都是索取、索取、再索取。重要的是，要让人们看到采取正确行为的好处并给予奖励。
如果您的 FinOps 方法正确，人们就有能力改变现状。如果给他们提供正确的工具、能见度和激励措施，他们就会愿意做正确的事。
准备好让 AI 为您的业务服务了吗？了解 IBM Cloud 和 Red Hat 如何轻松自定义、部署和扩展 AI。全部在一个会话中。加入网络研讨会，开辟通往 AI 成功之路。
通过应用基于 IBM Cloud 的 IBM Watson Discovery、watsonx Assistant 和 watsonx.ai 解决方案，这家教育科技公司不仅增强了客户的学习体验还获得了显著的商业收益。
利用 IBM 安全可扩展平台释放 AI 和混合云的全部潜力。首先深入了解我们的 AI 就绪解决方案，或创建免费帐户，以访问始终免费的产品和服务。