现场可编程门阵列 (FPGA) 和微控制器单元 (MCU) 是两种通常用于嵌入式系统和数字设计的集成电路 (IC)，常拿来进行对比。FPGA 和微控制器均可视为可以集成到设备和大型系统中的“小型电脑”。

作为处理器，FPGA 和微控制器的主要区别在于可编程性和处理能力。FPGA 功能更强大、用途更广泛，但价格也更昂贵。微控制器的定制化程度较低，但成本也较低。在许多应用中，微控制器都具有卓越的性能和成本效益。然而，对于某些要求苛刻或正在开发的应用，如需要并行处理的应用，FPGA 是必不可少的。

与微控制器不同，FPGA 在硬件层面提供了可重新编程性。其独特的设计允许用户根据任务配置和重新配置芯片架构。FPGA 设计还能同时处理并行输入，而微控制器一次只能读取一行代码。FPGA 可以通过编程来执行微控制器的功能，但微控制器无法通过重新编程来执行 FPGA 的功能。