有些人对数据的本质持有不正确的观念，将其视为一种商品，只是为了被收集和利用而存在，就像自家后院树上的苹果一样。

事实是，每个新的数据文件都要花钱。首先，获取此类数据（比如通过购买数据列表）通常需要花钱。或者，即使是组织自己有机地产生和收集的数据，组织也需要投入大量资金才能收集和获取这些数据。因此，数据集是一种投资，与任何有价值的投资一样，数据集必须受到严格保护。

在这里，我们讨论的是必须购买或租赁的数据存储空间，它可以是本地硬件服务器，或者是云存储 - 通过基于云的数据中心获得。

除了与主存储系统及其存储空间相关的成本之外，重复的数据（即已经复制的数据）还会要求额外的存储成本，因此利润会降低。简而言之，组织必须投入更多的存储介质资产来容纳新数据和已存储的数据。在公司的发展过程中，重复数据很容易成为财务负担。

总而言之，数据去重的主要目标是通过减少组织在额外存储上的支出来节省资金。