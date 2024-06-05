更新日期：2024 年 6 月 5 日
撰稿人：Teaganne Finn、Amanda Downie
核心银行系统是同一家银行的多个分支机构的枢纽或后端连接，它允许客户在单个安全实体中自由访问账户交易。核心银行业务可以包括贷款管理、新建账户、存取款和其他金融服务。
了解核心银行系统如何运作的第一步是定义“核心”一词，它代表集中在线实时环境。这意味着银行服务系统是在一个地方运行的。它让客户和金融机构随时随地都能获得稳定流畅的银行业务体验。
在核心银行系统中，一系列后端服务器管理标准操作，以便客户在前端进行账户交易和其他操作时，整个过程顺畅无阻。这些系统可以是本地部署的，也可以是基于云的，具体取决于银行的需求。本地系统由银行自行安装和维护。基于云的核心银行软件由第三方提供商管理。
无论使用哪种核心系统，其工作方式都是客户从分行或 ATM 机取款，然后应用程序向核心银行系统或后端系统发送请求。一旦收到信号，请求就会被处理和验证，款项就可以到达客户手中。
核心银行系统通常由支持数据库的软件、应用程序服务器、Web 服务器和防火墙组成，防火墙用于保护系统免受外部攻击。看待该系统的另一种方式是，它是由银行和借贷解决方案组成的生态系统，旨在提供安全、快速的交易。
核心银行系统好比银行的“中枢神经系统”，以“始终可用”的方式连接多个分支机构，提供实时的基本服务，例如银行交易以及在线或应用程序上的数字银行业务。该系统的一些值得注意的核心银行功能包括：
银行在决定使用何种核心银行解决方案时，必须考虑规模和预算。核心银行系统现代化提供了一个框架，使得银行能够尽可能高效地运作，并具备灵活扩展的能力。核心银行系统是银行运作的一个关键部分，直接影响着整个银行系统的效率和经营成败。核心银行系统能为银行带来诸多益处，以下是其中的一些益处。
大多数核心银行系统都配备了高级网络安全防护措施，以保护基础架构免受黑客和恶意软件的侵害，并保护客户数据。加密模块等先进技术用于降低欺诈和信贷风险。为了进一步保障客户账户安全，可以采取双因素身份验证和生物验证等更多安全措施。
凭借更加简化的流程，客户在分行柜台或网上银行进行交易和管理账户时，能够获得更好的客户体验 (CX)。
监管合规对银行来说非常重要，而管理合规的最佳方式是通过核心银行系统，因为它是所有金融数据的有组织的中央存储库。
核心银行平台的单一实体模型通过快速连接到多家分行来提高运营效率和投资回报率。通过缩短连接所需时间，银行可以更快、更准确地处理交易。
核心银行系统是银行成功运营、留住老客户并吸引新客户的关键。随着新一代客户寻求对其财务管理的更大控制权，并积极尝试新的银行技术，核心银行系统的作用愈发凸显。较新的自动化和数据处理工具，如云解决方案和开放银行，以尽可能高效的方式简化了运营。最近数字化转型中最大的创新之一是生成式 AI（人工智能）。
IBM 商业价值研究院最近发布了《2024 年全球银行业与金融市场展望》报告，其中的关键要点是生成式 AI 如何“重新定义银行在客户关系方面的竞争优势，发展并简化核心银行业务，以及加强网络安全”。
这份全球展望报告调查了 600 位高管，并引入了 IBM 专家的观点，以审视生成式 AI 在商业领域的发展现状和未来前景。生成式 AI 有望通过对代码和流程复杂性的全面理解来帮助革新核心银行业务。
实现核心银行系统和支付服务现代化转型，建立可承受中断的弹性数字基础。为了帮助客户实现良好的财务绩效，IBM Consulting 利用深厚的行业和技术专业知识完成了多项重要成果，重点关注客户的三个核心需求：增长、效率和合规性。
让我们的专家帮助您利用包括 AI 在内的最新技术，实现核心银行业务的现代化，并增强整个企业的关键流程。
利用我们的咨询服务专业知识和行之有效的技术组合，重塑银行的财务流程，并通过财务转型提升整个企业的价值。
通过 IBM® watsonx Orchestrate 为重要事务腾出更多时间，它采用生成式 AI 和自动化技术，可让您有更多时间去完成自己想做的事情。使用 Orchestrate 构建您的 AI 助手，以简化团队的工作，并找回您的时间。