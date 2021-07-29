什么是 IoT 和区块链？

深入了解 IBM 的区块链解决方案 注册获取可持续发展最新资讯
带有脸部轮廓、树叶、云彩象形图拼贴的插图
什么是 IoT 和区块链？

您可以将 IoT 数据发送到不可变的区块链账本，以增强问责能力、安全性和信任度，从而实现业务转型。

 IoT 如何与区块链结合？

物联网 (IoT) 使互联网上的设备能够将数据发送到私有区块链网络，以创建共享交易的防篡改记录。IBM Blockchain 可支持您的业务合作伙伴访问并与您共享 IoT 数据，无需集中控制和管理。每笔交易都可以得到验证，以防止争议，并在所有许可网络成员之间建立信任。
IoT 和区块链的好处
建立对 IoT 数据的信任

每笔交易都会被记录下来，放入数据区块中，然后添加到安全、不可篡改的数据链中，该数据链无法更改，只能添加。
依靠额外的安全性

借助 IBM® Watson IoT Platform，您可以选择数据执行管理、分析和定制，并在许可的客户与合作伙伴之间共享。
提高灵活性

IBM Blockchain Platform 开放、可互操作，专为多云世界构建，使用最新版本的领先 Hyperledger Fabric 平台，并已针对 Red Hat OpenShift 进行优化。
创造新的效率

IBM Blockchain 可通过利用 IoT 设备和传感器所提供的数据来简化流程，并在整个生态系统中创造新的业务价值。
IoT 和区块链的应用
货物运输

货物运输是一个复杂的流程，其中涉及具有不同优先事项的各方。支持 IoT 的区块链可存储集装箱运输过程中的温度、位置、到达时间和状态。

不可变区块链交易有助于确保各方均信任这些数据，并果断采取措施以快速、有效地转运产品。
组件跟踪和合规性

用于跟踪进入飞机、汽车或其他产品的组件的功能对于安全性和监管合规性均至关重要。存储在共享区块链账本中的 IoT 数据有助于各方在产品的整个生命周期中查看组件出处。

与监管机构、托运商和制造商共享这些信息是安全、更便利且具有成本效益的。
记录操作维护数据

IoT 设备可跟踪关键机器的安全状态及其维护情况。从发动机到电梯，区块链可为运行数据以及由此产生的维护工作提供无法篡改的账本。

第三方维修合作伙伴可监控区块链以开展预防性维护，并将他们的工作记录回区块链上。此外，还可与政府机构共享运行记录，以核实合规情况。
相关解决方案
面向供应链的 IBM® Blockchain

IBM Blockchain 通过许可的区块链解决方案帮助供应链合作伙伴共享可信数据，使所有成员都能从中受益。

 深入了解供应链区块链
面向零售业的 IBM Blockchain

通过对产品和流程的实时、普遍的见解，增强与客户的信任以及全球供应链间的协作。

 深入了解零售业区块链
TradeLens

通过一个开放且中立的平台，您可以访问整个供应链中的某个事实；该平台由每个网络参与者近乎实时地更新和验证。

 深入了解集装箱物流解决方案
资源
工业港口的拖船和集装箱船
什么是区块链技术？
从头开始了解区块链的全部内容，以及它如何使您的组织从中受益。您可免费下载 IBM 的《区块链快速指南》。
区块链的等距概念
区块链解决方案
区块链网络为供应链、全球贸易、国际支付、我们的食品供应等领域带来了革命性的信任和透明度，正在改变各行各业；您可以加入其中。
在制造工厂检查金属板的工人
IBM Blockchain 咨询和服务
携手行业领先的区块链服务提供商共同打造，我们可以帮助您构建由最出色的技术提供支持的可扩展业务网络。
生产车间夜景俯瞰图
区块链和 AI 相结合有什么价值?
区块链与人工智能 (AI) 的融合可为业务带来新的价值。探索其优点以及可提供机遇的行业使用案例。
使用智能手机的人坐在咖啡店木桌旁的侧影
区块链如何向 AI 和 IoT 增添信任度
当 AI、IoT 和云使用区块链来跟踪这些系统生成的数据的来源、证明和权限时，可以从根本上提高对数据的信任。
坐在家中沙发上使用智能手机的面带微笑的人员
区块链在物联网中有多重要？
物联网再次成为焦点，现在正是审视区块链对行业的影响以及需要克服的挑战的好时机。
采取后续步骤

IBM Blockchain 解决方案采用分布式账本技术和企业区块链，帮助客户提高运营敏捷性、连接性和新的收入来源。通过可信的端到端数据交换和工作流自动化，超越组织的边界。

 了解区块链解决方案