IoT 设备可跟踪关键机器的安全状态及其维护情况。从发动机到电梯，区块链可为运行数据以及由此产生的维护工作提供无法篡改的账本。



第三方维修合作伙伴可监控区块链以开展预防性维护，并将他们的工作记录回区块链上。此外，还可与政府机构共享运行记录，以核实合规情况。