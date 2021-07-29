您可以将 IoT 数据发送到不可变的区块链账本，以增强问责能力、安全性和信任度，从而实现业务转型。
物联网 (IoT) 使互联网上的设备能够将数据发送到私有区块链网络，以创建共享交易的防篡改记录。IBM Blockchain 可支持您的业务合作伙伴访问并与您共享 IoT 数据，无需集中控制和管理。每笔交易都可以得到验证，以防止争议，并在所有许可网络成员之间建立信任。
每笔交易都会被记录下来，放入数据区块中，然后添加到安全、不可篡改的数据链中，该数据链无法更改，只能添加。
借助 IBM® Watson IoT Platform，您可以选择数据执行管理、分析和定制，并在许可的客户与合作伙伴之间共享。
IBM Blockchain Platform 开放、可互操作，专为多云世界构建，使用最新版本的领先 Hyperledger Fabric 平台，并已针对 Red Hat OpenShift 进行优化。
IBM Blockchain 可通过利用 IoT 设备和传感器所提供的数据来简化流程，并在整个生态系统中创造新的业务价值。
货物运输是一个复杂的流程，其中涉及具有不同优先事项的各方。支持 IoT 的区块链可存储集装箱运输过程中的温度、位置、到达时间和状态。
不可变区块链交易有助于确保各方均信任这些数据，并果断采取措施以快速、有效地转运产品。
用于跟踪进入飞机、汽车或其他产品的组件的功能对于安全性和监管合规性均至关重要。存储在共享区块链账本中的 IoT 数据有助于各方在产品的整个生命周期中查看组件出处。
与监管机构、托运商和制造商共享这些信息是安全、更便利且具有成本效益的。
IoT 设备可跟踪关键机器的安全状态及其维护情况。从发动机到电梯，区块链可为运行数据以及由此产生的维护工作提供无法篡改的账本。
第三方维修合作伙伴可监控区块链以开展预防性维护，并将他们的工作记录回区块链上。此外，还可与政府机构共享运行记录，以核实合规情况。
IBM Blockchain 通过许可的区块链解决方案帮助供应链合作伙伴共享可信数据，使所有成员都能从中受益。
通过对产品和流程的实时、普遍的见解，增强与客户的信任以及全球供应链间的协作。
通过一个开放且中立的平台，您可以访问整个供应链中的某个事实；该平台由每个网络参与者近乎实时地更新和验证。
IBM Blockchain 解决方案采用分布式账本技术和企业区块链，帮助客户提高运营敏捷性、连接性和新的收入来源。通过可信的端到端数据交换和工作流自动化，超越组织的边界。