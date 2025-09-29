应用熟悉的 Java™ 语言或借助 Kotlin 简化开发





利用云扩展应用程序并减少服务器开销





在内部分发您的应用程序或使用 Google Play Store

您的组织是否计划推出新的移动应用程序？也许高管希望拓展新的销售渠道，为现场技术人员提供更简单的数据收集方法，或者支持员工快速方便地访问优势信息。

Android 可能是开启移动应用程序开发之旅的理想平台。全球有超过 20 亿的 Android 用户，Android 开发可以帮助您与更多客户、合作伙伴和员工建立联系。

如果您正在构建首个应用程序，您会发现 Android 的开放开发环境的参与门槛很低。您可能已经熟悉 Android 的原生语言 Java（如果您不熟悉，请参阅“什么是 Java？”）。与需要使用 Mac 的 iOS 应用程序开发不同，Android 支持您使用几乎任何台式机或笔记本电脑来开发应用程序。

无论您是规划仅在 Android 上发行应用程序，还是考虑同时针对 Android 和 iOS 进行开发，了解如何开始并遵循一些最佳实践都可以帮助确保高效且成功的开发流程。