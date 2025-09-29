您的组织是否计划推出新的移动应用程序？也许高管希望拓展新的销售渠道，为现场技术人员提供更简单的数据收集方法，或者支持员工快速方便地访问优势信息。
Android 可能是开启移动应用程序开发之旅的理想平台。全球有超过 20 亿的 Android 用户，Android 开发可以帮助您与更多客户、合作伙伴和员工建立联系。
如果您正在构建首个应用程序，您会发现 Android 的开放开发环境的参与门槛很低。您可能已经熟悉 Android 的原生语言 Java（如果您不熟悉，请参阅“什么是 Java？”）。与需要使用 Mac 的 iOS 应用程序开发不同，Android 支持您使用几乎任何台式机或笔记本电脑来开发应用程序。
无论您是规划仅在 Android 上发行应用程序，还是考虑同时针对 Android 和 iOS 进行开发，了解如何开始并遵循一些最佳实践都可以帮助确保高效且成功的开发流程。
要开始 Android 开发，您需要免费的 Java 开发工具箱 (JDK) 和免费的 Android 软件开发工具箱 (SDK)。这两个开发包包括 Android 开发所需的所有服务、工具和库，不过您可以使用大量开源第三方服务和库来扩展您的应用程序。如果知道应用程序的预期用途，支持和构建它的库就不会短缺。
该 SDK 包括 Google 强大的集成开发环境 (IDE) Android Studio。Android Studio 配有代码编辑器、UI 设计器和仿真器，是开发成功的 Android 应用程序的首选平台。Android Studio 可在 Windows、MacOS 和 Unix 上运行，为您的开发硬件提供更多选择。稍后在开发过程中，您还将使用 Android Studio 以将应用程序部署到 Google Play Store。
虽然 Java 被广泛认为是 Android 应用程序的官方语言，但还有一种新语言值得考虑：Kotlin。2017 年，Google 将 Kotlin 定为官方 Android 语言，自此该语言成为开发者的热门选择。虽然 Java 是一种熟悉且舒适的语言，但与 Java 相比，Kotlin 可能具备许多优势。
首先，Kotlin 的使用不如 Java 复杂。该语言也更加高效，需要更少的编写代码来完成相同的任务。因此，Kotlin 可以让其他开发者更容易理解您的代码。
Kotlin 还可以帮助减少错误。Java 开发中最大的潜在问题之一是空引用异常，即程序在将引用指向对象之前尝试访问引用变量。它可能会使您的整个应用程序系统突然停止。Kotlin 通过限制哪些对象可以指向空引用，即可避免此问题。它还提供了重要的测试来帮助防止空指针异常。
由于每个移动应用程序都是不同的，因此没有单一的成功策略。尽管如此，一些技巧几乎适用于任何应用程序：
移动应用程序必须是轻量级的，以适应移动设备的 CPU、内存和存储限制。如果您需要开发比典型 Android 设备能够处理的更复杂、资源密集型应用程序，请考虑云。Android 拥有与云服务集成的无与伦比的选项，可帮助您减轻资源需求，同时增强应用程序的功能。
最容易实现的云服务之一是推送通知。借助基于云的推送通知，可帮助您轻松地向整个用户群、特定用户甚至单个人发送消息。当您不需要依赖应用程序本身发送消息时，您可以更改动态内容或消息丢失时间，而不必为应用程序部署更新。
IBM Watson® 提供了一些最受欢迎和最强大的基于云的服务。充分利用 Watson 服务来分析数据、支持聊天机器人或对图像进行分类。
除了提高应用程序在移动设备上运行时的效率并增强其功能之外，云还可以帮助您减少运行应用程序所需的后端基础架构。例如，您可以创建 API 或者使用现有 API 将您的应用程序关联到云，而无需在应用程序后端安装服务器。通过使用功能即服务 (FaaS) 提供程序，您可以将服务器调用替换为所需操作的专用实例。这不仅减轻了性能负载，还提供了一种经济高效的扩展解决方案——只需在发生操作时付费即可。
设计、开发和测试应用程序后，即可与客户、员工或合作伙伴共享。借助 Android，您可以通过网站分发您的应用程序，使用户能够将应用程序直接安装到其设备上。分发给内部受众时，您可以将应用程序托管在内部网站点上，以直接下载。
使用 Google Play Store（官方 Android 商店），更广泛地分发您的应用程序。例如，您可能希望向全球客户或合作伙伴受众进行分发。（您还可以使用 Google Play 在内部向组织的员工分发私有企业应用程序。）要通过 Google Play 分发应用程序，您需要加入 Android 开发者计划并支付 25 美元的年费。Google Play Store 要求公共应用程序必须满足一组质量标准，然后才能发布到商店。您的应用获得批准后，即可使用 Android Studio 签署应用并将其发布到 Google Play Store。
IBM Watson® 是适用于任何云环境的开放式 AI。Watson 在灵活的信息体系结构上进行了预集成和预训练，该体系结构经过优化，可加速 AI 的生产和部署。构建模型并开发应用程序，以帮助您的业务制定更准确的预测、自动化流程、与用户和客户交互以及扩充专业知识。