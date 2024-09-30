业务流程自动化（也被认为一种业务流程外包）被广泛应用于各个行业，以便最大限度地减少会计、人力资源、IT 等领域的手动任务。现在，采购与采办专业人员正从此类自动化功能中获得回报：简化工作流程、提高利润并改善效率。采购团队正致力于实现数据分析、供应商关系管理和交易管理等流程的自动化。
例如，IBM Sterling Transaction Manager 可自动执行企业和供应商之间的手动交易。这有助于减少错误，以提高数据质量和问题响应时间，从而提高客户和供应商的满意度。此外，交易自动化减少了引入新供应商所需的人员，使他们能够专注于价值更高的任务。
信息是宝贵的商业资产。区块链技术可确保快速、准确且透明地存储、访问和共享数据。在寻源战略中，区块链技术有助于跟踪订单、付款、账户等。
例如，区块链支持的合同管理与自动化相结合，不仅能提高效率，还能提供高度的安全性。它的工作原理是这样的：“如果/当...则...”语句被写入区块链上的代码中。然后，当预定的条件得到满足和验证（例如释放资金）时，合同将立即执行。此外，区块链交易记录是加密的，极难被黑客入侵或更改。
超过 60% 的受访美国人表示，他们愿意为负责任生产的产品以及透明采购的产品多支付高达三分之一的费用。为了满足客户和利益相关者日益上涨的期望，某些企业正在利用区块链的透明度和不可变记录来维护其道德实践和可持续采购实践。
例如，一家公司正在使用基于 IBM® Blockchain 构建的可信供应商网络，来提供可持续采购的虾的产品来源。现在，任何人都可以通过供应链跟踪虾的整个旅程。
分析引擎及其“大数据大脑”可提供实时寻源灵活性和可见性，以增强订单管理和库存系统。借助工具带中的认知智能，寻源团队可以更好地理解日益复杂的供应商市场中发生的变化并采取行动。实时做出这些寻源决策的能力有助于在需求高峰期增加利润，并更好地满足客户的期望。免费试用认知智能 30 天。
除了提高决策能力、灵活性和可见性之外，与 AI 相结合的分析引擎还有助于管理供应商风险。例如，IBM Trust Your Supplier 的高级分析和人工智能可持续监控供应商的合规性，从而实现全天候的可信供应商网络。
人工智能在寻源领域的另一个令人兴奋的用例是更智能的控制塔。传统的控制塔无法始终提供跨孤岛的可见性、推动行动、与第三方数据集成，也无法跟上不断发展的现代供应链的步伐。下一代控制塔由人工智能驱动，具有智能工作流程和真正的端到端可见性，可帮助预测供需波动并应对中断。
制定强大的采购策略对于驾驭日益复杂的供应链环境至关重要。供应链流程的战略规划需借助技术、工具和合作伙伴关系来加快实现您的目标，从而改善供应链管理、弹性和可持续性。
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