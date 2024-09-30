信息是宝贵的商业资产。区块链技术可确保快速、准确且透明地存储、访问和共享数据。在寻源战略中，区块链技术有助于跟踪订单、付款、账户等。

例如，区块链支持的合同管理与自动化相结合，不仅能提高效率，还能提供高度的安全性。它的工作原理是这样的：“如果/当...则...”语句被写入区块链上的代码中。然后，当预定的条件得到满足和验证（例如释放资金）时，合同将立即执行。此外，区块链交易记录是加密的，极难被黑客入侵或更改。

超过 60% 的受访美国人表示，他们愿意为负责任生产的产品以及透明采购的产品多支付高达三分之一的费用。为了满足客户和利益相关者日益上涨的期望，某些企业正在利用区块链的透明度和不可变记录来维护其道德实践和可持续采购实践。

例如，一家公司正在使用基于 IBM® Blockchain 构建的可信供应商网络，来提供可持续采购的虾的产品来源。现在，任何人都可以通过供应链跟踪虾的整个旅程。