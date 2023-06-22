数据、自动化与人工智能如何将业务流程外包转化为竞争优势

当 IBM Consulting 的 Neeraj Manik 近期与某大型制药客户探讨如何优化前后台财务流程时，他直指该企业面临的一系列连锁业务挑战。正如 Manik 所说，“发票太多，供应商太多，支付给供应商的金额过高”。

IBM Consulting 副总裁兼高级合伙人 Manik 指出，通过整合人工智能、数据分析、指标体系与自动化技术，重构客户财务运营与支付流程将带来巨大战略机遇。他说，最终，实现这些流程的现代化可以节省数亿美元，改善员工体验，并提高公司的敏捷性和竞争力。Manik 认为，对此类技术的运用代表着根本性的变革，过去企业实施业务流程外包可能仅为节省不到 30% 的成本，却未曾考量外包对组织效率、工作精准度及员工与客户体验的多维影响。

多年来，劳动力套利（即将劳务外包至成本最低地区）始终是业务流程外包的核心策略。这通常意味着将客户支持、信息技术等办公运营转移至劳动力成本较低的国家。然而如今，AI 和自动化等技术改变了外包市场和 BPO 服务，使得公司可以在提高效率的同时实现流程现代化，而不是依赖离岸外包。

技术驱动的业务流程运营（即新型 BPO）能显著创造新价值、提升数据质量、释放宝贵员工资源并实现更高用户满意度，但这需要采用全局统筹的方法。利用 AI 和自动化技术可以帮助企业简化和强化运营，同时提供丰富的信息，帮助企业快速预测并应对趋势和威胁。

与 IBM Consulting 合作的企业不仅能获得 IBM 在流程设计与商业战略领域的深厚经验，还可额外受益于 IBM 与 ServiceNow、Celonis、Salesforce 等企业建立的深度合作伙伴关系。最终，企业无需局限于单一解决方案或技术，通过与 IBM Consulting 建立合作，可投身于具有广泛影响力的转型业务计划，实现多维商业成果。

新 BPO 不再仅仅只是削减运营成本。如果运用得当，它可以使企业更加灵活、智能，并能够快速扩展规模以适应不断变化的市场条件。“现代 BPO 已成为增长、差异化与竞争优势的创造引擎，”Manik 表示。