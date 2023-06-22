数据、自动化与人工智能如何将业务流程外包转化为竞争优势

当 IBM Consulting 的 Neeraj Manik 近期与某大型制药客户探讨如何优化前后台财务流程时，他直指该企业面临的一系列连锁业务挑战。正如 Manik 所说，“发票太多，供应商太多，支付给供应商的金额过高”。
IBM Consulting 副总裁兼高级合伙人 Manik 指出，通过整合人工智能、数据分析、指标体系与自动化技术，重构客户财务运营与支付流程将带来巨大战略机遇。他说，最终，实现这些流程的现代化可以节省数亿美元，改善员工体验，并提高公司的敏捷性和竞争力。Manik 认为，对此类技术的运用代表着根本性的变革，过去企业实施业务流程外包可能仅为节省不到 30% 的成本，却未曾考量外包对组织效率、工作精准度及员工与客户体验的多维影响。
多年来，劳动力套利（即将劳务外包至成本最低地区）始终是业务流程外包的核心策略。这通常意味着将客户支持、信息技术等办公运营转移至劳动力成本较低的国家。然而如今，AI 和自动化等技术改变了外包市场和 BPO 服务，使得公司可以在提高效率的同时实现流程现代化，而不是依赖离岸外包。
技术驱动的业务流程运营（即新型 BPO）能显著创造新价值、提升数据质量、释放宝贵员工资源并实现更高用户满意度，但这需要采用全局统筹的方法。利用 AI 和自动化技术可以帮助企业简化和强化运营，同时提供丰富的信息，帮助企业快速预测并应对趋势和威胁。
与 IBM Consulting 合作的企业不仅能获得 IBM 在流程设计与商业战略领域的深厚经验，还可额外受益于 IBM 与 ServiceNow、Celonis、Salesforce 等企业建立的深度合作伙伴关系。最终，企业无需局限于单一解决方案或技术，通过与 IBM Consulting 建立合作，可投身于具有广泛影响力的转型业务计划，实现多维商业成果。
新 BPO 不再仅仅只是削减运营成本。如果运用得当，它可以使企业更加灵活、智能，并能够快速扩展规模以适应不断变化的市场条件。“现代 BPO 已成为增长、差异化与竞争优势的创造引擎，”Manik 表示。
在成本攀升、人才紧缺与经济不确定性加剧之际，技术赋能的外包服务为企业带来机遇，使其能在财务、人力资源、采购、供应链及客户运营等领域构建智能工作流程与精益化运营模式。据组织咨询公司 Korn Ferry 称，到 2030 年，全球或将有超过 8500 万个职位因技术工人短缺而出现空缺。新型 BPO 能帮助企业快速获取内部难以整合的专家资源、技术人才及行业专属技能，从而推动各业务部门效率提升至全新水平。
当与客户合作时，Manik 会寻找那些隐藏在表面之下的业务机遇：一个组织的 BPO 能力和方法，如何能够推动更大范围的业务转型？
Manik 表示：“作为 IBM Consulting 团队一员，我们的职责是帮助企业打通业务闭环。客户所见往往只是冰山一角。这其中蕴藏的巨大商业价值尚待释放，无论是提升市场进入策略、优化供应链运行效率，还是改善企业利润结构，都蕴含着无限可能。”
Manik 强调，IBM Consulting 的独特价值不仅在于提供行动方案清单，更在于持续跟进，通过协助企业实施流程自动化、驾驭组织变革、确保方案落地，最终实现可衡量的业务成果。
成果很快就会显现。例如，以保险巨头 Generali 为例，IBM Consulting 在法国推出了两个新的 AI 助手，一个用于帮助提高员工的技能，另一个则直接与客户打交道。Generali 公司还率先运用人工智能应对“财产归公”这一复杂挑战，即处置无人认领资产与财产的返还流程。新工具增强了数千名保险代理人的工作效率，在部署的第一年就节省了 100 万美元，并将生产力提高了 5%。该项目在法国的成功促使 Generali 将 AI 解决方案扩展到国际范围。
Manik 为企业转型投资提出核心建议：“确保每个技术决策都始于业务成果，并与商业价值保持清晰直接的关联。这个原则看起来显而易见，但当企业高管们面对新技术或特定升级方案时，却往往因过度关注技术本身而忽视这一基本原则。”Manik 认为其核心职责是引导管理者跳出技术细节，从战略全局思考：“不应止步于下一步采用什么技术，更要追问为何需要将其纳入运营模式。”
例如，某汽车制造商曾就数据服务器升级事宜发起商谈。Manik 则重新框定了讨论方向。“我们理解各位的升级需求，但关键要明确最终目标。这项技术决策将如何转化为您所需的商业成果？”
这一问题开启了关于该车企战略蓝图的深度讨论，其中包括加速自动驾驶汽车生产的规划。Manik 表示：“当我们真正理解他们旨在变革汽车及多元车型的研发速度时，便意识到必须重构供应链体系。"如今我们正携手推进供应链转型进程。”
Manik 总结道：“对话往往始于技术议题，却终将迈向更广阔的维度。归根结底，引进新技术本身不是目的，关键在于通过重构业务流程与核心竞争力，开辟意想不到的优化空间与新增长机遇，有些突破甚至远超客户最初设想。”
