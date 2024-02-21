在纽约一个大雪纷飞的早晨，Pamela Nath 刚刚和一位曼哈顿厨师通了电话。 由于天气原因，他的鲜虾运送被推迟了。
2019 年，厄瓜多尔是世界第二大虾生产国，其虾产品出口量为 150 万吨，而这只是其中很小的一部分。 虾按每磅的数量出售；厄瓜多尔虾的平均价格从每磅 20-30 到每磅 50-60 不等。 “我们有非常多的虾，”Nath 说。
Nath 是可持续虾产品伙伴关系 (SSP) 的主任，这是一项由厄瓜多尔虾生产商牵头的可持续发展倡议。 SSP 的目标：生产符合最高社会和环境标准的最高品质优质虾。
联合国估计，全球人口不断增长，到 2050 年将达到 90 亿，这意味着对蛋白质（包括海鲜和虾）的需求不断增长。
全世界每年生产约 300 万吨养殖虾。 虾类采用水产养殖，淡水和咸水种群在受控条件下培育。 Nath 表示，与肉类生产相比，水产养殖使用的土地和淡水更少，饲料转化率和比率更高，蛋白质保留率更高。 这意味着用更少的资源获得更多的食物和蛋白质，同时对环境的影响更小。
2019 年厄瓜多尔出口虾 150 万吨
每磅，平均 50-60 只厄瓜多尔虾
联合国预计，到 2025 年，水产养殖将占全球鱼类消费量的一半以上。 不同养殖场的水产养殖方法大相径庭，更不用说全球各地了。 Nath 说，这就是为什么 SSP 的创始宗旨之一就是力争上游。
她解释说：养殖虾是一种大宗商品市场，长期以来，价低者得天下。 价格低廉，也可能意味着牺牲了最佳的养殖方法，即产品质量下降，以及由于疾病风险增加而导致抗生素使用量增加。
厄瓜多尔是仅次于印度的世界第二大虾生产国。
“几年前多家厄瓜多尔企业联合表示，‘我们发现，许多地区正在寻求降低虾产品价格的成本，’SSP 由此诞生。”Nath 说。 他们担心的是，降低价格将以负责任的做法为代价。
这些企业想要强调，厄瓜多尔致力于以可持续方式生产虾。 SSP 成员获得了水产养殖管理委员会 (ASC) 认证，特别注重零抗生素使用、对水的中性影响和完全可追溯性。
Nath 说：“养虾业日益激烈的底层竞争对虾和环境都有害。” “这也限制了消费者的选择以及他们购买健康和可持续养殖虾的能力。”
厄瓜多尔水产养殖商会主席 Jose Antonio Camposano 表示，消费者意识至关重要。 他与 SSP 合作，教育消费者和零售商等了解原产地为何会增加最终产品的价值。
“大多数消费者，尤其是美国消费者，并不真正知道他们吃的虾来自哪里，”Camposano 说。
分销商、超市、进口商和批发商也可能不知道，或想知道虾的来源，特别是如果它可能与不良做法、环境或劳工问题有关。
20 世纪 90 年代，白斑病摧毁了亚洲各地的全部养虾场。 为了对抗和预防疾病，全球大部分养虾业开始在养虾的水中添加抗生素。 厄瓜多尔养虾业采取了不同的策略。
“我们帮助动物提高自身免疫力，”Camposano 说。 “几十年后，厄瓜多尔虾的免疫力是自然形成的，这源于动物自身抵抗和耐受疾病的遗传能力。 其中一部分是虾饲料，这对于保持动物免疫系统的健康至关重要。”
长期以来，动物性食品生产中的抗生素含量一直是研究人员关注的问题。 研究表明，即使是少量的抗生素也会导致人类产生抗药性。
为此，SSP 求助于 IBM。
“我们正在利用 IBM Food Trust 系统，”Camposano 说，“向消费者提供所有信息，以便他们能够更好地了解虾的生产方式。”
IBM® Food Trust™ 平台专为食品生态系统而创建。 “这是一个不同于任何其他区块链产品的区块链解决方案，”IBM Food Trust 业务开发主管 Vanessa Barbery 说道。 “该方案是为行业量身定制的。”
Barbery 说，客户不需要区块链知识，即可加以利用。 “我们融入他们的数据和供应链。 对于客户来说，这非常简单。”
每只虾都有标识符，通过区块链应用。 任何人都可以通过供应链跟踪虾的整个生命旅程。
“X 加工商、Y 分销商、Z 零售商都有库存，”IBM Food Trust 全球销售负责人 Luis Izquierdo 说道。 “在区块链上可以遵循统一版本的事实。
分享这些信息，即事实，可以帮助增强人们对品牌的信任度。 这有助于促进销售。
“这不仅仅是农场到餐桌，”Izquierdo 说。 “而是农场近在咫尺。 虾都喂养哪些饲料？ 有很多信息可以分享。”
在与 SSP 的合作中，Barbery 和 Izquierdo 发现养殖户对这项技术非常感兴趣。
“他们需要该技术才能在竞争中脱颖而出，”Barbery 说。
因为他们的产品优质，所以也可能存在溢价。 养殖户可能很难这样解释价格：“这是因为我不使用抗生素，而且我的生产线不使用童工”，这些都是事实，但不一定会增值。
可追溯性提供了这种价值。
“我们的虾获得了许多认证，”Barbery 说。 “但我们不仅可以这么说，还可以分享验证该信息的数据”，其中包括在生产周期的各个阶段进行护理，以避免使用抗生素。 这种关怀也延伸到员工和环境。
“自 SSP 推出以来，业界同行和国家/地区纷纷宣布努力改进其做法，”Camposano 说。 “这非常好。 我们希望确保人人均参与竞争。”
SSP 已在早期采用者中取得了成功，现在正致力于向主流市场宣传，将能够以最高环境和社会标准生产新虾类产品。
“我们认为每个人都应该得到更好的产品，”Camposano 说。
不久之后，这可能不仅限于养虾业。 他说，厄瓜多尔的其他产业（香蕉、可可、咖啡）正在寻求 SSP，并询问如何实现。
“假设您是一名菠萝生产商，”Barbery 说。 “你已获得热带雨林认证。 您将这个徽章贴在产品上。 作为消费者，我怎么知道你说的是真是假？”
借助技术，菠萝生产商可以分享他们如何种植 15,000 株菠萝。 Barbery 说，这些信息可以验证您对产品的总体评价。
“这是我们的下一个目标，”他说。 “我们如何透明地面对消费者，并向他们展示你所说的为什么是真的？”
SSP（链接位于 ibm.com 外部）是一群领先的公司，共同承担着主要使命：推动虾类水产养殖在未来成为清洁、可持续和成功的全球做法。为了实现其目标，SSP 制定了明确而雄心勃勃的计划，带领整个行业更上一层楼。
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美国出品，2020 年 7 月。
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