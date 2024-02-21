2019 年，厄瓜多尔是世界第二大虾生产国，其虾产品出口量为 150 万吨，而这只是其中很小的一部分。 虾按每磅的数量出售；厄瓜多尔虾的平均价格从每磅 20-30 到每磅 50-60 不等。 “我们有非常多的虾，”Nath 说。

Nath 是可持续虾产品伙伴关系 (SSP) 的主任，这是一项由厄瓜多尔虾生产商牵头的可持续发展倡议。 SSP 的目标：生产符合最高社会和环境标准的最高品质优质虾。

联合国估计，全球人口不断增长，到 2050 年将达到 90 亿，这意味着对蛋白质（包括海鲜和虾）的需求不断增长。

全世界每年生产约 300 万吨养殖虾。 虾类采用水产养殖，淡水和咸水种群在受控条件下培育。 Nath 表示，与肉类生产相比，水产养殖使用的土地和淡水更少，饲料转化率和比率更高，蛋白质保留率更高。 这意味着用更少的资源获得更多的食物和蛋白质，同时对环境的影响更小。