随着越来越多的组织采用混合办公模式，移动设备安全已不再是可选项。在随时随地访问业务数据的时代，员工和 IT 团队必须严肃对待移动安全。若缺乏适当的安全防护，移动设备日益增长的安全风险将会超过其带来的生产力优势。

IBM MaaS360 移动设备威胁防御附加组件（专业版和进阶版）标志着 IBM MaaS360 平台与企业移动市场在端点安全能力方面的重大跃升。新的附加组件将设备、用户、威胁和漏洞整合到统一终端管理和安全平台中。MaaS360 移动设备威胁防御提供设备管理、移动设备威胁防御，可与现有网络安全堆栈实现无缝集成，同时借助 AI 驱动的安全洞察分析加速威胁评估和响应。

IBM MaaS360 移动设备威胁防御 (MTD) 进阶版标志着组织在采用和利用移动设备防御方面取得了重大进展。作为 IBM MaaS360 的集成扩展，IBM MaaS360 移动设备威胁防御进阶版支持全自动部署和零接触设备激活，提供兼顾简洁性和安全性的单一解决方案。该平台提供由机器学习提供支持的设备端保护，可通过近乎实时的仪表板识别高风险用户和设备，同时检测并响应高级持续性移动设备威胁。

MaaS360 统一终端管理与 MaaS360 移动设备威胁防御专业版附加组件相结合，为 IT 管理员提供了全面的端到端整合解决方案，将一流的终端管理和移动设备威胁防御融为一体。管理员可以通过细致的端点安全策略以及主动的自动化威胁检测和响应，从中央控制点管理并保护其移动生态系统。

这些解决方案可帮助组织防范不断演变的移动设备威胁。它们还能在保护企业数据与员工隐私的同时提升员工的工作效率。

如想了解更多关于 IBM MaaS360 平台的重大进展，以及 IBM MaaS360 移动设备威胁防御如何用简单方法保护移动设备用户和企业数据免受高级移动设备威胁的侵害，请点击此处注册参加我们在 1 月 14 日举办的免费网络研讨会。