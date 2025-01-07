在这个移动优先乃至移动至上的世界里，许多员工的工作日始于移动设备，也终于移动设备。移动设备如今已成为提高工作和沟通效率的必备工具。随着许多组织转向混合办公模式，移动设备也成为了恶意攻击者的重点目标，因为其往往是企业中防护最薄弱的设备，同时为发起社会工程攻击提供了平台。
与通常使用防病毒软件和网络安全协议加以防护的传统计算机不同，移动设备常常因用户安全意识不足与缺乏适当保护而处于易受攻击状态。
移动设备有其特有的漏洞，网络犯罪分子正在不断利用这些漏洞。但由于移动设备安全长期以来关注度不足，大多数用户和 IT 团队并未充分认识到这些风险。这种认知不足通常会导致网络安全意识欠缺，例如未及时更新或未安装必要的安全软件，使设备容易受到越来越多的网络威胁。
移动设备面临的安全挑战不同于台式机或笔记本电脑，因为它们依赖各种应用程序、频繁连接公共网络，并随身携带敏感数据。以下几种情况会使风险更高：
除了上述漏洞外，每个用户和 IT 团队还应注意以下几种移动设备威胁：
尽管移动设备威胁日益增多，但仍有办法降低遭受攻击的风险。个人和组织可以采取主动措施来保护其移动设备和敏感数据。定期更新操作系统、安装移动安全软件和采用强身份验证是保护移动设备的必要步骤。此外，限制应用程序权限并加强员工网络安全培训也能显著降低风险。
对于企业来说，实施移动设备管理 (MDM) 解决方案（如 IBM® MaaS360）尤为重要。MDM 提供关键的控制能力和可见性，使组织能够执行安全政策、远程管理设备，并在设备丢失或被盗时擦除数据，确保所有访问公司资源的移动设备都能得到全面安全防护。
随着越来越多的组织采用混合办公模式，移动设备安全已不再是可选项。在随时随地访问业务数据的时代，员工和 IT 团队必须严肃对待移动安全。若缺乏适当的安全防护，移动设备日益增长的安全风险将会超过其带来的生产力优势。
IBM MaaS360 移动设备威胁防御附加组件（专业版和进阶版）标志着 IBM MaaS360 平台与企业移动市场在端点安全能力方面的重大跃升。新的附加组件将设备、用户、威胁和漏洞整合到统一终端管理和安全平台中。MaaS360 移动设备威胁防御提供设备管理、移动设备威胁防御，可与现有网络安全堆栈实现无缝集成，同时借助 AI 驱动的安全洞察分析加速威胁评估和响应。
IBM MaaS360 移动设备威胁防御 (MTD) 进阶版标志着组织在采用和利用移动设备防御方面取得了重大进展。作为 IBM MaaS360 的集成扩展，IBM MaaS360 移动设备威胁防御进阶版支持全自动部署和零接触设备激活，提供兼顾简洁性和安全性的单一解决方案。该平台提供由机器学习提供支持的设备端保护，可通过近乎实时的仪表板识别高风险用户和设备，同时检测并响应高级持续性移动设备威胁。
MaaS360 统一终端管理与 MaaS360 移动设备威胁防御专业版附加组件相结合，为 IT 管理员提供了全面的端到端整合解决方案，将一流的终端管理和移动设备威胁防御融为一体。管理员可以通过细致的端点安全策略以及主动的自动化威胁检测和响应，从中央控制点管理并保护其移动生态系统。
这些解决方案可帮助组织防范不断演变的移动设备威胁。它们还能在保护企业数据与员工隐私的同时提升员工的工作效率。
如想了解更多关于 IBM MaaS360 平台的重大进展，以及 IBM MaaS360 移动设备威胁防御如何用简单方法保护移动设备用户和企业数据免受高级移动设备威胁的侵害，请点击此处注册参加我们在 1 月 14 日举办的免费网络研讨会。